Liberadas por Lindbergh

Por Rita Cox

Paula 1244. Sábado 27 de enero de 2018.

No hay nada novedoso en Shadows on the wall, la reciente entrega de Peter Lindbergh. Y es que el fotógrafo alemán (73), el mismo que en la primera edición de Vogue USA comandada por Anna Wintour, en 1990, limpió de todo exceso a Naomi, Christy, Linda, Tatjana y Cindy, no necesita innovar. Le basta con insistir en su juego para emocionar más y más: mujeres que miran a la cámara con maquillaje imperceptible, pelos estudiadamente desordenados, ropa precisa que no interfiere con sus cuerpos. Todo en una estricta fotografía blanco y negro que tributa las obras de Dorothea Lange y Garry Winogrand. La elegancia de Lindbergh pasa también por su criterio en el retoque. Lindbergh es pura elegancia.

Nicole Kidman, Julianne Moore, Alicia Vikander, Charlotte Rampling, Helen Mirren, Jessica Chastain, Kate Winslet, Léa Seydoux, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Robin Wright, Rooney Mara, Uma Thurman y Zhang Ziyi, actrices de variadas edades y registros actorales posan en este libro liberadas del glamour y de las capas de maquillaje de sus personajes y alfombras rojas, para deleitar simplemente con sus miradas, gestos y pieles. Las imágenes fueron elegidas de un total de 37 mil inéditas que Lindbergh hizo para el comentado calendario Pirelli 2017. Un libro Taschen de 292 páginas, tapa dura y formato 36 x 26, que está llegando a librerías Contrapunto ($ 89.900).

* Foto principal: Julianne Moore, Nueva York, 2016.

Mira acá el making of del libro:

https://www.youtube.com/watch?v=Yeb_275p1_g