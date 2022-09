¿Y la paz social?

SEÑOR DIRECTOR:

En los mil días que pasaron desde el 15N al plebiscito del 4 de septiembre, donde un 62% de chilenos votó rechazar el texto constitucional, tampoco se logró la tan necesitada paz social. El domingo anterior los chilenos rechazaron, entre otros, la inestabilidad e incertidumbre de la ideología del octubrismo que imperó durante los 12 meses que funcionó la Convención Constitucional.

Sin embargo, hoy vuelven a surgir grupos satélites de la izquierda radical que, descontentos con el resultado, chantajean nuevamente con violencia a la democracia, sin importarles que las evasiones de Metro, destrucción de bienes públicos y privados, quema de vehículos del transporte público, agresiones a ciudadanos de a pie, y otros, solo atentan contra el derecho a la educación.

El problema es que el gobierno parece no enterarse. Que las primeras declaraciones de la ministra del Interior sean sobre una nueva Constitución, y no sobre seguridad y orden público; o que se nombre a un subsecretario que públicamente ha denostado a Carabineros, no aportan a una verdadera paz social.

El domingo, en una votación histórica, la inmensa mayoría de los chilenos alzó la voz por su derecho a vivir sin miedo. Es hora de que el gobierno les dé una respuesta.

Macarena Bravo

Cientista política y máster en Políticas Educativas Prosecretaria del Partido Republicano