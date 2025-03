Alcalde de Renca tilda de “populistas” dichos de Evelyn Matthei sobre reabrir debate de pena de muerte

El alcalde de Renca, Claudio Castro (Ind, ex Dc) se refirió a las palabras de la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien reinstaló el debate sobre la pena de muerte, luego del asesinato de un matrimonio en la comuna de Graneros.

En declaraciones a la prensa, la candidata señaló: “Yo sé que en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar”, sostuvo la exalcaldesa de Providencia.

Después agregó que “uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Así que eso es algo que, quizás, se puede abrir. A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero yo lo único que les quiero decir que hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos… yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debiera aplicarse”.

Al respecto, el alcalde Castro, en conversación con Tele13 Radio, dijo estar preocupado por lo expuesto por la candidata.

“A mí me preocupa mucho lo que hizo ayer Evelyn Matthei, cuando vuelve a poner la pena de muerte sobre la mesa, lo que está haciendo es sucumbir ante la extrema derecha ante la necesidad que tiene de ratificar su liderazgo y ganar en su sector”, señaló.

En ese sentido, indicó que “si el progresismo no toma esos temas que son incómodos, la amenaza que tenemos es que cada vez más desde miradas populistas se impongan agendas en Chile que han probado no resolver problemas, sino que más bien dejar tranquilo a unos pocos”.

Con ello, aseguró que reponer el debate de la pena de muerte indicaría una actitud populista. “Y no solo populismo, es un retroceso de acuerdos democráticos ampliamente apoyados, incluso por la derecha que yo hubiese esperado a esta altura, que estuvieran asentados en la democracia”.