Ad portas de debate: Senador Cruz-Coke insta a los candidatos a “empezar a hablar en serio y salir de la cuña de redes sociales”

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) destacó el desempeño de Evelyn Matthei a horas del primer debate presidencial televisivo en el que participarán los ochos candidatos.

Sin embargo, el militante de Evolución Política también instó a la exalcaldesa a encaminar la conversación hacia las propuestas de su programa y evitar las polémicas.

En conversación con radio Infinita, manifestó: “Nosotros ya venimos de un gobierno en que todo fue cuña fácil para las campañas. Todo lo que estaba haciendo el gobierno anterior era peor, y resulta que llegaron y tuvieron muy poca solución que mostrar. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que ver quién tiene la experiencia, quién ha hecho cosas, quién puede realmente aunar y tener mayoría".

En esa línea, remarcó que Matthei tiene una ventaja respecto a los demás candidatos debido a los equipos que puede convocar.

“(Matthei) Tiene que mostrar equipos también, quiénes son las personas que están detrás, cuáles son las políticas públicas que van a implementar. O sea, empezar a hablar en serio y salir de la cuña de redes sociales, que yo creo que se pierde mucho tiempo en eso”, añadió.

Y señaló: “Entiendo también que a algunos les gusta ese tipo de diálogo porque les conviene, les permite no profundizar en los programas, y yo creo que hay que ver los programas, las propuestas tienen sentido para la ciudadanía, más hoy día que nunca, cuando venimos de un gobierno que prometía todo, pero tenía pocas herramientas”.