Resistencia a la insulina y fertilidad

La infertilidad afecta a 1 de cada 4 personas en edad de procrear generando además una enorme angustia y gran sorpresa en todas quienes viven esta imposibilidad. Y aunque factores hay miles, sí hay estudios que han demostrado la estrecha relación que existe entre la calidad de los carbohidratos que consumimos con la alteración de los receptores de insulina en las células, lo que genera una insulino resistencia que está caracterizada por la disminución en la respuesta de los tejidos que no responden como debiesen a la insulina. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la fertilidad?Que la glucosa no puede ingresar a las células y por ende el pánceras secreta mayor cantidad de insulina para asegurar su ingreso, lo que a nivel ovárico puede producir trastornos en la ovulación (disfunción ovulatoria) y alteración en la calidad de los óvulos. Así, las dietas con alto índice glucémico inducen resistencia a la insulina que puede ser un determinante importante de la función ovulatoria, ya que la insulina alta puede aumentar la producción de testosterona y también afecta la capacidad del endometrio para adherir con éxito al embrión, nutrirlo y mantenerlo vivo. Es importante saber entoncer que, independiente de si tenemos intensiones claras de tener hijos o no, no debemos jamás esperar que este tipo de alteraciones nos sucedan. ¿Cómo? Teniendo en cuenta que nuestra dieta es un factor moldeable el cual puede contribuir a mejor nuestra salud hormonal.

La calidad de los carbohidratos y cómo los consumimos impacta de manera clara en nuestra fertilidad si es que hay una alteración. Tanto, que si se hacen modificaciones, más del 70% de los pacientes logran volver a ovular en forma espontánea, con lo que pueden volver a tener oportunidades de embarazarse.

Aquí algunas medidas alimentarias y hábitos para este tratamiento:

1. La actividad física, específicamente muscular, genera una mayor sensibilidad a los receptores a la insulina, mejorando así su captación de glucosa para ser introducida al interior de las células.

2. El orden sí importa. Comenzar las comidas con un gran bowl de mix de hojas verdes ayuda a mantener las glicemias estables.

3. Siempre combina carbohidratos con proteínas o grasas. Ejemplos: Fruta con mix de frutos secos.

4. Prefiere colaciones ricas en proteínas y grasas y pobres en carbohidratos. Ejemplo: aceitunas, almendras, queso cabra, nueces, jamones, bastones de verduras, mantequilla de frutos secos, palta etc.

5. Si te gusta el pan, elige uno que sea integral y cómelo con agregados salados y que contengan grasa como huevo, palta o queso fresco.

6. Agrega fibra a tus almuerzos y comidas. Ejemplo: ensaladas, verduras en chapsui o al horno.

7. Evita los jugos de frutas. Aunque aporten fibra, minerales y vitaminas, es mejor consumirla entera y combinada con alguna proteína.

8. Prefiere vinagre de manzana raw para aliñar tus ensaladas.

9. Agrega fibra en tu día: chia, linaza, quinoa, palta, granos integrales y verduras.

10. La falta del sueño impacta fuertemente en tus hormonas traduciéndose a mayores niveles de glicemia, independiente de lo que comas.

Camila es Nutricionista – Health Coach Instagram: @camilaquevedot