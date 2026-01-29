SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Acompañado de Frei y sus futuros ministros: Kast se reúne con Cámara de Comercio de Panamá

    El itinerario de Kast continuó con una reunión bilateral con el presidente de Panamá. Más tarde hará lo mismo con el mandatario de Bolivia y luego cerrará su jornada viajando a El Salvador.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    El presidente electo, José Antonio Kast, continúa con su gira por Centroamérica y el Caribe. Este jueves su actividad inicial fue un desayuno con la Cámara de Comercio de Panamá.

    En esa instancia estuvo acompañado del expresidente Eduardo Frei y de su comitiva de ministros: el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna; la futura ministra de Energía, Ximena Rincón; de Seguridad, Trinidad Steinert y de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Foto: Prensa de José Antonio Kast

    Antes de entrar a la cita, Kast señaló: “Estamos cerrando ya las actividades aquí en Panamá, ha sido una muy buena jornada, hemos podido tener algunas bilaterales, donde planteamos la necesidad de tener estabilidad en los distintos países de Latinoamérica, compartir los temas de crimen organizado, lograr la mejor integración en temas de carreteras y turismo”.

    Bilaterales

    Posterior al desayuno, Kast sostuvo con una reunión bilateral con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en la casa presidencial de ese país.

    Foto: Prensa de José Antonio Kast

    Más tarde, el mandatario electo tendrá una cita del mismo tipo, con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

    Con esos dos líderes Kast ya tuvo un primer acercamiento ayer en el Foro Económico de América Latina y el Caribe, instancia en la que hizo un llamado a la coordinación regional.

    Con todo, el futuro presidente de Chile terminará esta jornada viajando a El Salvador. Mañana viernes se reunirá con el mandatario Nayib Bukele y visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

    José Antonio KastEduardo FreiBoliviaPanamáEl Salvador

