BarPaula: Borgoña

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Ingredientes:

6-8 cubos de hielo

100 ml de vino carmenere

50 ml de jugo de piña

50 ml de jugo de naranja

1-2 frutillas, en cubos pequeños

30 ml de reducción de canela

1 palito de canela para decorar

Hojas de menta y zeste de naranja para decorar

Preparación:

1. En una copa colocar todos los ingredientes y revolver. Luego, decorar con el palito de canela, hojas de menta y zeste de naranja. Servir de inmediato.