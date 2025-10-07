SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

A ley proyecto que crea figura jurídica de “ausente por desaparición forzada”

Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, valoró aprobación de la Cámara de la iniciativa que busca reconocer a los detenidos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Por 
Cristóbal Palacios
 
Nicolás Quiñones
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, tras la votacion de la Camara de Diputados.- Foto: Aton Chile.

Por 89 votos a favor, 28 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que introduce la calificación jurídica de “ausente por desaparición forzada”.

La iniciativa -impulsada por los diputados PC Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo, Nathalie Castillo y Carmen Hertz, junto a Tomás Hirsch (AH), Camila Musante (ind.), Jaime Naranjo (IND.), Emilia Nuyado (PS), Alberto Undurraga (DC) y Ericka Ñanco (FA)- busca reconocer a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

De acuerdo con el proyecto, tal calificación implica “el reconocimiento por parte del Estado de Chile de que la persona fue víctima de alguna forma de privación de libertad obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que hayan actuado con su autorización o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la ley, durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990”.

Asimismo, la iniciativa crea un registro de personas ausentes por desaparición forzada, a cargo del Servicio del Registro Civil, cuyo nombre apareza en el informe Rettig; en el Informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y los informes de las comisiones Valech I y II, además de “otros informes o instrumentos de comisiones u organismos de similar naturaleza, creados o reconocidos por ley” y “sentencias judiciales emanadas de procesos penales o regulados por la Ley 20.377, sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas”.

Así, en la inscripción se consignará el nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y edad efectiva o aproximada de la persona al momento de su desaparición. Igualmente, la fecha en que fue arrestada, detenida, secuestrada o privada de libertad de cualquier otra forma.

Valoración del gobierno

Tras la sesión, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, valoró la aprobación de la iniciativa, al señalar que gracias a los diputados mocionantes y al trabajo de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos “hoy día tenemos un proyecto de ley que va a permitir tener un registro oficial por parte del Estado. A 52 años del golpe de Estado, recién hoy vamos a tener un registro oficial de las 1.469 personas que fueron víctimas de la desaparición forzada”.

Agregó que, asimismo, los familiares de las personas ausentes por desaparición forzada van a poder acceder a un certificado que indique tal calidad jurídica para sus parientes afectados.

Por su parte, la diputada Lorena Pizarro (PC) indicó que “esto no solo se trata de recibir un certificado, esto se trata de que el Estado de Chile tiene personas vivas, muertas y ausentes por desaparición forzada”.

En tanto, aprovechó de criticar lo que calificó como el “negacionismo” de los parlamentarios de derecha, respecto de su aproximación al tema de los detenidos desaparecidos.

Sobre estos último, Pizarro relevó que “su grandeza hoy se impone a la bravuconería y la indecencia que llevamos viviendo semanas en este Congreso ante el negacionismo de la derecha, no solo de la extrema derecha. Sus palabras, de que ‘hacemos negocio’, sus palabras, que ‘somos resentidos’, solo reflejan la mierda que son”, criticó.

Cruce entre Gajardo y Alessandri

En la ocasión, el ministro Gajardo fue consultado sobre el cruce que tuvo este fin de semana con el diputado UDI Jorge Alessandri, respecto del caso de Bernarda Vera, quien figura entre las personas detenidas desaparecidas en Chile y quien, según reveló un reportaje de CHV, habría sido encontrada con vida en Argentina.

Esto, luego de que el titular de Justicia y Derechos Humanos criticara a los miembros del Partido Nacional Libertario (PNL) que se querellaron por el caso de Bernarda Vera, al señalar que “las personas que han presentado esas denuncias siempre han negado a los detenidos desaparecidos”.

Tras esto, el diputado Alessandri subrayó que “al ministro de Justicia le pido no tirar la pelota al córner. Denuncia calumniosa o no, nosotros estamos diciendo que una pensión que se pagaba por un detenido desaparecido que aparece, se tiene que dejar de pagar. Eso no es negacionista, eso no se refiere a los derechos humanos, se refiere a los dineros del Estado y cómo los cuidamos”.

Asimismo, en entrevista con Radio Cooperativa, Alessandri levantó dudas respecto a otros posibles casos equivocados, que podrían haber generado condenas erróneas.

“Pueden haber personas condenadas por estas personas que van apareciendo y eso también sería injusto“, aseguró.

Al respecto, el ministro Gajardo destacó esta tarde que no hay personas condenadas por el caso específico de Bernarda Vera y que “es el diputado Alessandri el que está poniendo en duda las sentencias judiciales, nosotros confiamos en nuestro sistema de justicia, creemos que las personas condenadas están bien condenadas por los crímenes más atroces que conoce la legislación nacional e internacional: crímenes contra la humanidad”.

Más sobre:CongresoCámara de Diputadosdesaparición forzadadictaduraAugusto PinochetJaime GajardoLorena Pizarro

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobernadores de Chile Vamos reafirman apoyo a Evelyn Matthei tras descuelgue de Diego Paco en favor de Kast

Académicos, investigadores y casos fraudulentos: los médicos “grandes emisores” de licencias identificados por la Suseso

Comando de Matthei bajo presión: busca fórmulas para estrechar la diferencia con Kast

DC sostiene sus reparos con el programa de Jara tras la inclusión del aborto

El aviso de Aduanas que alertó a la Fiscalía de la producción de armas ilegales con insumos comprados en Amazon y Aliexpress

Encuesta Mercer: 68% de las firmas ha visto algún tipo de impacto en cadena productiva por Ley de 40 horas

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

3.
ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

4.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Gobernadores de Chile Vamos reafirman apoyo a Evelyn Matthei tras descuelgue de Diego Paco en favor de Kast
Chile

Gobernadores de Chile Vamos reafirman apoyo a Evelyn Matthei tras descuelgue de Diego Paco en favor de Kast

A ley proyecto que crea figura jurídica de “ausente por desaparición forzada”

Académicos, investigadores y casos fraudulentos: los médicos “grandes emisores” de licencias identificados por la Suseso

Encuesta Mercer: 68% de las firmas ha visto algún tipo de impacto en cadena productiva por Ley de 40 horas
Negocios

Encuesta Mercer: 68% de las firmas ha visto algún tipo de impacto en cadena productiva por Ley de 40 horas

Fondo soberano sube 6,8% en lo que va del año y podría terminar 2025 sin giros por primera vez desde 2017

Gremios de la construcción llevan al TDLC nueva norma sobre conexión de proyectos al suministro eléctrico

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty
Tendencias

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

“La decisión de todas las decisiones”: el enigmático mensaje de LeBron James que alimenta las especulaciones sobre su retiro
El Deportivo

“La decisión de todas las decisiones”: el enigmático mensaje de LeBron James que alimenta las especulaciones sobre su retiro

Clubes responden a las críticas de la presidenta de la Asociación de Casinos tras comparar las casas de apuestas con las drogas

Lucas Barrios se pone el buzo: exgoleador de Colo Colo inicia su carrera como DT en Paraguay

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”
Cultura y entretención

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

Renuncia del primer ministro francés pone presión sobre Macron y profundiza temor por crisis económica
Mundo

Renuncia del primer ministro francés pone presión sobre Macron y profundiza temor por crisis económica

Arriesga hasta 18 años de cárcel: justicia argentina confirma procesamiento de expresidente Alberto Fernández

Gobierno de Gaza denuncia que más de 100 personas murieron este lunes por bombardeos de Israel

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile