Agenda de seguridad: Tohá dice que proyecto de Defensoría de las Víctimas se presenta “en los próximos días”

“El tranco, a la luz de lo que está ocurriendo, hay que apurarlo y el que tiene la iniciativa en esta materia es el gobierno”, señaló el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, hace unos días, tras conocerse los resultados del Índice Paz Ciudadana 2023. En la medición se constató un nivel histórico de los chilenos con miedo a sufrir un delito. y que en el 36,6% de los hogares algún miembro fue víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses.

Coloma planteó entonces la necesidad de que el Ejecutivo apoyara la propuesta de Defensoría de las Víctimas, una entidad considerada en el proyecto para crear el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia que presentó el gobierno de Sebastián Piñera en enero de 2021.

La Defensoría de las Víctimas se consideró en la agenda legislativa que el Ejecutivo y el Congreso acordaron priorizar y este viernes, la ministra del Interior y Seguridad, Pública, Carolina Tohá, aseguró que “en los próximos días” se presentará un proyecto sobre la materia.

Luego de participar del Encuentro Cultura y Política en el Centro Cultural Palacio de La Moneda, Tohá abordó el caso de extorsión a comerciantes que se investigan en Estación Central. Sujetos han mantenido amenazada a sus familias exigiendo una millonaria suma y atacaron a balazos un local.

“Yo no tengo el detalle de cómo ha sido la historia hacia atrás, lo que sí, es que ante los antecedentes que surgieron hoy día, este caso se tiene que investigar, se tiene que esclarecer y las personas que están detrás que probablemente son una banda que se dedica a esto, ser sacadas de circulación”, señaló la autoridad de gobierno.

“La extorsión es un tipo de delito que en Chile era muy raro y que hoy día estamos viendo más frecuentemente. De hecho, hace poco pasamos en el Parlamento una modificación legal relativa a esta. Y el principal vehículo con que actúa la extorsión y eso es lo que lo hace tan difícil perseguir, es que las personas son intimidades, entonces muchas veces no se atreven a denunciar”, planteó la secretaria de Estado.

“Una cosa muy importante es que reforcemos nuestra capacidad de darle protección a las víctimas, porque en la extorsión se sabe quién es el extorsionador, normalmente va a volver al lugar a hacer su extorsión, pero como tiene amenazada a la persona, muchas veces o no se produce la denuncia o no se entregan todos los antecedentes o no hay todos los testigos”, expuso.

Destacando casos de La Araucanía en los que se ha tenido éxito en el combate de este delito, la autoridad indicó que cuando se logra superar las dificultades descritas, hay resultados positivos en las investigaciones, acotando que es necesario “reforzar algunas instituciones” para mantener a raya los crímenes de esta naturaleza.

En esa línea, dijo que “en los próximos días tiene que presentarse uno de los últimos proyectos que falta por presentar en la agenda de seguridad que es la Defensoría de las Víctimas”.

“Es una institucionalidad con un rol clave en este esfuerzo que estamos haciendo en la seguridad en el país, porque combatir el delito no solo tiene que ver con perseguir a los delincuentes, tiene que ver también con apoyar a las víctimas, con darles protección, con entregarles la posibilidad de intervenir y tener información de juicios y en eso nuestro sistema tiene varias debilidades”, planteó.