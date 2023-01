Mercurio directo y Luna nueva en Acuario: los eventos astrológicos de esta semana

El 2023 ha comenzado lento y se ha hecho notar. La demora, confusiones y reconsideraciones han sido pan de cada día, ya que empezamos el año con Mercurio y Marte en su movimiento retrógrado. Con el cambio de dirección de estos dos planetas y junto con la Luna nueva en Acuario del 21 de enero, tendremos un cambio realmente evidente respecto a las energías presentes en el cosmos.

Los eventos astrológicos que hemos estado viviendo estas últimas semanas han sido muy desgarradores. Mercurio retrógrado ha estado ocurriendo en el responsable y determinado signo de Capricornio, mientras que Marte ha hecho lo suyo en el cambiante y curioso signo de Géminis. La sincronía de estos dos tránsitos nos ha llamado a que encontremos nuevas formas de concebir estructuras y responsabilidades en nuestras vidas.

Esta semana el cielo hará eco de los procesos que hemos estado viviendo en los últimos dos meses y medio. Las energías están viviendo un cambio que gradualmente se hará más intenso y claro: el del comienzo de un nuevo capítulo, algo que todavía no estamos siquiera imaginando.

Esta semana tendremos una probadita de estos cambios, con una Luna nueva que no dejará de causar controversia. La Luna nueva en Acuario suele ser un momento de siembra de proyectos e ideas que nos traigan novedad seis meses después, cuando ocurra la Luna llena.

La Luna nueva en Acuario será una semilla de liberación de todas las estructuras que nos atan a la tradición, al deber ser y a la autoridad concebida desde una jerarquía que no ha sido cuestionada. Esta lunación ocurrirá en oposición perfecta con Lilith en Leo y en unión casi perfecta con Plutón en Capricornio, que se encuentra en los últimos grados de este signo, listo para llegar en marzo a Acuario.

El cambio de signo de Plutón, que no ocurre desde 2008, nos llamará a dar vuelta la página a un amplio proceso de desarme de estructuras relacionadas con el poder y la autoridad. Es tiempo de que veamos cómo el viejo mundo termina de deshacerse parar darle paso a nuevos cuestionamientos sobre lo que significa vivir en sociedad, qué representa el ser parte de algo.

Lilith en Leo, por su parte, es la representación de nuestra propia autoridad, liberándose y renegándose del pasado en donde fue escondida, negada, guardada y silenciada. Este arquetipo para la astrología representa una emancipación completa de la figura que hemos concebido hasta ahora de lo que es ser visible como mujer en la sociedad.

Esta Luna nueva vendrá a traernos espejos, por la presencia de Lilith opuesta. Nos llamará a levantar la voz ante lo que nos parece injusto y cruel, así como a todo lo que nos silencia. Será un gran momento de catarsis colectiva respecto a viejas ataduras que sostienen estructuras abusivas de poder. Es posible que mucha actividad relacionada con la igualdad de género se de en estos momentos.

La Luna nueva en Acuario nos llama a sembrar con autenticidad una nueva voz. ¿Qué quiero decir y por qué? ¿Desde dónde me decido a contribuir al mundo? ¿Qué eventos me están pidiendo que sea capaz de quebrar lo que consideraba estable y me abra a lo nuevo? ¿Dónde me está mostrando la vida que debo actuar mirando con perspectiva?

Es un momento de grandes portales y de grandes aperturas, por lo que te aconsejo mucho que trabajes con intención sobre lo que te gustaría crear, abrir y considerar quebrar como pasado. ¿Ante qué cosas te gustaría rebelarte? ¿Qué te gustaría liberar en tu vida? ¿Qué se siente estancado o privado de movimiento?

Es tiempo de integrar nuestros talentos ante el reconocimiento de un propósito, abrirnos a la capacidad de transformar nuestro poder. Encontrando nuestras propias pasiones es cómo podremos participar del mundo de un modo claro y sincrónico con nuestro deseo.

Si eres Tauro, Leo, Escorpión o Acuario en los primeros grados de estos signos, vivirás un año de grandes cambios y creaciones. Lo mismo si tienes el Ascendente, la Luna o algún planeta de tu carta astral en el comienzo de estos signos. Prepárate porque será un año de grandes cambios.