SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Dalia reincidió en una relación que sabía no le hacía bien. Lo que no imaginó fue que la despedida llegaría escrita por una inteligencia artificial: correcta, educada y sin un gramo de humanidad.

Por 
Dalia García

Tuve varias citas con distintos hombres, pero con él era distinto: siempre reincidía. Tal vez por las mismas razones por las que tengo atracones de helado de chocolate-brownie: me gusta, lo disfruto y me da confort. Pero después llegaban la tristeza y el arrepentimiento. Y el ciclo se repetía, porque —seamos honestos— es difícil resistirse a un helado de chocolate-brownie, aunque una sepa que, al final, no le hace bien.

Lo que no me esperaba era terminar una relación por medio de la inteligencia artificial. Así fue, tal cual: ChatGPT me dio la despedida.

Lo conocí en plena crisis, pero yo tenía energía de sobra para los dos, y me seducían las novedades que traía esta relación. Esa energía, sin embargo, pronto se transformó en ansiedad: había días en que me buscaba y otros en que desaparecía; días en que quería verme y otros en que no. Las señales de su interés mediocre estaban ahí, pero una se engaña, sobre todo cuando se siente sola. Y no lo culpo del todo: yo tampoco tuve el coraje de ponerle fin a esta historia.

Hasta que un día, lo que en otras ocasiones se habría resuelto con una discusión y mi eterna paciencia para perdonar o aguantar una y otra vez, terminó en un mensaje más definitivo de mi parte. No quería terminar la relación, pero sentía que la paciencia se me estaba agotando, así que fui más directa. Le manifesté la tristeza que me provocaba el tipo de vínculo que estábamos teniendo y le dije que me costaba encontrarle sentido. Confieso que lo que esperaba era que recapacitara; no tenía tan claro romper con él. Pero lo que recibí fue el siguiente mensaje:

“Gracias por compartir lo que sientes conmigo de forma tan honesta. Sé que no ha sido fácil expresarte de esta manera, y valoro mucho que lo hagas. Tienes razón en varios puntos. Mi comportamiento ha sido inconsistente y entiendo cómo eso puede haberte afectado. Nunca fue mi intención hacerte daño, pero veo ahora que mi forma de manejar las cosas, no ha sido justa contigo. Lamento sinceramente que esto haya generado tanta incertidumbre y ansiedad en tu vida. Creo que es importante que ambos podamos avanzar hacia algo que nos haga bien. Estoy de acuerdo contigo en que lo que hemos tenido no ha sido saludable ni equilibrado para ninguno de los dos. Quiero que encuentres la tranquilidad y el amor que mereces, alguien que te valore y te haga feliz de la forma que necesitas. Te agradezco por los momentos compartidos y espero de corazón que todo mejore para ti. Siempre te desearé lo mejor. Cuídate mucho”.

Se lo mostré a una amiga y, sin dudarlo, me dijo que era obvio que lo había escrito la inteligencia artificial. Yo no lo podía creer. No el hecho en sí, sino darme cuenta de que le importaba tan poco, o que nuestra conexión era tan débil, como para no ser capaz de conversarlo en persona, llamarme o, al menos, redactar él mismo una respuesta con sus verdaderas emociones.

Después supe que había copiado todos mis mensajes y se los había entregado a ChatGPT para que le redactara una respuesta. Lo descubrí por el tono —frío, genérico— y porque el patrón siempre es el mismo: lamentar lo sucedido, agradecer la honestidad, reconocer los errores, prometer que la otra persona merece algo mejor y, como broche, desear “de corazón” lo mejor.

Que me quieran o no, que le guste a alguien o no, claro que me daña el ego, pero lo puedo entender. Que alguien busque solo un buen polvo y no quiera involucrarse más allá, también lo entiendo. Lo que no puedo entender, lo que rosa el estrés postraumático, es que alguien con quien has tenido una relación, con quien has compartido intimidad más allá de la cama, a quien le has confiado tus deseos y angustias, le dé una orden a una máquina para “deshacerse del problema”. Que haya tan poco respeto por el vínculo, tan poca conexión, que ni siquiera me considere merecedora una despedida honesta.

