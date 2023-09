Aguante Mamá: Llegó la hora de ponerse la camiseta

De acuerdo con las últimas cifras del INE, la tasa global de fecundidad en Chile ha llegado a su nivel histórico más bajo de 1,3 hijos nacidos vivos promedio por mujer en edad fértil (15 a 49 años). Seguramente vendrán análisis sobre sus consecuencias y los desafíos que plantea en materia económica y social, no obstante, previo a estos análisis, la reflexión sobre lo que está significando ser padres es fundamental, con especial atención en el sentido que está cobrando la maternidad para las mujeres. Hoy todo indica que ésta se ha vuelto un verdadero desafío frente a una sociedad que no sólo no la incentiva, con escaso apoyo al cuidado de los hijos y una corresponsabilidad en deuda, sino que además la castiga, con falta de oportunidades de desarrollo personal y laboral a la mujer cuando es madre.

No nos debe sorprender, entonces, que en la última encuesta del INJUV sólo el 37% de las jóvenes entre 15 y 29 años se proyecten siendo madres en el futuro. Esto es transversal, sin embargo, en el ejercicio actual de la maternidad, son los más vulnerables los que se ven más afectados. Las tres últimas Casen indican que dentro de los grupos con mayor incidencia en pobreza se encuentran el de niños y niñas menores de tres años y el de mujeres madres. Esto no es casual. Y es que es más probable caer en la pobreza cuando se es madre y mayor aun cuando no se cuenta con redes de apoyo. De esta manera, la soledad en la que se encuentran muchas madres hoy no sólo las hace sufrir a ellas, sino también a sus hijos, generando la brecha de desigualdad más injusta y perjudicial: la de la infancia.

Esta es la situación de exclusión social y económica de las madres que recurren a la Fundación Emma. El nivel de soledad y estrés es grande y sus efectos inestimables en términos humanos y sociales.

Desde este dolor nace “Aguante Mamá”, una campaña que busca visibilizar esta realidad y que de una manera muy creativa y positiva invita a armar un gran equipo que apoye a las mamás y los niños que más lo necesitan. A través del gesto tan popular del mundo del fútbol en el que se muestra una camiseta con un mensaje debajo de la polera cuando se celebra un gol, futbolistas y distintos influencers ya se han unido a la campaña, compartiendo con todos sus seguidores este gesto, diciendo fuerte y claro:” Aguante Mamá, no estás sola, tienes un gran equipo que te apoya”.

Campañas como estas ayudan a visibilizar y aunar esfuerzos para ir en apoyo de quienes más lo requieren. Luego, de nosotros depende seguir avanzando y construir un futuro en el que las mujeres puedan ser madres en condiciones más dignas y justas.

Virginia Latorre A.

Directora ejecutiva

Fundación Emma