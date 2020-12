El desafío de terminar la escolaridad

“Me gustaba mucho ir al colegio y mis ramos favoritos eran matemática y ciencia”, cuenta Edith Oyarzún (55), quien rememora su periodo como estudiante en la ciudad de La Unión (región de Los Ríos), donde tenía que recorrer todos los días tres kilómetros desde su casa a su escuela. “Parte de él lo hacíamos caminando y el resto en el bote de mi padre, con el que cruzábamos el mar con buen y mal tiempo”.

Esa larga y esforzada travesía, Oyarzún la realizaba junto a sus dos hermanas, recuerdos que atesora hasta el día de hoy. “La verdad es que me iba muy bien en el colegio, sin embargo cuando llegué a séptimo básico, supe que por mi situación económica no podría terminar mi escolaridad. En ese momento me dio pena porque no tenía dinero para pagar una pensión en el pueblo para irme a estudiar allá, entonces me quedé haciendo las cosas de la casa y ayudando a mi mamá”.

Con el paso de los años, Edith Oyarzún se enamoró y se casó, dejando la décima región para comenzar una nueva vida en Santiago. Tuvo tres hijos (38, 34 y 22) y los primeros años trabajó como asesora del hogar para sacarlos adelante y pagarles su educación. Sin embargo siempre tuvo el sueño de terminar sus estudios. “Un día mi hija vio la información del programa de escolaridad de CreceChile y llegó a contarme. A los pocos días me fui a inscribir. Fue así como saqué octavo básico, y luego primero y segundo medio. Recuerdo que cuando terminé octavo básico plastifiqué mi certificado”, cuenta con orgullo.

Educarse Siempre

Como Edith Oyarzún, son muchas las mujeres que en Chile que no han podido terminar sus estudios por falta de oportunidades, generando en ellas no solo una baja autoestima sino que también desmotivación al momento de buscar nuevas oportunidades laborales.

Debido a esa realidad, es que Lancôme junto a la Corporación CreceChile trabajan en el programa Write Her Future, un proyecto de nivelación de estudios a mujeres que no lograron terminar su escolaridad, y que hoy tienen la oportunidad de hacerlo de forma gratuita.

Al respecto, Caroline Reutter, gerente de marketing Lancôme Chile, explica que: “Se trata de un proyecto mundial que inició en 2018 y que se desarrollará de forma continuada durante los próximos cinco años. Write Her Future se realizó primero en Marruecos, Tailandia y Guatemala, con proyectos adaptados a las necesidades de las mujeres en cada país, y desde entonces se ha implementado en 13 países alrededor del mundo beneficiando a más de 22 mil personas”.

En Latinoamérica se ha implementado en México, Guatemala, Brazil y Chile, ayudando a potenciar el liderazgo y empoderamiento femenino con la promoción de programas de mentoría y emprendimiento.

Victoria Gómez, directora ejecutiva de CreceChile, señala que Write Her Future se implementó por primera vez en marzo 2020, en la comuna de Quilicura. “El programa 2x1 consiste en preparar a las alumnas para rendir los exámenes ministeriales bajo la modalidad flexible. Esta, considera tres evaluaciones en el año, donde lo relevante es que la aprobación es modular, por lo tanto, no se vuelven a rendir los exámenes de materias aprobadas, lo que da flexibilidad respecto de los otros programas de nivelación de estudios para adultos, donde la aprobación es por promedio. Este programa requiere una dedicación semanal de 10 horas, pensadas originalmente para clases presenciales vespertinas durante la semana, lo que fue modificado a un sistema remoto adaptado a las condiciones de la pandemia”.

Un año que ha sido todo un desafío para CreceChile, cuenta Gómez, pues han tenido que adaptarse a las problemáticas de cada uno de los alumnos, quienes han debido, no solo sortear la pandemia, sino que también los desafíos tecnológicos de educarse a distancia.

“Las principales dificultades estuvieron en mantener la adherencia a esta nueva modalidad, así que se hicieron grandes esfuerzos a nivel de toda la corporación para mantener vinculados a los alumnos”.

Edith Oyarzún sabe lo difícil que ha sido este 2020, pero dice que pese a todo ha contado con la ayuda de sus hijos. “A veces, cuando me baja la moral porque me va mal o no entiendo algo, ellos me dan ánimo. Además, en el curso tenemos un grupo de wasap y por ahí nos mandan todo”.

A pesar de todo, Oyarzún dice estar contenta y orgullosa de cumplir su sueño de terminar su escolaridad. Y cierra contando su próximo gran sueño: “Quizás una vez que me gradúe de cuarto medio, pueda estudiar enfermería y cuidar así a personas mayores”.

Cómo nació este programa

Desde sus inicios, Lancôme ha afirmado que la felicidad es la forma de belleza más atractiva, representando la femineidad empoderada, libre y realizada. Su misión como marca ha sido ayudar a las mujeres en la búsqueda de la realización personal y la felicidad, y a través de este programa acompaña y ayuda a aquellas mujeres que quieren superarse, mejorar y dar un paso más allá en su desarrollo personal.