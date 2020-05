Cómo crear una huerta casera y cultivar verduras este invierno

Camila Lucero partió con su huerto de balcón hace 2 años y decidió documentar el proceso para demostrar que no se necesita mucho espacio para cultivar. “Se puede tener un huerto en cualquier espacio y”, comenta. “Si no tienes balcón, puedes colgar algún macetero en la ventana o incluso dentro de la casa. Hay gente que piensa que no se puede tener un huerto en el balcón porque el que tienen es muy pequeño,”. En su cuenta de Instagram, esta fotógrafa de profesión comparte cuáles han sido sus secretos ingeniosos para arreglárselas en un balcón y plantar hierbas aromáticas, ajíes, tomates, morrones y pepinos. Pero. “Esta es una súper época para empezar porque se dan mucho los cultivos de sombra o semi sombra y justo uno de los mayores problemas de los balcones es que reciben poco sol, ya sea porque lo tapa otra torre, un árbol o por la orientación”, explica. Camila. Todos cultivos que se dan perfecto en esta temporada y no necesitan grandes cuidados. @huertoenmibalcon