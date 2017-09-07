Paula 1234. Sábado 9 de septiembre de 2017. Especial moda, inspiración 1967.

En 1967 el Museo Nacional de Arte Moderno de París abre sus puertas a un joven creador: el diseñador de alta costura Paco Rabanne (83). Con 33 años, el vasco monta su visión de futuro a través de la ropa en la exposición Luz & Movimiento. Allí se despliegan trajes, vestidos, joyería y accesorios realizados con piezas y mallas metalizadas, material que le da fama y hasta el apodo de "herrero de la moda", como lo llama Coco Chanel.

Imaginería retrofuturista que extiende al público masivo vistiendo a la sexy heroína de la película Barbarella, interpretada por Jane Fonda. Desde estas creaciones avant-garde hace un guiño a la carrera espacial de rusos y estadounidense, además, de responder con estructura, materialidad, monocromía y arquitectura a la relajada apuesta estética de la revolución de las flores. Hoy, más empresario y pintor que diseñador, disfruta de la lucidez que le dio fama.

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Juego de collares Lorena Perazzo, consultar precio en tienda Porquetevistes. Aros, consultar precio en tienda Tiffany & Co.[/caption]

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Vestido, $ 216.000, Jazmín Chebar.[/caption]

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Vestido, $165.500, Cher. Arnés, $ 25.000, Twenty-Eight Leather.[/caption]

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Chaqueta, $125.800, Purificación García. Pantalón Isabel Marant, $ 270.000, Montemarano. Aros, consultar precio en tienda Mery-Satt. Brazalete, consultar precio en tienda Tiffany & Co.[/caption]

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Polera, $ 6.990, Tricot. Falda, $195.000, Twenty-Eight Leather.[/caption]

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Chaqueta, $19.990, H&M. Blusa, $ 68.000, Banana Republic. Falda Mango, $ 34.990, Falabella.[/caption]

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Blusa, $168.000, Polo Ralph Lauren. Top, $ 80.000, Twenty-Eight Leather.[/caption]

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Body, $ 29.000, Guess. Collar Lorena Perazzo, consultar precio en tienda Porquetevistes. Pulsera, consultar precio en tienda Mery-Satt.[/caption]

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Chaqueta, $ 244.900, Adolfo Domínguez. Blusa Cacharel, $16.990, Ripley. Cinturón Mango, $12.990, Falabella. Short, $12.990, H&M.[/caption]

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Traje de baño, $ 89.900, Enfit.[/caption]