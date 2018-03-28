#BarPaula: Borgoña
Un recorrido de Paula.cl con los autores de las mejores preparaciones de diferentes bares de Santiago.
Paula.cl
Ingredientes:
6-8 cubos de hielo
100 ml de vino carmenere
50 ml de jugo de piña
50 ml de jugo de naranja
1-2 frutillas, en cubos pequeños
30 ml de reducción de canela
1 palito de canela para decorar
Hojas de menta y zeste de naranja para decorar
Preparación:
1. En una copa colocar todos los ingredientes y revolver. Luego, decorar con el palito de canela, hojas de menta y zeste de naranja. Servir de inmediato.
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