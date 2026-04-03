Segundo avión de la Fuerza Área de EE.UU. cae en el Golfo: piloto fue rescatado sano

Este viernes un avión de ataque A-10 Warthog estadounidense cayó cerca del estrecho de Ormuz, casi al mismo tiempo que el primer avión de las Fuerzas Áreas F-15E fuera derribado sobre Irán.

Según información entregada al medio New York Times por funcionarios, el piloto del A-10 fue rescatado y se encuentra sano .

Paralelo a ello, medios locales iraníes informaron que un avión A-10 había sido alcanzado por los sistemas de defensa de la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército y terminó estrellándose en el Golfo Pérsico, al sur de Irán. No obstante, no se precisó si se trata del mismo A-10 reportado por el medio estadounidense .

Por otra parte, siguen las labores de búsqueda para encontrar al segundo tripulante del F-15E Strike Eagle, después de haber rescatado a uno de ellos en territorio iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo al medio NBC News que la caída del caza no afectará las negociaciones con Irán.