SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Acusan “contradicción”: se profundiza malestar oficialista por posible recorte de $ 72 mil millones en Seguridad

    El anuncio del Ministerio de Seguridad respecto a una reducción presupuestaria del 3% ha generado críticas en la derecha. En el sector apuntan a que la medida no se condice con el relato del "gobierno de emergencia".

    Por 
    Josefa Sciammaro

    En la derecha no ha pasado desapercibida la decisión del gobierno de recortar el presupuesto del Ministerio de Seguridad, en el marco de una serie de reducciones en el gasto público en distintas carteras. En específico, el anuncio propone una disminución de $ 72 mil millones en seguridad, lo que corresponde a cerca de un 3% del total.

    Aunque las primeras críticas surgieron desde la oposición, en las últimas horas también se han levantado reparos desde el oficialismo, donde advierten una contradicción con el relato del “gobierno de emergencia” que ha intentado instalar el Ejecutivo, particularmente en materia de seguridad.

    Una de las primeras en manifestar su descontento fue la senadora de Renovación Nacional, Andrea Balladares, quien en Radio Pauta afirmó que “no nos parece que el recorte tenga que venir por el lado de la seguridad (...). Tal vez hay que buscar otra fórmula, en otros ministerios o instituciones”. En esa línea, agregó que las policías deben contar con más recursos para enfrentar el crimen organizado.

    Santiago, 30 de julio 2024 El presidente de Renovacion Nacional, junto a la secretaria general, se refiere a la inscripcion de candidaturas para las elecciones municipales en octubre de este año. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Su par de RN, el diputado Andrés Celis, sostuvo una postura similar, señalando que “ordenar las finanzas públicas es necesario, pero eso no puede significar debilitar la seguridad de las personas”. Asimismo, advirtió que “recortar $ 72 mil millones al Ministerio de Seguridad en medio de la crisis delictual más grave que ha vivido Chile genera legítima preocupación, porque afecta a Carabineros, a la PDI y a los planes contra el crimen organizado”.

    El parlamentario también hizo un llamado al Ejecutivo a revisar la propuesta y realizar los ajustes necesarios para resguardar áreas prioritarias. “La señal tiene que ser coherente. Si la seguridad es prioridad, los recursos también deben estar puestos ahí”, afirmó.

    Santiago 13 de marzo 2025. El diputado Andrés Celis, RN, junto al abogado patrocinante Luis Eduardo Cantellano, interpone una querella por el delito de trafico de influencias en contra de la presidenta de la Camara de Diputados, Karol Cariola, en el marco del Caso Sierra Bella. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Una de las principales consideraciones tiene que ver con que las promesas del gobierno estuvieron enfocadas justamente en reforzar la seguridad pública. En ese contexto, reducir el presupuesto del ministerio encargado de enfrentar el crimen organizado ha sido leído por algunos como una señal contradictoria.

    En esa misma línea, la diputada Constanza Hube (UDI) fue más enfática al señalar que “la seguridad es la prioridad número uno de un gobierno de emergencia”, agregando que “los recursos destinados a dar tranquilidad a las personas debieran ser la última opción al momento de evaluar ajustes”.

    Su compañero de bancada, el parlamentario Mario Olavarría, afirmó que la decisión del gobierno es errónea. “Me parece un error. Este es un tema que llevó al gobierno al poder, una de sus principales banderas era la seguridad y para tener más seguridad se necesitan recursos", subrayó el diputado.

    11 Febrero 2026 Entrevista a Mario Olavarria, Diputado Electo. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Otra que se unió a las críticas fue la diputada del Partido Nacional Libertario Gloria Naveillán, quien calificó la situación como incomprensible. “Si el foco principal del gobierno, aparte de lo económico, es la seguridad, cómo se puede entender que recorten dineros que van destinados a Carabinero, a la PDI”, indicó.

    Además, la diputada hizo hincapié en que esto se contradice no solo con la propuesta de campaña, “sino también con lo que dijo el mismo Presidente el día que asumió y con los decretos que firmó, incluso con las urgencias que él mismo estableció”.

    Hijo de diputada Gloria Naveillan fue detenido por violencia intrafamiliar en Traiguén (Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile)

    Qué implica el recorte

    Este lunes, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto al subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, expusieron ante los parlamentarios la fórmula propuesta para reducir el gasto, subrayando que se trata de un proyecto en evaluación.

