Curry de camarones y pimentones

Paula.cl

(Para 4-5 personas)

2 cucharadas de aceite vegetal

1 k de camarones ecuatorianos, pelados y desvenados

3 cebollines, en julianas

3 pimentones (rojo, amarillo y verde), sin semillas y en julianas finas

1 cucharada de pasta de curry rojo

1 cucharada de polvos de curry

1 1/2 cucharadas de jengibre fresco, rallado fino

1 lata de leche de coco

2 limones de Pica, su jugo

Sal a gusto

2 cucharadas de cilantro, en tiras delgadas

1. En una olla calentar el aceite a fuego alto, agregar los camarones y saltear, revolviendo, 2 minutos. Retirar los camarones de la olla y reservar. Reducir el calor a fuego medio, añadir los cebollines y pimentones; cocinar 3 minutos. Incorporar la pasta y polvo de curry, jengibre; saltear, revolviendo, 2 minutos más y verter la leche de coco.

2. Reducir el calor nuevamente y cocinar a fuego bajo 5 minutos más. Agregar los camarones reservados; seguir cocinando 3-4 minutos más. Añadir el jugo de limón de Pica, sazonar con sal y añadir el cilantro; revolver, retirar del fuego y servir de inmediato.