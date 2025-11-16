Alcalde Alessandri tras derrota de Matthei y paso de Kast a segunda vuelta: “Tenemos que trabajar unidos ahora”

La tarde de este domingo, en el comando de Evelyn Matthei, cuando ya los resultados del Servel confirmaban que la abanderada de Chile Vamos había quedado fuera del balotaje, Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea, hizo un llamado a la unidad de las derechas para enfrentar la votación del 14 de diciembre.

“Se ha hecho el trabajo, ahora hay que ver qué fallamos, qué está pasando en la sociedad”, afirmó.

Ante el paso de José Antonio Kast para competir con Jeannette Jara en segunda vuelta, el jefe comunal insistió en la unidad con el Partido Republicano.

“Tenemos que trabajar unidos ahora, generosidad, trabajar juntos”, dijo.

Igualmente, reconoció como un fracaso que la candidata esté entre el cuarto y quinto lugar con Johannes Kaiser, mientras Franco Parisi quedó tercero.

“Sin duda que es un fracaso, sin duda que es un fracaso. Hay que hablar las cosas como son. Se acaba en un quinto lugar, muy malo”, lamentó.