El tema da para mucho. Quizás lo siguiente sea enfrentarnos a hombres que le pidan a ChatGPT que directamente les escriba los mensajes para seducir, aunque no me cabe duda de que algunos ya lo hacen.

Lo cierto es que, sin darnos cuenta, hemos dejado entrar a un tercero en nuestras relaciones. Y no me refiero a un amante o a un “trío” en el sentido tradicional que tanto escandaliza a una sociedad conservadora, sino a un tercero más silencioso y constante: una inteligencia artificial que responde por nosotros, que “habla” en nuestro lugar y que diluye la autenticidad de los vínculos.

Tal vez ha llegado el momento de establecer límites claros desde el inicio: si vas a estar conmigo, háblame tú, con tus palabras, tus emociones, incluso tus torpezas. Y, por favor, que quede claro: no respondo a los bots.

Lee también:

Más sobre:AmorRelacionesPareja

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estafa en el Senado: sujetos enviaron correos electrónicos masivos para obtener datos de funcionarios

“Su vocalista actuaba como si estuviera deprimido”: cuando Talking Heads conoció a Dire Straits

José Luis Daza destaca el “milagro” argentino y responde a Sebastián Edwards por interés de Kaiser como ministro de Hacienda

La Casa Blanca confirma que cumbre entre Trump y Putin será en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska

El dólar se desploma en medio de la caída de la divisa en el mundo por el dato de IPC de Estados Unidos en julio

Rosita Serrano, el ruiseñor chileno que triunfó en la Alemania nazi llega a las tablas

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

3.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

4.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Servicios

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Confirman pago anual de hasta $678 mil por el Subsidio al Empleo Joven

Confirman pago anual de hasta $678 mil por el Subsidio al Empleo Joven

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo
Chile

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Estafa en el Senado: sujetos enviaron correos electrónicos masivos para obtener datos de funcionarios

Contraloría inicia sumario en Dirección de Vialidad de Arica por irregularidades en obras en Ruta 5 Norte

José Luis Daza destaca el “milagro” argentino y responde a Sebastián Edwards por interés de Kaiser como ministro de Hacienda
Negocios

José Luis Daza destaca el “milagro” argentino y responde a Sebastián Edwards por interés de Kaiser como ministro de Hacienda

El dólar se desploma en medio de la caída de la divisa en el mundo por el dato de IPC de Estados Unidos en julio

Jara y eliminación de las AFP: “Yo voy a priorizar la implementación de la reforma previsional”

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”
Tendencias

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Este teléfono funciona como una laptop de bolsillo con dos pantallas y multitarea sin lag

Revisa el gol de Marcelino Núñez por el Norwich City en la Carabao Cup
El Deportivo

Revisa el gol de Marcelino Núñez por el Norwich City en la Carabao Cup

Gustavo Álvarez entrega las claves de la llave de la U ante Independiente por la Copa Sudamericana

El plan piloto que alista la UC para no fallar en la inauguración del Claro Arena

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

“Su vocalista actuaba como si estuviera deprimido”: cuando Talking Heads conoció a Dire Straits
Cultura y entretención

“Su vocalista actuaba como si estuviera deprimido”: cuando Talking Heads conoció a Dire Straits

Rosita Serrano, el ruiseñor chileno que triunfó en la Alemania nazi llega a las tablas

Cuáles son las películas chilenas que batallarán por el boleto a los Oscar y los Goya

La Casa Blanca confirma que cumbre entre Trump y Putin será en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska
Mundo

La Casa Blanca confirma que cumbre entre Trump y Putin será en Anchorage, la ciudad más poblada de Alaska

Informe de Médicos Sin Fronteras advierte que políticas migratorias en EE.UU., México y América Central dejan a miles de personas en peligro

Tres personas detenidas por vandalizar con pintura roja la Embajada de Israel en La Haya

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos