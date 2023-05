“Hay muchas realidades y no sólo las que están en la norma de la sociedad”: el relato de una familia no normativa

“Te vi por primera vez y eras muy diferente a lo que veo hoy, una pequeña parte de algo: 3 kilos, 450 gramos. A las 15:30 de la tarde te transformaste en mi mundo. Llego a casa y tu voz me hace subir corriendo las escaleras. ‘Papá, papá’, y no tengo más que hacer que tomarte en mis brazos, abrazarte y decirte que te amo y que te extrañé mucho, para que sonrías y nuevamente pensar en lo enorme que estás (…). Adoro ser tu papá”.

Esas son las palabras que le dedica un padre a su hija el día en que cumplió ocho meses de edad.

El texto lo publicó en su perfil de Instagram Halex Jamett (19), padre de Aubrey, y pareja de Michelle Bermúdez (20). Juntos crían a su primera hija bajo lo que, quizá, la sociedad consideraría el alero de una familia no normativa: Halex es un hombre trans y Michelle es la madre biológica Aubrey, aunque está reconocida legalmente como hija de los dos.

En su cuenta de TikTok Halex comparte video blogs de su día a día como padre, estudiante y pareja. “Grabo tiktoks hace mucho tiempo y me pareció importante mostrar cómo queremos llevar nuestra crianza, que es bajo el método Montessori. Nos basamos en construir una crianza respetuosa y en proyectarle seguridad a nuestra hija”, explica Halex, quien cursa sus estudios de Licenciatura en Artes.

“Aubrey tiene una cama a la que se puede subir y bajar, claro que recién está aprendiendo porque aún es muy pequeña, pero es para que cuando sea más grande y quiera descansar o dormir, pueda hacerlo sin problema. Lo mismo con el clóset, tiene uno a su altura del que más adelante podrá elegir qué ponerse. Sus padres tienen que apoyarla, eso le dará autonomía”, complementa sobre la crianza Michelle, quien trabaja desde casa como estilista profesional.

Hay un video en el que muestran que un día le tocó a Halex llevar a su hija a la universidad. ¿Cómo son esos momentos?

Halex: Fue un día en el que me tocó cambio de horario para el sábado. En la semana tengo clases todos los días hasta muy tarde, tipo 6, y Michelle se queda con la bebé. Me parece súper importante que ella tenga su espacio y que yo, incluso estudiando, sea lo más partícipe de la crianza. Esa semana había sido muy intensa para Michelle, así que decidí llevarme a mi hija a la universidad para que ella descansara.

Michelle: De repente es difícil autogestionar las emociones. A veces colapso al estar todo el día encerrada, así que es rico tener ese espacio para descansar. Para Halex fue heavy, no supe cómo estuvo en todo el día porque no me habló por WhatsApp. Después lo vi en TikTok y supe que le tocó pesado, pero se las ingenió para hacer todo. Halex es una excelente pareja y un excelente papá. Ambos tienen una conexión muy linda.

***

El embarazo de Michelle fue producto de una violación de la que fue víctima en 2021. Asegura que, tras todos los trámites legales, le dieron una pastilla abortiva, pero que no funcionó. “Legalmente tenía hasta las 13 semanas para abortar, pero nunca me sentí con la fortaleza para hacerlo. Aprendí a querer a esa personita que llevaba adentro. Ahora ella es la luz de mis ojos”, dice Michelle, quien lleva cuatro años de relación con Halex.

Por su parte, él relata que comenzó su transición el 2018 después de pasar mucho tiempo buscando respuestas: “Tenía ciertas dificultades conmigo mismo, con mi autoestima. Empecé a averiguar qué me pasaba y ahí llegué al término de una persona trans, fue entonces cuando comenzó el recorrido hasta la persona que soy hoy. Estuve un tiempo interviniéndome con bloqueos hormonales en el Hospital Van Buren, pero perdí unas horas y luego vino la pandemia. Ahora estoy sin hormonas y tampoco tengo ninguna intervención quirúrgica, pero yo me reconozco como hombre”.

¿Qué tipo de comentarios reciben en sus videos? ¿Les ha tocado encontrarse con algunos inoportunos?

Halex: Michelle no tiene redes sociales, de repente ve TikTok. En cambio, yo subo contenido casi todos los días, pero tengo los comentarios restringidos y apruebo los que yo quiero que aparezcan. De repente me llegan comentarios referidos a mi paternidad, que no es mi hija biológica. Eso es lo que más ataca a la gente.

¿Cómo ha sido para ustedes vivir la paternidad de esta manera?

Halex: Fue bastante difícil al principio, no sabía cómo afrontarlo realmente, solo sabía que iba a apoyar a mi polola en todo sentido. Con los días empecé a pensar en que si iba a tener un vínculo con mi hija, no sabía si iba a poder ser parte de ella como lo soy ahora. Creo que todo va en la conexión que uno tenga con la pareja. Michelle me ha ayudado mucho a sentirme parte de mi hija.

Michelle: Cuando era chica, decía que si algún día era mamá, quería hacer las cosas diferentes, quería ser la mamá que me hubiera gustado tener. Mi mamá es muy trabajólica, entonces a veces no pasábamos tanto tiempo juntas. A mi hija quiero entregarle cariño, afecto, que son cosas que a mí me faltaron. Estando embarazada busqué información sobre crianza y cómo crear vínculos. A veces le mandaba videos a Halex diciéndole “Mira, esto vamos a hacer”. Se trata de aplicarlo día a día. La gente puede mostrar una cosa por redes, pero la realidad es distinta. Nos enfocamos en criar respetuosamente, que también es darle herramientas para que ella se sienta independiente.

Las familias siempre han sido diversas, pero ahora hay mayor visibilidad de eso gracias a los temas de conversación y a personas que, como ustedes, comparten su vida con el resto. ¿Qué mensaje quieren entregar con su contenido?

Halex: Como papá trans me gustaría decirles a esos papás, que quizá son como yo, que las cosas van más allá de la sangre; es cosa de que uno cree el vínculo. El amor va más allá de cualquier cosa. Que se atrevan a ser los papás que quieran ser, que busquen información y que los prejuicios no los consuman. Hay que ser mejores para criar a nuestros hijos como los seres humanos que van a cambiar el mundo.

Michelle: Sería bonito que se visibilice (más tipos de familias) aún más de lo que ya se ve. Son casos únicos y me gustaría que si pasara, que haya más personas que se motiven a mostrar su realidad, porque hay muchas realidades y no solamente las que están en la norma de la sociedad. Que tengan valentía y les dé lo mismo los prejuicios.