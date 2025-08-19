Aborto libre, el nuevo traspié de Jara que contradice al programa de primarias de la candidata oficialista

Una semana cuestionada ha tenido que sortear la candidata oficialista, Jeannette Jara. Su candidatura ha enfrentado emplazamientos por las contradicciones entre el programa con el que ganó las primarias del sector y los lineamientos que impulsa en esta segunda etapa de campaña.

Ahora, en conversación con radio Festival, la candidata sumó otro traspié. Este martes, en el inicio de su gira por Valparaíso, Jara desdramatizó la decisión de no incluir el aborto libre en sus lineamientos principales debido a las diferencias valóricas con la Democracia Cristiana.

Jara fue más allá y afirmó que tampoco era una medida que estaba contemplada en el documento programático de las primarias. Sin embargo, el aborto libre figuraba como la octava medida prioritaria para su gobierno, titulada como “autonomía y derechos, sin retrocesos“.

Al ser consultada por este tema, la candidata respondió: “Ni en el programa de las primarias ni ahora se abordó, pero eso no significa que no sea un tema que hoy día no está en discusión, de hecho, el proyecto está presentado en el Congreso Nacional".

La afirmación de la candidata refuta lo plasmado en el borrador de siete páginas que prometía asegurar “el derecho al aborto libre, seguro y gratuito”.

Otro de los errores de Jara fue respecto a la nacionalización del cobre. El abanderado republicano, José Antonio Kast, acusó a Jara de mentir sobre la idea de nacionalizar el metal. Pese a que la exministra defendió que no era una propuesta de su borrador, en el documento estaba contenido como una de los ejes para el crecimiento económico.

Tras el desmentido de Kast, la candidata reconoció la contradicción: “Tengo la hidalguía de reconocer que en el programa hubo un error y ese error se va a corregir”.

El programa de Jara también ha tenido cambios sobre el sueldo mínimo. Inicialmente propuso un monto de 750 mil pesos, lo que fue descartado más tarde por uno de sus asesores económicos en entrevista con La Tercera.