Los lattes del momento

Paula 1233. Sábado 26 de agosto de 2017.

Betarraga, zapallo, cúrcuma o té matcha. Estos son algunos de los sabores de los lattes del restorán Boa, que están causando sensación por su atractivo color y novedosas combinaciones. Todos llevan leche al vapor, pero solo uno, café. Las estrellas son el Beetroot y el Pumpkin Latte ($ 2.500): el primero, es una refrescante bebida caliente que se prepara con un shot de jugo prensado en frío de betarraga con toques de manzana. El segundo, tiene puré de zapallo especiado con canela, cardamomo y jengibre. Destaca también el Golden Latte ($ 2.300), que fusiona cúrcuma, pimienta y miel de agave. Para los fans del mate, hay un latte a base de una infusión de esta yerba ($ 2.200). Todos se pueden pedir con leche descremada, sin lactosa o vegetales. Disponibles para servir o llevar. Tajamar 287, Providencia. www.boasantiago.cl