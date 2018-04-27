Curry de camarones y pimentones
Paula.cl
(Para 4-5 personas)
2 cucharadas de aceite vegetal
1 k de camarones ecuatorianos, pelados y desvenados
3 cebollines, en julianas
3 pimentones (rojo, amarillo y verde), sin semillas y en julianas finas
1 cucharada de pasta de curry rojo
1 cucharada de polvos de curry
1 1/2 cucharadas de jengibre fresco, rallado fino
1 lata de leche de coco
2 limones de Pica, su jugo
Sal a gusto
2 cucharadas de cilantro, en tiras delgadas
1. En una olla calentar el aceite a fuego alto, agregar los camarones y saltear, revolviendo, 2 minutos. Retirar los camarones de la olla y reservar. Reducir el calor a fuego medio, añadir los cebollines y pimentones; cocinar 3 minutos. Incorporar la pasta y polvo de curry, jengibre; saltear, revolviendo, 2 minutos más y verter la leche de coco.
2. Reducir el calor nuevamente y cocinar a fuego bajo 5 minutos más. Agregar los camarones reservados; seguir cocinando 3-4 minutos más. Añadir el jugo de limón de Pica, sazonar con sal y añadir el cilantro; revolver, retirar del fuego y servir de inmediato.
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