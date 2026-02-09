Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

Entre grandes casas de diseño, talentos emergentes y propuestas que desafían los códigos tradicionales, esta edición de la New York Fashion Week promete ser un despliegue de creatividad, diversidad y tendencia pura. Desde prendas que reescriben el futuro, hasta interpretaciones audaces del estilo clásico, te contamos los desfiles que marcarán la agenda del estilo este año.

Lunes 9 de febrero

Marc Jacobs

Considerado un niño prodigio de la moda tras consagrarse como el ganador más joven del premio Perry Ellis para nuevos talentos en la moda con apenas 24 años. El diseñador, hoy de 62 años, será el encargado de abrir las pasarelas en su natal Nueva York.

Eternamente irreverente y con las raíces en lo grunge, quien fuera el encargado de las primeras colecciones “prêt-à-porter” de Louis Vuitton, debutará su más reciente colección de primavera hoy a las 18:30 pm (horario este) // 20:30 pm Chile.

Tras una trio de colecciones pasadas donde predominaron grandes siluetas y proporciones, esta nueva pasarela podrá ser vista desde la página web del diseñador y en YouTube.

Martes 10 de febrero

Ralph Lauren

Encabezada por Ralph Lifschitz, hijo de inmigrantes judíos y oriundo de Nueva York, Ralph Lauren es considerada hoy como una de las casas norteamericanas de moda con mayor renombre global, siempre caracterizada por una elegancia reconocible a primera vista.

Descrita por muchos como el sueño americano hecho a la medida, la imaginería que envuelve a esta firma gira en torno a lo clásico, el buen calce, algo de Cowboy y siempre un azul marino presente.

Se espera que la colección de Otoño ready to wear evoque algo de la riqueza en tonos y texturas minerales de la colección pre-otoño, con flecos jaspeados en faldas de cuero y materiales lavados con arena para dar una sensación suavemente desgastada. El desfile podrá ser visto mañana a eso de las 17:00 (horario este) // 19:00 pm Chile en el canal de YouTube de la casa norteamericana.

Miércoles 11 de febrero

Proenza Schouler

Con la salida de los fundadores Jack McCollough y Lazaro Hernández en enero del año pasado para ir a diseñar a la española Loewe, se espera el debut de la jamaiquina Rachel Scott, diseñadora del prestigioso Instituto Marangoni de Milán y fundadora de la firma neoyorkina Diotima.

Originada en 2002 como un proyecto de tesis en la Parsons School of Design, la firma que lleva en su nombre los apellidos de soltera de las madres de ambos fundadores, ha sido descrita como una marca que por medio del uso de materiales nobles busca trascender los límites del diseño tradicional, creando ropa y accesorios femeninos sofisticados e intuitivos que sean una expresión de confianza natural.

El debut de Scott en la casa neoyorquina se dará con una colección de otoño ready to wear y está programado para este miércoles 12:00 (horario este), 14:00 horas en Chile. No hay información sobre una transmisión oficial del desfile por parte de la marca.

Coach

Reconocida por su monograma y gran apogeo en los 2000, Coach está viviendo uno de sus mejores momentos, mayoritariamente en parte a la resignificación que ha recibido por parte de las generaciones más jóvenes, prueba de aquello, el nombramiento de la actriz Elle Fanning como embajadora global.

Fundada en 1941 por el matrimonio Cahn como una línea de billeteras, hoy se ha expandido a bolsos, accesorios, joyería, calzado y confección encabezadas hace 13 años por el británico Stuart Vevers, quien ha recibido un sinfín de galardones por su trabajo en la marca.

Se espera que esta colección de otoño traiga algo de la “fantástica colección de primavera” descrita por Vogue, donde abundaron los cueros desgastados, el patchwork, múltiples collares colgantes y bolsos de lona para acomodarse debajo del brazo.

Se espera que el desfile sea transmitido a eso de las 15:00 horas (horario este) // 17:00 en Chile por su canal de YouTube.

Jueves 12

Carolina Herrera

Conocida mundialmente por el uso de la camisa blanca con mangas abullonadas. Sobria, elegante y de un calce siempre perfecto, la casa homónima ya es tradición en los desfiles de la semana de la moda de Nueva York.

Fundada en 1981, a sus 42 años la venezolana Carolina Herrera paso de ser una socialité de la escena neoyorquina a vestir a un sinfín de primeras damas y nominadas al Oscar. Hoy la casa de modas es encabezada por Wes Gordon, diseñador norteamericano graduado en Central Saint Martins de Londres, quien asumió como director creativo en 2018.

En un adelanto de su colección de otoño, se espera que la próxima pasarela este plagada de inspiración de estilo “jardinera”, abrazando un vestuario que se mueva con versatilidad entre el otoño y el verano. El desfile será transmitido por streaming desde su cuenta oficial en Instagram y por YouTube a las 10:00 (horario este) // 12:00 horas Chile.

Christian Siriano

Conocido por ser el ganador más joven de Proyect Runway, Siriano fundo su firma en 2008 con 22 años. Desde entonces se ha encargado de vestir a nombres de la talla de Selma Blair, Catherine O´Hara y Oprah.

El adelanto de su colección de otoño fue descrito por Vogue como “cargada del encanto del glamur del viejo Hollywood”, se espera que el desfile se lleve a cabo a las 16:00 horas (horario este)// 18:00 horas en Chile, sin transmisión oficial confirmada.

Michael Kors

La casa de renombre celebra 45 años desde su establecimiento en 1981, hoy convertida en un grande global dentro del terreno accesorios, zapatos, bolsos y vestuario. Frecuentemente descrita como elocuente y ocurrente, la firma ha difundido el glamur del jet set estadounidense durante décadas.

Conocido por haber sido jurado en el programa Proyect Runway, Karl Anderson, más conocido como Michael Kors, es acreditado también con el resurgimiento de la casa francesa Céline, donde fue Director creativo por 6 años.

Su última colección de primavera estuvo inspirada en sus viajes a Marruecos, Noruega y el oeste de Estados Unidos fue calificada como escapista, escapismo que quizás pretenda replicar en su pasarela de otoño que transcurrirá a eso de las 18:00 horas (horario este) // 20:00 horas en Chile, sin transmisión oficial.

Otros recomendados de este día incluyen TWP a las 11:00 horas y Alix of bohemia las 19:00 horas, ambas horario este de Nueva York.

Viernes 13

El fin de semana en Nueva York abrirá con Calvin Klein Collection y su sofisticación a la americana a las 12:00// 14:00 horas en Chile, seguido por las pasarelas de 7forallMankind (17:00), Ulla Johnson (18:00 pm) y Kallmeyer (19:00), todos en horario de Chile. Cerrando con la nueva estrella emergente del diseño, Andrew Curwan a eso de las 23:00 horas.

Sábado 14

Como broche de oro a San Valentín abrirán las pasarelas del día del amor Altuzarra (13:00), la legendaria Anna Sui (16:00), seguida por el inconfundible Prabal Gurung (18:00), cerrando con Khaite (21:00) y LaQuan Smith (23:00).

Domingo 15

Para el cierre de la semana de la moda de Nueva York, recomendamos que presenten atención a los desfiles de Diotima, firma de la ahora Proenza Schouler, Rachel Scott. Además de Cult Gaia y Private Policy.

Todos los desfiles pueden ser sintonizados o vistos con posterioridad en los canales de Youtube: Fashion Feed, FF Channel y Fashion Chanel.