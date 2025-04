Aedo por “pinchazo” a Crispi que originó indagatoria a Allende: “Quien tiene que determinar si hubo o no presión es la fiscalía”

El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, comentó el “pinchazo” al teléfono de Miguel Crispi que abrió la indagatoria penal en contra de Isabel Allende por la fallida compraventa de la casa de su padre, Salvador Allende, apuntando que “muchas veces nosotros le planteamos al gobierno, distintos parlamentarios, distintos parlamentarios de distintos sectores políticos, yo entre ellos, que la presencia de Crispi era un problema para La Moneda”.

Según planteó Aedo en conversación con Radio Agricultura, “se lo dijimos con harta antelación, Crispi era parte del problema, no era parte de las soluciones, no solo en este caso, también en otras situaciones”.

En la ocasión el vicepresidente de la Cámara además abordó los dichos de la exsenadora Isabel Allende, quien apuntó que “lo dicho en ese llamado es falso y una falta de respeto para mi familia”.

De acuerdo a lo que apuntó Aedo, las diferentes versiones es algo que “lo tiene que aclarar Crispi y seguramente la senadora Allende, que no tengo dudas que van a ser llamados por la fiscalía a aclarar esta situación, porque hay dos versiones muy encontradas, si hubo o no hubo presiones".

“Quien tiene que determinar si hubo o no hubo presión es la fiscalía, no me corresponde a mí, no le corresponde a nadie en el mundo político tomar esa decisión, simplemente a la fiscalía”, agregó el parlamentario.

Finalmente Aedo comentó estos nuevos antecedentes que ponen en duda el nivel de conocimiento que tenían desde La Moneda. “Obviamente que es una situación compleja porque vuelve a traer el tema a colación, nuevamente queda la duda cuál era el nivel de certeza que había o de conocimiento de que esto era un acto inconstitucional y si se sabía por qué se siguió adelante. Eso lo tiene que despejar esta investigación”.