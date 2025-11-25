BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Acusación constitucional: ausencia de senador Kast y descuelgues en RN abrigan esperanza de Pardow

    Si bien en el gobierno aún no daban por seguro el resultado, hasta el lunes en la noche había optimismo. Para que el libelo sea aprobado, es tarea de los acusadores reunir la mayoría de 26 votos, en caso contrario se daría por rechazado. Por lo tanto, las abstenciones, las inhabilidades e, incluso, las inasistencias y los viajes juegan a favor del exministro.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Valparaíso, 19 de noviembre de 2025 El exministro de Energía Diego Pardow durante la acusación constitucional en su contra en la Cámara de Diputados. Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow (FA) fue uno de los temas que estuvo en la conversación de la reunión almuerzo de los senadores de RN.

    A pesar de que el libelo fue presentado por todas las bancadas de oposición, a raíz de los errores que incidieron en un sobrecobro en las cuentas de la luz, razones políticas, jurídicas y también personales instalaron fuertes dudas en esta bancada, en la que se acordó que cada uno de sus representantes actuara con plena libertad de acción.

    Por lo tanto, existía una posibilidad cierta de que un grupo de legisladores de esta colectividad no respalde este martes la acusación a pesar de que el primer capítulo fue redactado por el equipo de abogados de los diputados de Renovación.

    A ello, se sumó otro regalo inesperado para el exsecretario de Estado. El senador Felipe Kast (Evópoli) presentó un pareo con su par Iván Flores (DC), con quien viajó a una asamblea de Parlaméricas, que se está realizando en Guatemala.

    Al quedar pareado, Kast quedó impedido de presentar un permiso constitucional, lo que habría bajado el quórum de aprobación del libelo, que requiere del respaldo de 26 de los 50 senadores. El mencionado permiso habría reducido a 25 el quórum de aprobación. Por lo tanto, la ausencia del parlamentario de Evópoli, a final de cuentas, le restó un voto a las bancadas opositoras que suman 27 senadores.

    Para estos efectos, es tarea de los acusadores reunir la mayoría. En esa línea las abstenciones, las inhabilidades e, incluso, las inasistencias y los viajes juegan a favor del exministro.

    Si bien en el gobierno aún no daban por seguro el resultado, hasta el lunes en la noche había optimismo.

    Despliegue

    En los últimos días, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (independiente) y el subsecretario Nicolás Facuse (PS), habían liderado las gestiones.

    De hecho, ella fue la que logró que Kast y Flores se parearan. Inicialmente, el senador DC había pedido un permiso constitucional, que fue informado el miércoles pasado en la cuenta del Senado, lo que perjudicaba las chances de Pardow. Sin embargo, sorpresivamente el viernes retiró el permiso logrando un punto a favor del extitular de Energía.

    Si a la ausencia de Kast se le suma un puñado de abstenciones o votos en contra de RN o bien de otras bancadas de oposición, el libelo quedaría con un escenario cuesta arriba en el Senado, aun cuando haya legisladores oficialistas que aprueben la presentación.

    Este lunes, el despliegue del gobierno se concentró en tratar de alinear a los senadores de la alianza gubernamental.

    De hecho, cerca de la hora de almuerzo llegó al Senado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS) para reforzar las conversaciones. Uno de los parlamentarios con los que se reunió fue el senador Fidel Espinoza (PS), quien llegó recién este lunes al país después de un viaje oficial, por lo que nadie había podido conversar con él respecto de la acusación.

    Si bien Espinoza ha sido un severo detractor del gobierno y del Frente Amplio, partido en el que milita Pardow, en el gobierno señalaban que el senador socialista siempre tuvo una opinión favorable del exministro, a quien consideraba un “persona seria y humilde, no soberbio como otros”, dijo por ejemplo, en agosto del año pasado en el programa Sin Filtros.

    Por tal razón, en La Moneda y en el entorno de Pardow confiaban en que podrían contar con el apoyo de Espinoza y de otros senadores de izquierda que hasta el viernes estaban con dudas, entre ellos las independientes Fabiola Campillai y Alejandra Sepúlveda, además del representante del Frevs, Esteban Velásquez.

    No obstante, hasta el lunes en la noche, había un voto que estaba resultando difícil de convencer: el senador Pedro Araya (PPD). En la Cámara, su hermano el diputado Jaime Araya (independiente PPD), fue uno de los legisladores del gobierno que aprobó el libelo, por lo que presumiblemente el senador podría adoptar la misma postura.

