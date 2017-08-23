Filete de pargo frito con puré de betarraga y salsa virgen

Paula 1233. Sábado 26 de agosto de 2017.

Para 4 personas

Para el puré de betarragas:

1 cucharada de aceite de oliva

2 betarragas medianas, cocidas con cáscaras, peladas y en trozos

2 cucharadas de miel

1 taza (240 ml) de jugo de naranja

Sal y pimienta

Para la salsa virgen:

4 tomates medianos, sin semillas y en cubos pequeños

1 cebolla morada, picada fina

1 cucharada de alcaparras picadas

1 cucharada de aceitunas verdes picadas

100 ml de aceite de oliva

Para el pescado:

4 cucharadas de harina

4 filetes de pargo, róbalo u otro pescado, con piel

4 cucharadas de aceite de oliva

Verduras cocidas para decorar

1. Preparar el puré de betarragas. En un sartén calentar el aceite a fuego medio, agregar las betarragas y saltear 2 minutos; añadir la miel, jugo de naranja y cocinar 15 minutos hasta reducir el líquido. Sazonar con sal y pimienta y transferir a la licuadora y licuar hasta formar un puré suave y homogéneo. Reservar al calor.

2. Preparar la salsa virgen. En un bol colocar todos los ingredientes, sazonar con sal y pimienta y mezclar. Reservar.

3. Preparar el pescado. En una fuente extendida colocar la harina y sazonar con sal y pimienta. Pasar los filetes por la harina y sacudir para eliminar el exceso.

4. En un sartén de teflón calentar el aceite a fuego medio, agregar los filetes por el lado de la piel y cocinar 3-4 minutos por lado o hasta dorar.

5. En platos individuales distribuir la salsa virgen reservada, encima colocar un filete de pescado y acompañar con el puré de betarraga y decorar con las verduras.