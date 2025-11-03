Actividad física, capacitaciones y trabajos de medio tiempo: las propuestas de Harold Mayne-Nicholls para los adultos mayores

En el marco del conversatorio Chile: Agenda Mayor, organizado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls, ahondó en sus propuestas para los adultos mayores.

A exactas dos semanas de las elecciones presidenciales, el aspirante a La Moneda fue consultado respecto a cómo fomentaría una relación intergeneracional para incorporar a los adultos mayores en más actividades.

En ese sentido, planteó que su primer propósito sería “darles la posibilidad, tanto en el sector rural como en el sector urbano, de mantener capacitaciones en lo que quieran ”.

“Ahí se desarrolla un circuito que es positivo desde todo punto de vista, van otros que también quieren aprender y entre todos aprendemos”, sostuvo.

A eso, sumó que incorporaría jornadas reducidas para que las personas mayores sigan insertos en el mundo laboral.

“Hay muchísimos adultos mayores que todavía tienen energía para seguir trabajando, no las 8 horas, pero una o dos horas pueden entregar a la comunidad”, indicó.

A modo de ejemplo, planteó que “en las comisarías, Carabineros hace un trabajo administrativo impresionante, eso hace que los carabineros no estén en la calle, porque no se pueden hacer las dos cosas”.

“Estoy seguro que hay adultos mayores súper preparados para, en una hora al día, una hora a la semana, lo que estimen, vayan y hagan ese mismo trabajo administrativo, que muchas veces es pasar de un cuaderno a otro cuaderno una cosa que están preparados para hacer”, señaló.

Como tercer punto, el candidato aseguró que fomentaría los paseos de la tercera edad, para darles la “posibilidad de conocer , y al momento de conocer, aprender, porque eso les permite siempre tener una vejez más digna, que debiera ser el gran gran motivo para todos nosotros”.

Fiel a su estilo, el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) remarcó que “ la primera política pública que haría con los adultos mayores es invitarlos a todos a hacer actividad física “.

“¿Qué es lo que es hacer actividad física? caminar, no estar sentado todo el día. No es ir al gimnasio para sacar músculo, es hacer algún tipo de ejercicio, es jugar”, aseveró.

En ese sentido, afirmó que “cuando hacemos actividad física nos entra más oxígeno al cerebro, y cuando hay más oxígeno en el cerebro, pensamos mejor, actuamos mejor y renovamos internamente prácticamente todo el organismo”.