SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast se reúne con Lula en Panamá pese a diferencias ideológicas: “Es distinto cuando uno representa a un país”

    Por más de dos horas se llevó a cabo el encuentro entre el presidente electo y el mandatario brasileño, con énfasis en integración regional, seguridad y cooperación económica.

    Por 
    Roberto Martínez

    La primera reunión bilateral entre el presidente electo José Antonio Kast, y su par de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, se concretó la noche de este martes en Panamá y se extendió por cerca de dos horas, en un gesto que apuntó a reforzar las relaciones entre ambos países más allá de las diferencias ideológicas que los han separado en el pasado.

    El encuentro -realizado a las 21.00 horas de Chile- se dio en el marco del despliegue diplomático que el mandatario republicano ha impulsado antes de asumir La Moneda y contó con la participación de integrantes clave de su futuro gabinete, como la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert; el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna; y la ministra de Energía, Ximena Rincón.

    Por el lado brasileño, también asistieron secretarios de Estado, quienes intercambiaron contactos con las autoridades chilenas para dar continuidad a los temas abordados.

    Tras la cita, Kast valoró el tono y contenido del diálogo, calificándolo como “una muy buena reunión bilateral”, y subrayó que se trató de una conversación centrada en los intereses estratégicos de ambos Estados.

    Esta es una relación de Estados. Más allá de diferencias ideológicas que pueden haber existido cuando uno ejerce una candidatura, es distinto cuando uno representa a un país”, afirmó.

    Integración regional y seguridad

    Uno de los principales ejes de la conversación fue el avance de los corredores de integración regional, con especial énfasis en el denominado corredor Capricornio, iniciativa que busca fortalecer la conectividad y el comercio entre Chile, Brasil y otros países de Sudamérica.

    Según el presidente electo, este tipo de proyectos permitirán impulsar la inversión y el crecimiento económico a nivel regional.

    Asimismo, se abordaron materias vinculadas a las energías renovables, ámbito en el que Chile ha buscado posicionarse como referente regional. En ese contexto, la actual senadora y futura ministra Ximena Rincón expuso los avances del país y las posibilidades de integración energética entre las distintas naciones.

    A ello se sumaron conversaciones sobre el desarrollo del turismo y el fortalecimiento de la industria tecnológica, destacadas como áreas clave para la cooperación bilateral.

    Otro punto relevante del encuentro fue la seguridad regional. Kast planteó que el crimen organizado transnacional constituye una amenaza común para los países de América Latina y que su combate requiere una estrategia coordinada.

    No sacamos nada en Chile si combatimos el crimen organizado, si en otras naciones tienen alguna facilidad para generar sus actos delictivos”, señaló, destacando la necesidad de un trabajo conjunto.

    Agenda en Panamá y continuidad de la gira

    La cita con el mandatario brasileño se inserta en una intensa agenda que Kast desarrollará este miércoles en Panamá.

    Durante la mañana participará en la apertura del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, para luego visitar las esclusas del Canal de Panamá.

    Más tarde, sostendrá reuniones con una delegación de Estados Unidos, con el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, y con el secretario general de la OEA, además de un encuentro con la Asociación de Empresarios Iberoamericanos.

    El despliegue internacional del presidente electo continuará este viernes en El Salvador, donde se reunirá con el presidente Nayib Bukele y visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

    Sobre esa visita, Kast ha marcado distancia respecto de una eventual réplica del modelo salvadoreño, señalando que “no se trata de copiar, sino de estudiar cómo anticiparse al crimen organizado”.

    Más sobre:José Antonio KastLula da SilvaPanamáReunión bilateralIntegración regionalSeguridadCrimen organizadoCorredor regionalPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dan de baja a tres carabineros de Calama por cohecho

    Caso Factop-Audio: fiscal Parra detalla las condenas solicitadas contra Sauer, Villalobos y Hermosilla

    Fiscalía presenta acusación y pide 14 años de cárcel para Luis Hermosilla por caso Factop-Audio

    Gendarmería aclara que aún no se ha resuelto conceder salida dominical a excarabinero que dejó ciega a senadora Campillai

    Se reanudan los desalojos en la megatoma de San Antonio: 18 hectáreas restituidas y 195 viviendas desarmadas

    Cuando los hombres cuidan

    Lo más leído

    1.
    “Me llega a dar vergüenza”: diputado republicano carga contra el oficialismo por críticas a futura ministra de la Mujer

    “Me llega a dar vergüenza”: diputado republicano carga contra el oficialismo por críticas a futura ministra de la Mujer

    2.
    Vallejo emplaza al gobierno de Kast a aclarar “cuál es la versión final” del nombramiento de la exfiscal Steinert en Seguridad

    Vallejo emplaza al gobierno de Kast a aclarar “cuál es la versión final” del nombramiento de la exfiscal Steinert en Seguridad

    3.
    Gobierno mete presión al Senado y logra sacar reforma de Inteligencia, ley de Incendios y tres proyectos de educación

    Gobierno mete presión al Senado y logra sacar reforma de Inteligencia, ley de Incendios y tres proyectos de educación

    4.
    Gira de estudios parlamentaria: viaje de senadores a Panamá puso en apuros a agenda legislativa de La Moneda

    Gira de estudios parlamentaria: viaje de senadores a Panamá puso en apuros a agenda legislativa de La Moneda

    5.
    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Dan de baja a tres carabineros de Calama por cohecho
    Chile

    Dan de baja a tres carabineros de Calama por cohecho

    Kast se reúne con Lula en Panamá pese a diferencias ideológicas: “Es distinto cuando uno representa a un país”

    Caso Factop-Audio: fiscal Parra detalla las condenas solicitadas contra Sauer, Villalobos y Hermosilla

    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”
    Negocios

    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa menos inflación en el corto plazo

    Mercado da visto bueno a reestructuración anunciada por BCI

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica
    Tendencias

    ¿Te enojas más cuando tienes hambre? Esta es la explicación científica

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Paqui Meneghini se rinde ante la herencia de Gustavo Álvarez en la U: “Habrá una continuidad de lo que se ha hecho”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini se rinde ante la herencia de Gustavo Álvarez en la U: “Habrá una continuidad de lo que se ha hecho”

    Se va de Colo Colo: Esteban Pavez encuentra nuevo club tras un amargo 2025 en el Cacique

    Con un finalista de Wimbledon: las figuras del tenis mundial que darán vida a la nueva edición del Chile Open

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke
    Cultura y entretención

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke

    Kidd Voodoo participará en la gran final de “Fiebre de Baile” en Movistar Arena

    Lars Ulrich y el día que habló con el “Dios de los dioses”: el ídolo que moldeó al baterista de Metallica

    Efecto Groenlandia: Cómo se prepara la OTAN para una eventual guerra por el Ártico
    Mundo

    Efecto Groenlandia: Cómo se prepara la OTAN para una eventual guerra por el Ártico

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

    Cuando los hombres cuidan
    Paula

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura