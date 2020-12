Cómo hacer cerdo frito agridulce

Esta receta agridulce es un clásico de los países de oriente, y el chef Diego Fernandino (@diegococinacl) usa ingredientes como el jengibre, el cebollín y la salsa agridulce para seguir al pie de la letra el estilo. Él mismo cuenta que si se come éste sofrito con un arroz chaufa, se tiene comprado el pasaje a China. Una clave que no se puede olvidar: macerar los cubitos de cerdo con el resto de los ingredientes y antes de freír en aceite. No olvidar pasarlos por la maicena, porque así quedarán crocantes.