Filete de pargo frito con puré de betarraga y salsa virgen
Paula 1233. Sábado 26 de agosto de 2017.
Para 4 personas
Para el puré de betarragas:
1 cucharada de aceite de oliva
2 betarragas medianas, cocidas con cáscaras, peladas y en trozos
2 cucharadas de miel
1 taza (240 ml) de jugo de naranja
Sal y pimienta
Para la salsa virgen:
4 tomates medianos, sin semillas y en cubos pequeños
1 cebolla morada, picada fina
1 cucharada de alcaparras picadas
1 cucharada de aceitunas verdes picadas
100 ml de aceite de oliva
Para el pescado:
4 cucharadas de harina
4 filetes de pargo, róbalo u otro pescado, con piel
4 cucharadas de aceite de oliva
Verduras cocidas para decorar
1. Preparar el puré de betarragas. En un sartén calentar el aceite a fuego medio, agregar las betarragas y saltear 2 minutos; añadir la miel, jugo de naranja y cocinar 15 minutos hasta reducir el líquido. Sazonar con sal y pimienta y transferir a la licuadora y licuar hasta formar un puré suave y homogéneo. Reservar al calor.
2. Preparar la salsa virgen. En un bol colocar todos los ingredientes, sazonar con sal y pimienta y mezclar. Reservar.
3. Preparar el pescado. En una fuente extendida colocar la harina y sazonar con sal y pimienta. Pasar los filetes por la harina y sacudir para eliminar el exceso.
4. En un sartén de teflón calentar el aceite a fuego medio, agregar los filetes por el lado de la piel y cocinar 3-4 minutos por lado o hasta dorar.
5. En platos individuales distribuir la salsa virgen reservada, encima colocar un filete de pescado y acompañar con el puré de betarraga y decorar con las verduras.
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