Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

En medio del quiebre entre el Partido Socialista con la alianza de gobierno, la DC y los partidos del oficialismo -salvo el PC- se reunieron este jueves para honrar la memoria del expresidente democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle en el aniversario de su muerte.

Se trata del primer reencuentro tras el quiebre ocasionado con las recriminaciones del FA y el PC hacia sus pares del oficialismo por haber aprobado la Ley Naín Retamal. Pese a que la ley se aprobó hace meses, esta fue aludida en la lectura de sentencia que absolvió al excarabinero Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos cometidos durante el estallido social contra el hoy diputado electo Gustavo Gatica (Ind.-PC).

Y, también, ocurre a horas de una cita organizada por el PS, en la que solo están invitados el PPD, la Federación Regionalista Verde Social, la Democracia Cristiana además de los radicales y liberales. El encuentro tendrá lugar mañana en la sede del PS, en la misma fecha en que se iba a realizar el cónclave oficialista, del que los socialistas se restaron por las diferencias con sus pares y que fue cancelado.

La Presidenta del Partido Socialista, Paulina Paulina Vodanovic DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Pese al clima de fractura, la timonel del PS Paulina Vodanovic le bajó el perfil a la cita e insistió en la unidad en el progresismo. “Entiendo que no hay programado un conclave, nosotros sí vamos a tener la posibilidad de tener una reunión en el día de mañana probablemente con algunos partidos políticos para poder conversar, vamos a comunicarles más tarde aquello, pero la verdad es que más que conclave o no, aquí hay una definición clara del Partido Socialista que es la unidad del progresismo".

“Creemos hoy día que frente a un gobierno que se inicia en marzo donde nosotros hemos tomado una definición clara de poder colaborar como partidarios de la unidad, que es la unidad de la oposición, pero también de ser muy observantes y vigilantes, yo creo que es la actitud que en general van a tener todos los partidos, de manera tal que esa articulación hay que seguir haciéndola desde todo el progresismo", sostuvo.

Respecto de los disensos con el Frente Amplio, reconoció que “hay temas de fondo y temas de tiempo, pero tampoco vamos a permitir que las diferencias que tenemos sirvan para darle un margen a la derecha“.

La secretaria general de la DC Alejandra Krauss Diego Martin

Al ser consultada sobre si da por superadas las diferencias, contestó: “No, no hemos dado por superado nada. Simplemente estoy diciendo que lo urgente hoy día es la tragedia que vive el país y que las definiciones políticas las vamos a ir tomando en las instancias que corresponden”.

Una postura similar adoptó la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss. “Yo creo que cada uno de los partidos del progresismo, ha señalado que se ubica claramente en la oposición. Y en ese sentido no existen dos o tres oposiciones”, remarcó.

Krauss, al ser requerida sobre por qué las colectividades sí se reunieron en este acto y no en el cónclave originalmente programado aseveró que “Frei Montalva siempre convoca a todos y todas. Hoy día tenemos esto y teníamos que resaltar la figura de un gran, gran chileno, un hombre justo y bueno. Insisto, todos los partidos tienen sus funciones”.

08/09/2025 - JAIME QUINTANA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Al contrario de Krauss, el senador Jaime Quintana, presidente del PPD, insistió en el planteamiento que hizo la semana pasada respecto de que la futura oposición estará conformada por más de un bloque. “Es probable que haya dos (oposiciones). O sea, con lo que ocurrió, evidentemente es muy difícil pensar en una sola oposición, o sea, yo quisiera que no, pero convengamos que esta crisis no la provocó el Socialismo Democrático", sinceró.

De todas formas, acotó que “la manera como se dio esto, ustedes saben, fue fuerte. O sea, se recriminó a los aliados de la peor manera, imputándose cosas que traspasan cualquier fair play en una coalición. Entonces, por eso nos parece que la unidad es necesaria, pero eso toma un tiempo. Y a nosotros nos parece que lo de mañana es un primer paso también unitario, donde lo que vamos a buscar seguramente es proponer caminos también de entendimiento y de respuesta".

El presidente de la FRVS Jaime Mulet Dedvi Missene

El timonel de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, también proyectó una escisión en el oficialismo a futuro. "Acá van a haber dos oposiciones al menos, y yo creo que esa coordinación en dos oposiciones va a reflejar una realidad de hacer política que es diferente entre un grupo de partidos y otro grupo de partidos, y creo que eso le hace bien al país también, de manera que no me complica que tengamos dos oposiciones".

“Al contrario, hay una oposición que desde que perdió, perdimos la elección, manifestó que iba a salir a la calle, que iba a tener una posición dura en la calle, y yo creo que eso es legítimo, pero hay otra oposición, que creo yo vamos a buscar puntos de encuentro”, manifestó.

El timonel de los liberales, Juan Carlos Urzúa, también mencionó que “hay dos tesis de oposición” y que su sector se posiciona ante el nuevo gobierno desde “la buena fe” y que el FA “está en una posición más ideológica y tratando de marcar un punto para su propio electorado”.

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, dijo desconocer esa reunión del Socialismo Democrático y desdramatizó las diferencias entre colectividades. “Eso es parte de la política, eso es parte de lo que enriquece también a nuestro campo de izquierda, progresistas, de centroizquierda, que existan diferencias y que ellas se procesen y se discutan. Por lo tanto, creo que las diferencias no se superan, se trabajan y eso es algo positivo”, mencionó.