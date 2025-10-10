Acusa falta de apoyo de la mesa nacional: diputada Marzán renuncia a la presidencia regional de Valparaíso del PPD

La diputada Carolina Marzán comunicó este viernes su renuncia a la presidencia regional de Valparaíso del Partido Por la Democracia (PPD), cargo que sumió en noviembre de 2023, argumentando que “diversas situaciones” han dificultado su labor.

Marzán sostiene en una misiva -dirigida a la mesa nacional y los militantes del PPD- que asumió la responsabilidad “con el compromiso de fortalecer la organización, fomentar la unidad interna y abrir espacios de participación a militantes de todas las edades”. Añade que en esos casi dos años ha trabajado “con dedicación para aumentar la militancia y promover un espíritu de trabajo colectivo, convencida de que nuestra querida región de Valparaíso cuenta con un capital humano enorme, diverso y valioso”.

Y añade: “No obstante, debo manifestar que, a lo largo de este período, se han presentado diversas situaciones que han dificultado de manera significativa el ejercicio de mi labor. Muchas de ellas no nacen en la realidad de nuestra región, sino que provienen de decisiones y dinámicas nacionales que han afectado directamente mi trabajo local. La falta de apoyo de la mesa nacional (con algunas excepciones, por cierto), que se ha evidenciado en múltiples ocasiones, ha debilitado mi gestión regional y me ha llevado a reflexionar profundamente sobre mi continuidad en esta responsabilidad”.

La diputada señala que “una situación reciente terminó por rebalsar el vaso, y me confirmó la necesidad de dar un paso al costado. Por mi tranquilidad personal, y considerando el momento político que vivimos, estimo que lo más responsable es dejar el cargo y permitir que otro liderazgo asuma esta función”.

Marzán cierra su misiva sosteniendo que mantiene su “convicción de que lo esencial está en el esfuerzo colectivo y en el respeto mutuo, más allá de los cargos”.

La diputada nacida en Viña del Mar cumplirá en marzo próximo dos periodos (2018-2022 y 2022-2026) como parlamentaria por el distrito 6, en la región de Valparaíso.