Segundo avión de la Fuerza Área de EE.UU. cae en el Golfo: piloto fue rescatado sano
El avión cayó en una zona cercana al estrecho de Ormuz y casi al mismo tiempo que el primer caza estadounidense derribado este viernes.
Este viernes un avión de ataque A-10 Warthog estadounidense cayó cerca del estrecho de Ormuz, casi al mismo tiempo que el primer avión de las Fuerzas Áreas F-15E fuera derribado sobre Irán.
Según información entregada al medio New York Times por funcionarios, el piloto del A-10 fue rescatado y se encuentra sano.
Paralelo a ello, medios locales iraníes informaron que un avión A-10 había sido alcanzado por los sistemas de defensa de la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército y terminó estrellándose en el Golfo Pérsico, al sur de Irán. No obstante, no se precisó si se trata del mismo A-10 reportado por el medio estadounidense.
Por otra parte, siguen las labores de búsqueda para encontrar al segundo tripulante del F-15E Strike Eagle, después de haber rescatado a uno de ellos en territorio iraní.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo al medio NBC News que la caída del caza no afectará las negociaciones con Irán.
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