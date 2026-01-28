Kast se reúne con Lula en Panamá pese a diferencias ideológicas: “Es distinto cuando uno representa a un país”

La primera reunión bilateral entre el presidente electo José Antonio Kast, y su par de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, se concretó la noche de este martes en Panamá y se extendió por cerca de dos horas, en un gesto que apuntó a reforzar las relaciones entre ambos países más allá de las diferencias ideológicas que los han separado en el pasado.

El encuentro -realizado a las 21.00 horas de Chile- se dio en el marco del despliegue diplomático que el mandatario republicano ha impulsado antes de asumir La Moneda y contó con la participación de integrantes clave de su futuro gabinete, como la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna; y la ministra de Energía, Ximena Rincón.

Por el lado brasileño, también asistieron secretarios de Estado, quienes intercambiaron contactos con las autoridades chilenas para dar continuidad a los temas abordados.

Tras la cita, Kast valoró el tono y contenido del diálogo, calificándolo como “una muy buena reunión bilateral”, y subrayó que se trató de una conversación centrada en los intereses estratégicos de ambos Estados.

“ Esta es una relación de Estados. Más allá de diferencias ideológicas que pueden haber existido cuando uno ejerce una candidatura, es distinto cuando uno representa a un país ”, afirmó.

Integración regional y seguridad

Uno de los principales ejes de la conversación fue el avance de los corredores de integración regional, con especial énfasis en el denominado corredor Capricornio, iniciativa que busca fortalecer la conectividad y el comercio entre Chile, Brasil y otros países de Sudamérica.

Según el presidente electo, este tipo de proyectos permitirán impulsar la inversión y el crecimiento económico a nivel regional.

Asimismo, se abordaron materias vinculadas a las energías renovables, ámbito en el que Chile ha buscado posicionarse como referente regional. En ese contexto, la actual senadora y futura ministra Ximena Rincón expuso los avances del país y las posibilidades de integración energética entre las distintas naciones.

A ello se sumaron conversaciones sobre el desarrollo del turismo y el fortalecimiento de la industria tecnológica, destacadas como áreas clave para la cooperación bilateral.

Otro punto relevante del encuentro fue la seguridad regional. Kast planteó que el crimen organizado transnacional constituye una amenaza común para los países de América Latina y que su combate requiere una estrategia coordinada.

“ No sacamos nada en Chile si combatimos el crimen organizado, si en otras naciones tienen alguna facilidad para generar sus actos delictivos ”, señaló, destacando la necesidad de un trabajo conjunto.

Agenda en Panamá y continuidad de la gira

La cita con el mandatario brasileño se inserta en una intensa agenda que Kast desarrollará este miércoles en Panamá.

Durante la mañana participará en la apertura del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, para luego visitar las esclusas del Canal de Panamá.

Más tarde, sostendrá reuniones con una delegación de Estados Unidos, con el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y con el secretario general de la OEA, además de un encuentro con la Asociación de Empresarios Iberoamericanos.

El despliegue internacional del presidente electo continuará este viernes en El Salvador, donde se reunirá con el presidente Nayib Bukele y visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

Sobre esa visita, Kast ha marcado distancia respecto de una eventual réplica del modelo salvadoreño, señalando que “no se trata de copiar, sino de estudiar cómo anticiparse al crimen organizado”.