    Según detallaron desde la cartera, las mayores reducciones se concentrarían en Carabineros y la Policía de Investigaciones, además de programas como el Plan contra el Crimen Organizado y Calles sin Violencia.

    Más sobre:KastSeguridadSteinertJouannetHaciendaUDIRNPNL

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una placa para Enrique Lihn: el homenaje que transforma una imprenta de Providencia en un museo

    Revelan formato de estreno de la serie La Casa de los Espíritus

    Quiroz apela a la “responsabilidad fiscal” tras promulgar ley de ayudas por alzas a los combustibles

    Alcanzó a ser anunciado: gobierno desiste del nombramiento de seremi de Educación del Biobío por polémicos tuits

    Maduro comparece ante tribunal en Nueva York y Trump dice que será juzgado por “una fracción” de sus presuntos delitos

    El furioso mensaje de Cicardini a los PS que la dejaron sin piso tras su solicitud de renuncia a Quiroz

    Lo más leído

    1.
    Becker y polémica de Steinert por remoción de Peña: “Es la ministra la que tiene que explicar la salida de la prefecta”

    Becker y polémica de Steinert por remoción de Peña: “Es la ministra la que tiene que explicar la salida de la prefecta”

    2.
    “Estado en quiebra”: quién instaló el relato que obligó al gobierno a echar pie atrás y activó a la Contraloría

    “Estado en quiebra”: quién instaló el relato que obligó al gobierno a echar pie atrás y activó a la Contraloría

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Surinam en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Surinam en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Brasil vs. Francia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Brasil vs. Francia en TV y streaming

    Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos

    Bencina en Línea: cómo usar el buscador que indica las estaciones con precios más bajos

    Alcanzó a ser anunciado: gobierno desiste del nombramiento de seremi de Educación del Biobío por polémicos tuits
    Chile

    Alcanzó a ser anunciado: gobierno desiste del nombramiento de seremi de Educación del Biobío por polémicos tuits

    Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Surinam en TV y streaming

    El furioso mensaje de Cicardini a los PS que la dejaron sin piso tras su solicitud de renuncia a Quiroz

    Quiroz apela a la “responsabilidad fiscal” tras promulgar ley de ayudas por alzas a los combustibles
    Negocios

    Quiroz apela a la “responsabilidad fiscal” tras promulgar ley de ayudas por alzas a los combustibles

    Trump afirma que impacto en el petróleo y Wall Street por conflicto en Medio Oriente ha sido menor al que esperaba

    Hapag-Lloyd anticipa peores resultados en 2026 debido al conflicto en Medio Oriente

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia
    Tendencias

    Quién es Noelia Castillo, la joven que recibirá la eutanasia tras dos años de una lucha judicial con su familia

    Los 12 alimentos más contaminados del 2026 por pesticidas y “químicos eternos”

    La extraña ventaja genética que tienen las personas que viven en los Andes, según un estudio

    Por un cupo al Mundial: Surinam, la selección casi europea que desafía a Bolivia en el repechaje intercontinental
    El Deportivo

    Por un cupo al Mundial: Surinam, la selección casi europea que desafía a Bolivia en el repechaje intercontinental

    ¿Qué cambios tendrá el fútbol? 10 claves para entender la histórica reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

    Crece la polémica: Senegal apela al TAS tras perder la Copa Africana de Naciones por decreto de la CAF

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Una placa para Enrique Lihn: el homenaje que transforma una imprenta de Providencia en un museo
    Cultura y entretención

    Una placa para Enrique Lihn: el homenaje que transforma una imprenta de Providencia en un museo

    Revelan formato de estreno de la serie La Casa de los Espíritus

    El Mago del Kremlin: llega la controversial película sobre Putin y su mano derecha

    Maduro comparece ante tribunal en Nueva York y Trump dice que será juzgado por “una fracción” de sus presuntos delitos
    Mundo

    Maduro comparece ante tribunal en Nueva York y Trump dice que será juzgado por “una fracción” de sus presuntos delitos

    Lulinha en la mira: investigación a hijo de Lula en caso de fraude a pensiones impacta en su campaña por la reelección

    Israel anuncia la muerte de más de 30 supuestos miembros de Hezbolá en operaciones en el sur de Líbano

    Gnocchi de matcha
    Paula

    Gnocchi de matcha

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme