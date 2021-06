Reddit: las lecciones tras un caso que remeció a Wall Street

Impulsada por el rápido crecimiento del comercio electrónico, la marca GameStop fue una de los más recientes afectados. La cadena de venta de videojuegos y entretenimiento, creada en 1984 en Estados Unidos y que fue el más grande retailer del rubro hasta 2020, tuvo como principal contendor a Amazon y a las mismas empresas productoras de videojuegos. La firma comenzó su gran crisis a mediados de 2014, pero la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19 fue la gota que rebalsó el vaso. Eso, hasta que a fines de enero un grupo de redditers –como se les conoce a los usuarios del foro de internet Reddit –, se organizaron para revertir el asunto en el subforo WallStreetBets, haciendo un llamado a comprar acciones. Su acción en la bolsa, que no había superado los US$56 desde 2013, se encumbró a sus máximos históricos en una cifra que ha ido a la baja en los últimos días: desde el 1 de febrero su valor en el mercado bursátil ha caído en un 77,29%.

Pero no ha sido el único foco de los usuarios. Durante estos días, los miembros de la plataforma apuntaron también hacia la empresa canadiense farmaceutica y de cannabis Tilray, que tuvo una fuerte alza esta semana. El martes el valor de sus acciones incrementaron un 41%, el miércoles un 51%, pero un día después cayeron un 49%.

A pesar de eso, es imposible hablar de un usuario tipo de Reddit. Existen millones de subforos en la red, llamados subreddits, dedicados a nichos particulares. Según Front Page Metrics, dedicada a reunir las estadísticas del sitio, existen más de 2.5 millones, y cada día son creados 2.000 subforos nuevos. Cada uno mantiene independencia del resto. Reddit es el complejo de oficinas donde se reúnen cientos de rubros, solo que en vez de abogados y contadores hay sitios dedicados a seguidores de Donald Trump, comunidades de videojuegos e inversionistas abocados a un objetivo: entender la dinámica del mercado de valores.

El moderador del subreddit dedicado a Chile, Hernán Diethelm, que cuenta con más de 146.000 miembros, explica lo que cruza a Reddit: “Hay una cultura distinta. El público es especializado. Las tendencias o temas requieren un poco más de profundidad a veces, o apelan a un sentido del humor menos mainstream (común). Es la especificidad de estos espacios que producen mucha creatividad”, explica quien modera un subreddit que, por sí solo, alcanzó en enero más de 2,5 millones de visitas.

Diethelm explica que una de las razones por las que el movimiento nace en Reddit yace en esta lógica. “Muchos usuarios no necesariamente tienen 18 años. El rango etario es amplio. No es solo un foro de gente joven, hay muchas personas con ingresos estables. Eso no pasa en todos los sitios. El caso de WallStreetBets es que se creó un ecosistema participante. La gente lo toma un poco como un juego, porque son ingresos que muchas veces no consisten en sus ahorros. Aunque no puedo decir lo mismo desde que comenzó febrero”, dice reflexivo.

El inversor clave

El nombre de Ryan Cohen hasta agosto de 2020 no aparecía en la órbita de los principales inversores del mercado estadounidense. Fundador de la compañía de artículos para mascotas Chewy, que en abril de 2017 fue vendida a su competencia, PetSmart, en US$3,35 mil millones, fue una de las compras del comercio electrónico más altas de su tiempo.

Su carrera daría un giro cuando adquirió el 9% de GameStop en agosto. Varios usuarios de Reddit hicieron un percance de la entrada del empresario de Montreal al mundo de los videojuegos. En diciembre la participación de Cohen aumentó al 13%. La noticia fue compartida en el subforo, provocando una avalancha de interesados. Uno de ellos escribió: “Esa es la confirmación que necesitaba para comprar más acciones”.

Desde hace meses el interés por los movimientos de Keith Gill había escalado, quien en julio subió su primer video al canal Roaring Kitty (Gatito Rugiente) en YouTube hablando sobre por qué había decidido realizar una inversión en GameStop. Y es que un grupo de inversionistas, entre ellos Melvin Capital, empresa dedicada a la gestión de inversiones, creía que el valor de las acciones de la empresa tendería a la baja, apostando por una táctica llamada venta en corto.

En resumen, consiste en que un inversor tome “prestadas” acciones de una empresa, las venda en el mercado con la esperanza de que estas bajen para luego recomprarlas. De esta forma, al devolver la acción que fue “prestada” obtienen una ganancia derivada de la diferencia entre el momento en que tomaron la acción y la regresaron. El negocio es regular y está permitido por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Pero para varios en Reddit esto era un juego sucio que no podían permitir.

Los comentarios en contra de Melvin Capital por parte de usuarios de Reddit apuntaban a que no estaban invirtiendo de forma honesta. Envalentonados por el rendimiento que personas como Keith estaban obteniendo, comenzó una avalancha de inversionistas que comenzaron a apostar por GameStop. Su principal medio fue una aplicación llamada Robinhood, un broker, es decir, un agente digital para realizar transacciones en el mercado financiero, a través del cual podían comprar acciones y ser parte de la cruzada en contra de Wall Street. Estaban la motivación, el objetivo y el medio.

Según Apptopia, una aplicación con el fin de rastrear el tráfico que tienen aplicaciones de internet, Robinhood se transformó en la última semana de enero como la aplicación más descargada de la Playstore, alcanzando su tope el 27 de enero, cuando logró más de 120.000 bajadas.

Abrumados, los ejecutivos de Robinhood tomaron la decisión el 28 de enero de limitar las transacciones permitidas. “En medio de las extraordinarias circunstancias en el mercado de esta semana, hoy tomamos una decisión difícil de limitar temporalmente la compra de ciertos valores”, escribieron en un comunicado que desató la furia de Reddit, quienes le dieron una votación negativa que dejó en una estrella el rating de la aplicación en la Playstore.

“Yo no creía que valía tanto. Iba a invertir para una pequeña ganancia, pero al día siguiente subió de nuevo. Había algo extraño”, cuenta Tomás. Poco a poco se metió más en el caso. Se introdujo en el mundo de WallStreetBets y se dio cuenta de que no podía quedarse fuera. “Cuando vi que efectivamente podía haber un buen negocio me metí con plata que estaba dispuesto a perder. Al final, era casi como un casino esto”, dice Tomás Claro, broker chileno que vive en Chicago y decidió invertir en GameStop

Un elemento clave, describen Tomás y varios analistas estadounidenses, entre ellos el billonario Jeffrey Gundlach, fundador de fondo de inversión DoubleLine Capital LP, fue el uso de los cheques para paliar la crisis del Covid-19 que recibieron cientos de americanos desempleados. Tal fue el caso de Arya Hamzelou, en un caso cubierto por el New York Post, que con US$2.400 logró obtener más de US$36.000, describiendo una realidad que colaboró en el fenómeno.

Un contador con más de 10 años de experiencia en el mundo de las inversiones y en empresas del sector financiero nacional explica a La Tercera que en el negocio de GameStop se pudo apreciar la complejidad del fenómeno, donde muchos aún apuestan a no salirse: “Encuentro todo esto bien singular. Están todos en la misma, pero basta que alguien se salga y se empiezan a salir todos. Después del cierre de Robinhood me metí a revisar Reddit y hay gente que sigue, que su objetivo es ir contra Wall Street. ¿Quién no te dice que ellos no se van a salir mañana? El manejo de masa es complicado, porque es mucha gente. Un día tus acciones pueden subir un 300% y al otro pueden bajar al original”, dice el experto en inversiones.

El principal afectado con esta apertura fueron los “hedge funds”, es decir, fondos de cobertura que funcionan como maquinarias de inversión, como fue el caso de Melvin Capital, uno de los principales afectados con el caso GameStop, pues gran parte de sus recursos estaban puestos en acciones cortas en la empresa. Un inversor con gran experiencia en el mercado explica por qué el impacto para ellos fue tan alto: “El riesgo de los cortos es que las pérdidas pueden ser infinitas. Si tengo 100 pesos en una acción, lo que más puedo perder son 100 pesos. Pero si tengo acciones cortas, significa que debo devolverlas, por lo que si tengo 100 pesos y la acción sube a 1.000, significa que debo 900. Es muy peligroso”.

