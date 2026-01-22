SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Los timoneles del PS y PPD abordaron sus diferencias con el FA. “Hay temas de fondo (...) pero tampoco vamos a permitir que las diferencias sirvan para darle un margen a la derecha“, reconoció Vodanovic. Quintana, en tanto, mencionó que “se recriminó a los aliados de la peor manera, imputándose cosas que traspasan cualquier fair play en una coalición. Por eso nos parece que la unidad es necesaria, pero toma un tiempo".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    En medio del quiebre entre el Partido Socialista con la alianza de gobierno, la DC y los partidos del oficialismo -salvo el PC- se reunieron este jueves para honrar la memoria del expresidente democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el aniversario de su muerte.

    Se trata del primer reencuentro tras el quiebre ocasionado con las recriminaciones del FA y el PC hacia sus pares del oficialismo por haber aprobado la Ley Naín Retamal. Pese a que la ley se aprobó hace meses, esta fue aludida en la lectura de sentencia que absolvió al excarabinero Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos cometidos durante el estallido social contra el hoy diputado electo Gustavo Gatica (Ind.-PC).

    Y, también, ocurre a horas de una cita organizada por el PS, en la que solo están invitados el PPD, la Federación Regionalista Verde Social, la Democracia Cristiana además de los radicales y liberales. El encuentro tendrá lugar mañana en la sede del PS, en la misma fecha en que se iba a realizar el cónclave oficialista, del que los socialistas se restaron por las diferencias con sus pares y que fue cancelado.

    La Presidenta del Partido Socialista, Paulina Paulina Vodanovic DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Pese al clima de fractura, la timonel del PS Paulina Vodanovic le bajó el perfil a la cita e insistió en la unidad en el progresismo. “Entiendo que no hay programado un conclave, nosotros sí vamos a tener la posibilidad de tener una reunión en el día de mañana probablemente con algunos partidos políticos para poder conversar, vamos a comunicarles más tarde aquello, pero la verdad es que más que conclave o no, aquí hay una definición clara del Partido Socialista que es la unidad del progresismo".

    “Creemos hoy día que frente a un gobierno que se inicia en marzo donde nosotros hemos tomado una definición clara de poder colaborar como partidarios de la unidad, que es la unidad de la oposición, pero también de ser muy observantes y vigilantes, yo creo que es la actitud que en general van a tener todos los partidos, de manera tal que esa articulación hay que seguir haciéndola desde todo el progresismo", sostuvo.

    Respecto de los disensos con el Frente Amplio, reconoció que “hay temas de fondo y temas de tiempo, pero tampoco vamos a permitir que las diferencias que tenemos sirvan para darle un margen a la derecha“.

    La secretaria general de la DC Alejandra Krauss Diego Martin

    Al ser consultada sobre si da por superadas las diferencias, contestó: “No, no hemos dado por superado nada. Simplemente estoy diciendo que lo urgente hoy día es la tragedia que vive el país y que las definiciones políticas las vamos a ir tomando en las instancias que corresponden”.

    Una postura similar adoptó la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss. “Yo creo que cada uno de los partidos del progresismo, ha señalado que se ubica claramente en la oposición. Y en ese sentido no existen dos o tres oposiciones”, remarcó.

    Krauss, al ser requerida sobre por qué las colectividades sí se reunieron en este acto y no en el cónclave originalmente programado aseveró que “Frei Montalva siempre convoca a todos y todas. Hoy día tenemos esto y teníamos que resaltar la figura de un gran, gran chileno, un hombre justo y bueno. Insisto, todos los partidos tienen sus funciones”.

    08/09/2025 - JAIME QUINTANA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Al contrario de Krauss, el senador Jaime Quintana, presidente del PPD, insistió en el planteamiento que hizo la semana pasada respecto de que la futura oposición estará conformada por más de un bloque. “Es probable que haya dos (oposiciones). O sea, con lo que ocurrió, evidentemente es muy difícil pensar en una sola oposición, o sea, yo quisiera que no, pero convengamos que esta crisis no la provocó el Socialismo Democrático", sinceró.