    Aquella votación en la Cámara, realizada el miércoles pasado, fue una derrota dolorosa que golpeó anímicamente a La Moneda, ya que 14 diputados presuntamente aliados del Ejecutivo, estuvieron dentro de los 80 votos a favor. Si 13 de ellos se hubieran abstenido, Pardow se habría salvado.

    Este tema se abordó en la reunión del comité político ampliado en Palacio, a la que llegaron los presidentes del Partido Comunista y el Frente Amplio, Lautaro Carmona y Constanza Martínez, respectivamente. Además, estuvo presente el vicepresidente de Acción Humanista, Óscar Oyarzo. En representación del gobierno, asistieron los ministros Álvaro Elizalde (Interior) y Camila Vallejo (Segegob).

    Desde el gobierno lamentaron que votos de diputados oficialistas se hayan prestado para aprobarlo en la Cámara. Ese mensaje fue compartido por Martínez, la timonel del partido en que milita el exministro de Energía.

    Los ministros, además, hicieron ver a los presentes que La Moneda trabaja para evitar que ocurran desmarques de las filas oficialistas en el Senado.

    La acusación contra Pardow fue ingresada por los diputados de la UDI, RN, libertarios, Evópoli, republicanos, socialcristianos, demócratas, amarillos y el PDG, a raíz de su responsabilidad en el error metodológico que incidió en un doble cobro de la inflación en las cuentas de la luz.

    A ello se le sumó el problema de la empresa de transmisión Transelec, que alertó en octubre de 2024 sobre un error en la valorización de sus activos, que también incidió en un alza de las tarifas.

    Ambos temas conforman los dos capítulos del libelo que fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara: 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones.

    Tras ese resultado, este martes, el Senado se constituirá como jurado para votar.

    Basta que se apruebe solo uno de los dos capítulos del escrito para que Pardow quede inhabilitado de ejercer cargos públicos por cinco años, independientemente de que el Presidente Gabriel Boric ya haya hecho valer la responsabilidad política de los hechos pidiéndole la renuncia.

    Más sobre:PolíticaSenadoDiego PardowAcusación Constitucional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Difusión de contenido sexual sin consentimiento de mujeres aumenta un 444%: Ley Integral lo tipifica como delito

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre

    Presupuesto 2026: Senado repone recursos para seguridad, pero rechaza montos para sitios de memoria y pase cultural

    Moody’s: “Transición energética de Chile se estancará sin una infraestructura de transmisión sólida y almacenamiento”

    Dueño de Fundamenta: “No vamos a aceptar se diga que Eco Egaña salió adelante por malas artes o influencias indebidas”

    Quiñenco llega al 66% en SAAM y dice que tomaron una oportunidad de compra “sin cruzar el umbral que implicaría realizar una OPA”

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    3.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    4.
    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    5.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Acusación constitucional: ausencia de senador Kast y descuelgues en RN abrigan esperanza de Pardow
    Chile

    Acusación constitucional: ausencia de senador Kast y descuelgues en RN abrigan esperanza de Pardow

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Difusión de contenido sexual sin consentimiento de mujeres aumenta un 444%: Ley Integral lo tipifica como delito

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre
    Negocios

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre

    Presupuesto 2026: Senado repone recursos para seguridad, pero rechaza montos para sitios de memoria y pase cultural

    Moody’s: “Transición energética de Chile se estancará sin una infraestructura de transmisión sólida y almacenamiento”

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico
    Tendencias

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Sin Paulo Díaz: River Plate cae ante Racing en la última jugada y es eliminado del Clausura argentino
    El Deportivo

    Sin Paulo Díaz: River Plate cae ante Racing en la última jugada y es eliminado del Clausura argentino

    Gabriel Suazo aborda la caída del Sevilla en el retorno de Alexis Sánchez y anticipa el clásico ante el Betis de Pellegrini

    Por agredir a un compañero: la insólita expulsión de jugador del Everton en su victoria ante el Manchester United

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven
    Cultura y entretención

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Frank’s White Canvas presenta su nuevo disco en una gira por Chile

    “Mentiroso” y “cínico”: Las críticas del vicepresidente Lara a Rodrigo Paz que complican el inicio del gobierno boliviano
    Mundo

    “Mentiroso” y “cínico”: Las críticas del vicepresidente Lara a Rodrigo Paz que complican el inicio del gobierno boliviano

    Polémicos centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EE.UU. ponen fin a sus operaciones en Gaza

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad