Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca
Ingredientes:
300 gramos de queso de cabra untable.
1 taza de albahaca.
1/2 taza de tomates deshidratados.
1/2 taza de crema.
Sal y pimienta a gusto.
Preparación:
1. Hidratar los tomates, idealmente de un día para otro, en agua fría.
2. Poner todos los ingredientes en la procesadora y moler, hasta que sea una pasta homogénea.
3. Servir decorado con tomates deshidratados.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.