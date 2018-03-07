Sierra, un lujo en Providencia

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Siempre en una impecable presentación, los platos de este restorán –ubicado en Antonio Varas con Providencia– son verdaderas obras de arte. Crudo de res, ensalada de quínoa sobre puré de coliflor, cerdo frito con manzana asada y cebolla o asiento con puré de garbanzo y brócoli son algunas de las opciones que se ofrecen en el menú diario, por $ 8.000. Se puede elegir entre dos opciones de entrada, de fondo y de postre. Estos últimos –a cargo de la chef Macarena Toro– merecen mención aparte: imperdible es el helado de plátano, que se sirve con merengues y manjar. Y, por el mismo precio, se puede pedir el menú vegetariano, que no tiene nada que envidiarle al tradicional.

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El chef Cristián Sierra.[/caption]

En la noche, la oferta es aún más sofisticada y consiste en una degustación de nueve tiempos ($ 25.000), donde el fuerte son las carnes maduras y ahumadas. "Todo lo aprendí de mi papá, quien tuvo una carnicería en La Cisterna por más de 20 años, él mismo elabora el queso de cabeza, longanizas y el arrollado que usamos", dice Sierra. Algunos de los platos son: lomo madurado (entre 45 y 260 días) con hoja de brócoli, pepino y apio, o el cerdo curado y ahumado en sal por dos semanas, que se acompaña con verdolaga, una suculenta comestible en un caldo verde de limón.

No hay bebidas, sino agua y jugos, y coctelería de autor. Así por ejemplo, el jugo del día ($ 2.000), puede ser a base de pomelo, cedrón y agua mineral o kombucha y mate. Los tragos también los han reversionado, como la sangría ($ 2.800), que preparan con cepa país, sirope de cedrón que se prepara en el local y agua con gas. Ojo con el spritz, que lleva jengibre, espumante estallado rosa, ginger beer casera y agua con gas ($ 3.000). Los vinos van desde $ 3.000 hasta $ 4.500 por copa. Opciones vegetarianas o gluten free disponibles.

Dónde: Antonio Varas 117, Providencia. Lunes a viernes de 13 a 15:30 hrs; y de 19:30 a 23 hrs. Sábados solo de noche. www.sierrarestaurante.cl / Instagram: @sierra_restaurant_