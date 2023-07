Los 40 años de Nintendo NES, la consola que cambió el mundo de los videojuegos

hace 31 minutos Tiempo de lectura: 7 minutos

La Family computer System (Famicom) se lanzó en 1983 en Japón y dos años después la siguió la Nintendo Entertainment System (NES) en Occidente.

Si bien no es la primera consola de la compañía —que inició este camino en los setenta con sus Color TV-Game—, fue el primer paso para el éxito total y el que marcó su internacionalización y reconocimiento global. Títulos como "Super Mario Bros.", "The legend of Zelda", "Final Fantasy", entre otros, se mantienen hasta hoy y sembraron un legado para toda la industria.