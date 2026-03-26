Acusan “contradicción”: se profundiza malestar oficialista por posible recorte de $ 72 mil millones en Seguridad

En la derecha no ha pasado desapercibida la decisión del gobierno de recortar el presupuesto del Ministerio de Seguridad, en el marco de una serie de reducciones en el gasto público en distintas carteras. En específico, el anuncio propone una disminución de $ 72 mil millones en seguridad, lo que corresponde a cerca de un 3% del total.

Aunque las primeras críticas surgieron desde la oposición, en las últimas horas también se han levantado reparos desde el oficialismo, donde advierten una contradicción con el relato del “gobierno de emergencia” que ha intentado instalar el Ejecutivo , particularmente en materia de seguridad.

Una de las primeras en manifestar su descontento fue la senadora de Renovación Nacional, Andrea Balladares, quien en Radio Pauta afirmó que “ no nos parece que el recorte tenga que venir por el lado de la seguridad (...). Tal vez hay que buscar otra fórmula, en otros ministerios o instituciones”. En esa línea, agregó que las policías deben contar con más recursos para enfrentar el crimen organizado.

Santiago, 30 de julio 2024 El presidente de Renovacion Nacional, junto a la secretaria general, se refiere a la inscripcion de candidaturas para las elecciones municipales en octubre de este año. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Su par de RN, el diputado Andrés Celis, sostuvo una postura similar, señalando que “ordenar las finanzas públicas es necesario, pero eso no puede significar debilitar la seguridad de las personas”. Asimismo, advirtió que “recortar $ 72 mil millones al Ministerio de Seguridad en medio de la crisis delictual más grave que ha vivido Chile genera legítima preocupación, porque afecta a Carabineros, a la PDI y a los planes contra el crimen organizado”.

El parlamentario también hizo un llamado al Ejecutivo a revisar la propuesta y realizar los ajustes necesarios para resguardar áreas prioritarias. “ La señal tiene que ser coherente. Si la seguridad es prioridad, los recursos también deben estar puestos ahí ”, afirmó.

Santiago 13 de marzo 2025. El diputado Andrés Celis, RN, junto al abogado patrocinante Luis Eduardo Cantellano, interpone una querella por el delito de trafico de influencias en contra de la presidenta de la Camara de Diputados, Karol Cariola, en el marco del Caso Sierra Bella. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Una de las principales consideraciones tiene que ver con que las promesas del gobierno estuvieron enfocadas justamente en reforzar la seguridad pública. En ese contexto, reducir el presupuesto del ministerio encargado de enfrentar el crimen organizado ha sido leído por algunos como una señal contradictoria.

En esa misma línea, la diputada Constanza Hube (UDI) fue más enfática al señalar que “ la seguridad es la prioridad número uno de un gobierno de emergencia ”, agregando que “los recursos destinados a dar tranquilidad a las personas debieran ser la última opción al momento de evaluar ajustes”.

Su compañero de bancada, el parlamentario Mario Olavarría, afirmó que la decisión del gobierno es errónea. “Me parece un error. Este es un tema que llevó al gobierno al poder, una de sus principales banderas era la seguridad y para tener más seguridad se necesitan recursos", subrayó el diputado.

11 Febrero 2026 Entrevista a Mario Olavarria, Diputado Electo. Foto: Andres Perez Andres Perez

Otra que se unió a las críticas fue la diputada del Partido Nacional Libertario Gloria Naveillán, quien calificó la situación como incomprensible. “Si el foco principal del gobierno, aparte de lo económico, es la seguridad, cómo se puede entender que recorten dineros que van destinados a Carabinero, a la PDI”, indicó.

Además, la diputada hizo hincapié en que esto se contradice no solo con la propuesta de campaña, “sino también con lo que dijo el mismo Presidente el día que asumió y con los decretos que firmó, incluso con las urgencias que él mismo estableció”.

Hijo de diputada Gloria Naveillan fue detenido por violencia intrafamiliar en Traiguén (Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile)

Qué implica el recorte

Este lunes, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto al subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, expusieron ante los parlamentarios la fórmula propuesta para reducir el gasto, subrayando que se trata de un proyecto en evaluación.

Según detallaron desde la cartera, las mayores reducciones se concentrarían en Carabineros y la Policía de Investigaciones, además de programas como el Plan contra el Crimen Organizado y Calles sin Violencia.