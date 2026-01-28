SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    En su debut frente a presidentes de América Latina y el Caribe: Kast hace llamado a la unidad y coordinación en la región

    El mandatario electo, en su participación en el Foro Económico de América Latina y el Caribe, invitó a los gobernantes presentes al cambio de mando del próximo 11 de marzo en nuestro país. Asimismo, destacó el encuentro que sostuvo ayer con Lula da Silva: "Nos sentamos a hablar sobre cómo defendemos los intereses de nuestros pueblos".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Este miércoles, el presidente electo, José Antonio Kast, participó del Foro Económico de América Latina y el Caribe, organizado por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), en Panamá.

    Así, el republicano debutó frente a varios otros líderes y presidentes de la región, entre ellos Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Lula da Silva (Brasil). Con los dos últimos, en todo caso, ya sostuvo reuniones.

    En su alocución, que se extendió 11 minutos, Kast comenzó agradeciendo la oportunidad de participar, dada su calidad de mandatario electo, y seguido a ello, invitó a los presentes al cambio de mando el próximo 11 de marzo.

    Allí, “tendremos también la posibilidad de compartir, de dialogar, de hacer diálogos bilaterales o multilaterales que vayan en ayuda de nuestros países”, sostuvo.

    Luego entregó su visión sobre la situación económica de la región. “Voy a hablar con franqueza, porque la situación de América Latina no admite eufemismos. Nuestra región no ha estado estancada por falta de ideas, ha estado paralizada en muchos lugares por falta de carácter", dijo.

    En esa misma línea, apuntó que detrás de los diagnósticos y discursos correctos, “millones de latinoamericanos siguen atrapados en la pobreza, en la informalidad, en la inseguridad y en el miedo. Y esto no es una paradoja académica, esto es un fracaso político”.

    Y luego agregó: “Quiero hablar de unidad, pero no como una consigna emocional, sino como una obligación institucional”.

    “La unidad no significa renunciar a lo que uno cree, significa entender el lugar que uno ocupa cuando gobierna. Un presidente no administra una trinchera, un presidente lidera una nación, y eso trae una responsabilidad para con sus compatriotas”, destacó.

    “Ningún país se salva solo”

    Kast, además, destacó la cita que tuvo este martes con el Presidente de Brasil, Lula da Silva.

    “Cuando ayer tuve la oportunidad de sentarme en un diálogo bilateral con el Presidente Lula, con el que he tenido diferencias, en esa mesa no se sentó el candidato presidencial que salió electo, ni tiene en cabeza una disputa ideológica. En esa mesa se sentó el presidente electo de Chile a hablar con el Presidente de Brasil, pensando cómo defendemos los intereses de nuestros pueblos y cómo aún desde miradas distintas podemos construir una cooperación real”, aseguró.

    Más adelante, afirmó que “algunos países estamos estancados porque se ha tolerado por demasiado tiempo la mediocridad, la improvisación y la excusa permanente. Y mientras seguimos explicando por qué no se puede, otros avanzan. Algunos hemos fallado y es la hora de decirlo sin rodeos. Cuando más de 7 millones de venezolanos han tenido que huir de su país, hemos fallado como región”.

    “Han fallado gobiernos de todos los signos y esto es transversal. Han fallado parlamentos, hemos fallado, yo también fui parlamentario. Han fallado los expertos que han hecho grandes disquisiciones que no han llegado a buen puerto. Fallamos cuando confundimos la prudencia con la parálisis. Fallamos cuando confundimos el diálogo con el inmovilismo. Y, fallamos cuando confundimos la sensibilidad social con la permisividad”, reforzó.

    Tras esto, hizo un punto sobre la seguridad como una pieza fundamental de la democracia: “Sin seguridad la democracia es una ficción. Sin seguridad la libertad es el privilegio de unos pocos. Sin seguridad no hay inversión, no hay empleo y no hay futuro. El crimen organizado ya no es un problema local, es una amenaza regional, y frente a eso no bastan los discursos. Se requiere una cooperación duradera, efectiva y sin complejos. Con inteligencia compartida, con control fronterizo real”.

    Para cerrar su discurso, Kast profundizó su llamado a cooperar en esta dirección: “Estimados amigos, ha llegado la hora de cruzar fronteras, no solo ideológicas, sino también nacionales. Para Chile, eso implica mirar a Bolivia, a Perú y a Argentina, no desde la sospecha, sino desde la cooperación concreta. Para América Latina, implica entender que ningún país se salva solo, en un mundo cada vez más competitivo y más duro, la fragmentación nos debilita, la coordinación nos fortalece”.

