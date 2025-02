Mujeres migrantes en Chile: entre la resiliencia y los nuevos desafíos

La movilidad humana —que va desde movimientos voluntarios hasta desplazamientos forzados— es uno de los grandes desafíos de la agenda internacional. Constituye un fenómeno global y complejo, con origen y efectos en múltiples ámbitos de índole económica, social, cultural y de seguridad, que se proyecta hacia el futuro.

En 2025, las personas migrantes en Chile se enfrentan a una serie de retos, y especialmente quienes vienen de Venezuela debido a la suspensión de relaciones diplomáticas entre ambos países, lo que ha sumado un obstáculo adicional. La remoción de los embajadores ha dificultado los trámites migratorios y generado más barreras para quienes buscan estabilidad. Todo en un escenario internacional conturbado, marcado por nuevos desafíos en términos de migración.

Y a eso se suma que en las últimas décadas, en Latinoamérica, al igual que a escala global, se ha percibido una tendencia de feminización de la migración, de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones. Sin embargo, según una evaluación realizada por Migration Governance Indicators (MGI), menos de uno de cada cuatro países (23%) incorpora una perspectiva de género en su estrategia nacional de migración. “Cuando no se tienen en cuenta las necesidades de los migrantes en función de su sexo y género, se les impide la igualdad real de acceso a las oportunidades y contribuir plenamente a sus países de acogida”, advierte el organismo.

En ese contexto, cabe preguntarse qué pasa con las mujeres migrantes en Chile. Aquí, Cynthia Santeliz y Alexandra Rodríguez, ambas venezolanas, son entrevistadas. Las dos, desde distintas realidades revelan que, a pesar de las dificultades, continúan persiguiendo sus sueños con determinación en un país que les ofrece nuevas oportunidades.

“Una mujer más completa”

En octubre de 2017, tras un viaje de cuatro días que partió en Venezuela, Cynthia Santeliz llegó a Santiago de Chile. Acompañada de uno de sus más grandes amigos, decidió dejar atrás la vida que tenía en su país en busca de una mejor. Hoy, siete años más tarde, Cynthia se ha establecido en Santiago, trabaja como psicóloga en una consulta privada y se encuentra realizando los trámites para recibir la nacionalidad. “Chile me ha hecho ser una mujer más completa”, dice.

Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela, desencadenando una serie de hechos que llevaron a muchos venezolanos a dejar el país. En 2014, los altos niveles de violencia, la inflación económica y la escasez de bienes básicos condujo al pueblo venezolano a iniciar diversas manifestaciones y protestas políticas. Todas estas fueron las razones que llevaron a Cynthia a migrar a Chile.

“Fueron varias cosas que se sumaron. La calidad de vida general, el hecho de tener que hacer fila para comprar productos de la canasta básica, el racionamiento de agua dos veces a la semana, o a veces ni eso. Me cuestioné mucho si eso era lo que quería para mi juventud”, comenta.

¿Eso fue lo que generó la necesidad de salir del país?

Hubo dos eventos que hicieron que tomara la decisión definitiva. En 2015 asesinaron a una persona muy cercana a mi familia. En 2017 asesinaron a otro, un amigo muy importante. Empezó a haber mucha tensión política. Sentí que había mucho odio en las calles.

¿Te has podido adaptar a este país?

Considero que soy una muy buena profesional y he aportado a los lugares donde he trabajado. Y creo que, a partir de mi experiencia, que ha sido adaptarme a un nuevo país, he podido ser más abierta sobre esto con otras personas. Puedo inspirarlas, tomar riesgos, tomar nuevos caminos, y eso para mí es muy importante. También contribuyo con mis impuestos. Tengo todo legal y cumplo las normas. Esa es una forma de aportar también a la sociedad.

¿Cuál es tu opinión personal respecto a la migración?

Creo que todo el mundo debería vivir una experiencia migratoria. Siempre he dicho que Chile me ha hecho ser una mujer más completa. He tenido que aprender a adaptarme. Llegué trabajando como nana puertas adentro, haciendo algo que no estaba en mi proyecto de vida. Pude descubrir que tengo habilidades que no sabía que tenía.

¿Te gusta ser migrante?

Sí. Me han preguntado varias veces si regresaría a Venezuela y la verdad es que en este momento no. Pasé mucho tiempo sin sentirme parte ni de aquí ni de allá. Hace algunos meses lo trabajé terapéuticamente y me di cuenta que uno no tiene que ser de algún sitio, sino que puede ser de los dos. Creo que me voy a quedar siendo migrante un rato más.

“Contribuir a una sociedad donde la diversidad sea celebrada”

Alexandra Rodríguez (31) es una mujer venezolana que también llegó a Chile en búsqueda de una vida digna. Diseñadora de vestuario de la Universidad de Valencia, actualmente vive en la costa junto a su pareja chilena. “Chile me ha brindado una plataforma para construir mi proyecto de vida y profesional”, comenta desde su hogar en Concón.

Su red de apoyo se basa en su pareja y en sus padres, quienes también son migrantes. Esto último le permite sentirse acompañada y enriquecerse con diferentes perspectivas.

¿Te gustaría seguir acá en Chile?

Me gustaría emigrar en algún momento nuevamente, pero creo que por algo muy personal. Quiero establecer mi negocio internacionalmente, entonces eso me va a llevar, por consecuencia, a emigrar en cierto punto. Para quedarme en un lugar debo tener aceptación, tranquilidad y respeto social. Un lugar donde pueda sentirme parte de la comunidad y crecer como persona y profesional.

¿Cómo te visualizas en unos años más?

En dos años más me visualizo todavía acá en Chile. Me gustaría formar mi familia y quizás más adelante irnos a otro lado para darle una mejor calidad de vida a mis futuros hijos. En el ámbito profesional me veo haciendo negocios internacionales, me gustaría dejar consolidado algo acá y precisamente desde acá llevar todas las operaciones de mi empresa.

¿Qué sueñas para este país en general y tu vida en particular?

Para este país, sueño con un Chile más inclusivo, donde las diferencias sean vistas como una oportunidad para enriquecernos como sociedad y no como una causa de violencia o discriminación. Espero que las personas que vivimos aquí logremos expandir nuestra visión, dejando atrás prejuicios y divisiones, para construir un lugar más justo y empático. En mi vida personal, aspiro a seguir creciendo como diseñadora y como persona, aportando desde mi trabajo a este cambio cultural. Quiero contribuir a una sociedad donde la diversidad sea celebrada y donde cada individuo pueda sentirse seguro y valorado por lo que es.

* Este trabajo fue realizado en el marco del taller extraprogramático “Periodismo sobre migración” de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago, a cargo de la periodista y docente Amanda Marton.