Lorena Ferreira, la inmunóloga de TikTok: “Me genera angustia ver tanta desinformación”

“¿Por qué nos enfermamos más en invierno?”. Esa es una de las preguntas frecuentes que recibe en su cuenta de TikTok Lorena Ferreira (@dr.lorenaferreira), médica cirujana con especialidad en inmunología de la Universidad de Chile. En esa red social responde dudas recurrentes sobre medicina en general, pero, sobre todo, respiratoria, aún más en estas fechas de altos contagios de virus.

Lo que la motivó a sus cincuenta y cinco años a divulgar en redes sociales su conocimiento como profesional fue la desinformación con la que se encontró. “Me generó angustia ver tanta desinformación. Hay mucho video dañino y además intencional sobre la medicina, salud y la ciencia, aunque hay de todo, también información fidedigna, sobre todo en inglés. Me di cuenta de que en español había un vacío y además un contenido peligroso y circulando, así que sentí la responsabilidad de actuar. Eso les he enseñado a mis hijos siempre”, relata la inmunóloga, quien se desempeñó por años como médico en el hospital clínico de la Universidad de Chile y también docente de esa casa de estudios, y que ahora trabaja en el Centro de Especialidades Neurológicas Avanzadas (CENEA).

Si bien en TikTok responde preguntas de interés general, la doctora Ferreira asegura que recibe muchas consultas sobre casos particulares que, por razones éticas, no puede atender por esa vía informal: “Veo una desesperación por tener respuesta por casos personales. En mi mensajería directa recibo cientos de mensajes de personas con la necesidad de aclarar dudas particulares, pero yo no puedo darles ningún tratamiento ni diagnóstico, pero lo que sí puedo hacer es explicarles si tienen una duda general, como qué son los adenoides, por ejemplo, y darles las herramientas para que cuando vayan a su consulta médica estén más preparadas o, por el contrario, resolver algunas dudas que no pudieron resolver en consulta”.

¿Por qué nos enfermamos más en invierno?

“Crecimos escuchando a nuestras mamás y abuelas decir que nos abrigáramos cuando hiciera frío, porque si no, nos íbamos a enfermar”, señala Lorena de entrada sobre el dicho popular. Dentro de los temas que piden abordar sus seguidores y que, con seguridad, son tema de conversación durante temporada de bajas temperaturas en matinales de televisión y programas de radio es por qué nos enfermamos más en invierno.

“La verdad es que el frío no nos enferma, pero nos enfermamos más cuando hace frío, entonces es casi un juego de palabras”, explica la inmunóloga, y agrega: “Nuestro sistema inmune se debilita y se enlentece con el frío, su respuesta es menor y el sistema inmune es lo que nos defiende de los virus y esa es la razón por la que uno debería abrigarse y tratar de no respirar aire frío cuando hace frío, valga la redundancia. En estos períodos las mucosas están más secas y por eso estamos más indefensos”.

Pero ¿qué sucede con los habitantes de los países que se caracterizan por tener temperaturas muy bajas durante gran parte del año? Lorena Ferreira explica que “Las personas tienen la capacidad de adaptarse a distintas circunstancias, pero la adaptación hay que verla desde el punto de vista evolutivo, que quiere decir a través de muchos años y generaciones. Hay que entender que no somos finlandeses ni noruegos y además que no tenemos el mismo sistema de salud y eso es tremendamente importante. En muchas ciudades contaminadas, como Santiago, no tenemos la misma calidad de aire, o como algunas ciudades del sur de Chile que no cuentan con contaminación de grandes empresas, pero sí con la combustión de leña. Todos esos factores afectan la calidad del aire y la contaminación ambiental también daña el sistema inmune de las mucosas respiratorias, entonces estamos en desventaja con una persona que vive en frío durante todo el año, pero tiene aire limpio”.

Uso de mascarillas y ola de virus respiratorios

El jueves 15 de junio el Diario Oficial publicó la resolución del Ministerio de Salud respecto del plan Sigámonos cuidando, que modificó el uso opcional de mascarillas a obligatorio en los establecimientos educacionales desde primero básico (desde los cinco años) a cuarto medio. Esto debido a la compleja situación y ola de virus respiratorios por la que atraviesa el país.

Respecto del uso de mascarillas obligatorio en colegios, Lorena comenta que, luego de la pandemia, ella considera que la enseñanza sobre el uso de este instrumento se divide en dos grupos: “Yo quiero pensar que la gran mayoría aprendimos de la pandemia que las mascarillas sirven para prevenir los contagios, porque los contagios e infecciones respiratorias virales son por microgotitas que uno expele cuando habla. Pero también hay gente que dice y, de hecho, me pregunta que si los virus y los gases son muy pequeñitos, entonces las mascarillas no servirían para atrapar ninguno de los dos. Un virus promedio tiene 120 nanómetros y una molécula de oxígeno o Co2 tiene 0,1 nanómetros, por lo que es mil veces más grande un virus que los gases, así que los poros de las mascarillas, sobre todo las KN95 y las N95, sirven para que estas moléculas no entren”.

¿Qué tan efectivo es el uso de mascarillas actualmente para la reducción o prevención de estos virus?

Lo que dice la literatura es que efectivamente las mascarillas sirven para prevenir contagios siempre y cuando se cumplan dos cosas: la primera y la fundamental es que se use correctamente y la segunda condición es que tiene que haber, por lo menos, un 60% de la población que la use para que sea una medida eficaz para disminuir los contagios. Pasa lo mismo con las vacunas. Si solo una persona se vacuna, no sirve de nada. Mientras más personas estén vacunadas, se empieza a generar la inmunidad de rebaño. Eso también sucede con el uso de mascarillas y se podrían disminuir los contagios sustancialmente.

¿Qué opinas sobre adelantar las vacaciones de invierno para frenar los contagios?

Yo soy un poco pesimista al pensar que eso va a servir. Existe un error de concepto al pensar en que los niños solo se enferman en el colegio, porque si salen de vacaciones, se van a juntar en las casas de sus amigos, van a salir al mall, al cine, etc., se van a seguir contagiando. Por el momento la medida obligatoria es solo usar la mascarilla en el colegio, pero en ningún otro lugar, lo que me parece insuficiente. No estoy convencida de que adelantar las vacaciones vaya a solucionar el problema, porque el contagio es persona a persona y para eso la gente de mayor riesgo debería resguardarse en su casa. No sabemos, por ejemplo, si los padres o cuidadores de los niños van a poder dejar de trabajar para quedarse en las casas con ellos. No todo el mundo tiene esa posibilidad.

Además del uso de mascarillas, ¿qué recomiendas para hacerles frente a los virus respiratorios en esta época?

Algo súper importante que he tratado de que se entienda es que los virus respiratorio no solamente afectan a las guaguas y a los niños chicos. Puntualmente el virus sincicial afecta a todo del mundo, desde los 0 a los 100 años. El problema es la gravedad del cuadro clínico que hacen las guaguas porque tienen un sistema inmune más débil que no se ha desarrollado del todo. Hablo del virus sincicial porque es el que ahora tiene más casos, pero esto corre para todos los virus. En otra gente puede ser un resfrío cualquiera, pero si uno no tiene la precaución de lavarse las manos y usar mascarilla, es posible contagiar. Y probablemente contagiemos a un colega que quizá tenga un hijo o una hija menor de tres meses que tendrá el cuadro grave. Las guaguas que están en este minuto en el cuadro de la UTI (Unidad de Tratamiento Intensivo) no van a fiestas, no hacen asados y no se juntan con amigos, sino que se contagian de los adultos.