De hecho, el fondo de Melvin Capitals, según informó The Wall Street Journal, perdió cerca del 53% de su patrimonio, que a comienzos de año estaba avaluado en 12,5 mil millones de dólares que pasó, tras la última semana de enero, a solo 8 mil millones de dólares, incluyendo un rescate por parte de Citadel donde les aportaron 2,75 mil millones. En Reddit el festín se dio a través de varios posts, donde celebraron el panorama.

¿Podría suceder en Chile?

Las ventas cortas, en sencillo, implican que un inversionista arrienda una acción a otro inversionista por un período de tiempo, a cambio del pago de una comisión más una prima. ¿Cómo gana? Vende la acción en el mercado y la recompra después, en una fecha prefijada, para devolverla al arrendador. Como el inversor prevé que el precio de esa acción bajará, gastará menos cuando la compre. Y ganará la diferencia.

Francisco Errandonea, socio de Focus Capital, comenta que “son pocos los que participan en el mercado de ventas cortas en Chile, en general las posiciones son relativamente pequeñas, creo que hoy no hay títulos con ventas cortas superiores a los US$ 20 millones. Es un producto bien limitado, ya que técnicamente hay una deuda, el que contrata la venta corta tiene que devolver la acción prestada en un plazo y eso involucra tener garantías que se van actualizando diariamente. Por temas de riesgo y operaciones no es un producto que las corredoras hagan masivo”.

En Chile, no todos pueden participar en este mercado. La normativa exige un cuestionario por parte de las corredoras a clientes respecto de su tolerancia al riesgo, y si ese perfil, por ejemplo, lo califica como conservador, entonces generalmente las intermediarias no ofrecen dicho producto. Y, en algunos casos, sólo es para clientes calificados, con patrimonios de al menos UF 10.000 y que realizan constantemente operaciones financieras.

Además, se suman requisitos de montos mínimos. Por ejemplo, la corredora del Santander, según su página web, exige un piso de $250 millones, mientras Inversiones Security, $50 millones.

Aún así, tampoco se pueden realizar sobre cualquier acción. La normativa bursátil señala que se pueden realizar sólo sobre aquellos papeles con una presencia bursátil superior al 25%. Hoy, solo 61 acciones cumplen ese requisito. Y para las que no, las garantías –porque al realizar estas operaciones las corredoras exigen dejar otros papeles en garantía– deben ser del 100% del valor de la operación.

Eso, además de la comisión de la corredora, y la tasa de interés que cobra el arrendador, que se sitúa entre 0,1% y 0,3% mensual del valor de la acción arrendada.

¿Puede ocurrir algo así en Chile? Según Eduardo Muñoz, presidente de Nevasa y vicepresidente de la Bolsa de Santiago, “acá es difícil que ocurra porque no hay mercado de opciones (financieras) y por lo tanto, no hay altos apalancamientos. Al final, son simultáneas al revés: pides acciones prestadas y las vendes, pero debiste garantizarlas, y todas”.

A su juicio, de hecho, las actuales restricciones a estas operaciones en el país son positivas. “Es sano el mercado de las ventas cortas, todo está en las normas de control de riesgos y en especial, de las opciones (financieras). Las opciones tienen apalancamiento implícito y por eso pueden golpear muy fuerte, para bien y para mal. Los brokers también están afectos a riesgos de sus contrapartes, clientes y otros brokers, debiendo tener que cubrir eventuales posiciones insolutas. En resumen, la alta palanca conlleva altos riesgos”, dice Muñoz.

Para Errandonea, en el mercado debieran existir más inversionistas dispuestos a arrendar -uno de los problemas que otros intermediarios señalan-, pero “debiera estar limitado a pocos inversionistas. por la operativa y los riesgos que involucra”.

En todo caso, a su juicio la probabilidad de un GameStop en Chile es baja. “El stock de ventas cortas en ese caso fue más que el 100% de las acciones emitidas, acá creo que la que más tiene está muy por debajo del 1%; no hay ventas cortas en acciones ilíquidas (como es GameStop en EE.UU.); y tampoco hay un mercado de derivados muy accesible, por ejemplo, de opciones de compra, que amplificó el efecto allá”, sostiene.