    De todas formas, acotó que “la manera como se dio esto, ustedes saben, fue fuerte. O sea, se recriminó a los aliados de la peor manera, imputándose cosas que traspasan cualquier fair play en una coalición. Entonces, por eso nos parece que la unidad es necesaria, pero eso toma un tiempo. Y a nosotros nos parece que lo de mañana es un primer paso también unitario, donde lo que vamos a buscar seguramente es proponer caminos también de entendimiento y de respuesta".

    El presidente de la FRVS Jaime Mulet Dedvi Missene

    El timonel de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, también proyectó una escisión en el oficialismo a futuro. "Acá van a haber dos oposiciones al menos, y yo creo que esa coordinación en dos oposiciones va a reflejar una realidad de hacer política que es diferente entre un grupo de partidos y otro grupo de partidos, y creo que eso le hace bien al país también, de manera que no me complica que tengamos dos oposiciones".

    “Al contrario, hay una oposición que desde que perdió, perdimos la elección, manifestó que iba a salir a la calle, que iba a tener una posición dura en la calle, y yo creo que eso es legítimo, pero hay otra oposición, que creo yo vamos a buscar puntos de encuentro”, manifestó.

    El timonel de los liberales, Juan Carlos Urzúa, también mencionó que “hay dos tesis de oposición” y que su sector se posiciona ante el nuevo gobierno desde “la buena fe” y que el FA “está en una posición más ideológica y tratando de marcar un punto para su propio electorado”.

    El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, dijo desconocer esa reunión del Socialismo Democrático y desdramatizó las diferencias entre colectividades. “Eso es parte de la política, eso es parte de lo que enriquece también a nuestro campo de izquierda, progresistas, de centroizquierda, que existan diferencias y que ellas se procesen y se discutan. Por lo tanto, creo que las diferencias no se superan, se trabajan y eso es algo positivo”, mencionó.

    El secretario general del FA Andrés Couble MARIO TELLEZ
    Más sobre:Partido SocialistaDemocracia CristianaPPDPSCónclaveSocialismo DemocráticoDCOficialismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Lo más leído

    1.
    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    2.
    Abucheos y aplausos: el contraste de las visitas de Boric y Kast a la zona afectada por los incendios

    Abucheos y aplausos: el contraste de las visitas de Boric y Kast a la zona afectada por los incendios

    3.
    Rincón manifiesta molestia de la comisión de Hacienda por dichos de Vallejo sobre estancamiento de la Ley de Incendios

    Rincón manifiesta molestia de la comisión de Hacienda por dichos de Vallejo sobre estancamiento de la Ley de Incendios

    4.
    ¿Qué hacer con los homenajes a Allende en La Moneda? Senadores socialistas exigen que Kast los mantenga

    ¿Qué hacer con los homenajes a Allende en La Moneda? Senadores socialistas exigen que Kast los mantenga

    5.
    Tensión en el Congreso por alta demanda de futuros exparlamentarios para integrar Consejo de Asignaciones

    Tensión en el Congreso por alta demanda de futuros exparlamentarios para integrar Consejo de Asignaciones

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones
    Chile

    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    Incendios forestales: Gobierno ha aplicado 2 mil fichas FIBE y anuncia entrega de bonos de recuperación desde el sábado

    De Biobío a Maule: las regiones más vapuleadas por los incendios forestales durante la temporada 2025-2026

    Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío
    Negocios

    Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Trump demanda a JPMorgan y a Jamie Dimon por cierre de sus cuentas bancarias en 2021

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Tendencias

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo
    El Deportivo

    Conoce los grupos de la Copa Chile 2026: Colo Colo, la U y la UC tienen definidos sus rivales en el tradicional torneo

    El gran paso de Chile Rugby: inaugura el “centro de entrenamiento más avanzado de Sudamérica”

    Suspenso hasta el final: el Betis de Pellegrini y el Midtjylland de Osorio tropiezan en la Europa League

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello
    Cultura y entretención

    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal
    Mundo

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    Estados Unidos nombró a su nueva jefe de misión para Venezuela tras captura de Maduro

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer