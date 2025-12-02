Alcalde Jadue acusa que ciertas propuestas de Kast pondrían en riesgo la democracia: “No es un político que hable de manera honesta”

Quedan menos de dos semanas para el balotaje, donde la ciudadanía elegirá al próximo Presidente de República que sucederá a Gabriel Boric. En la contienda, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se enfrentará al abanderado de la oposición José Antonio Kast.

En ese contexto, los alcaldes han jugado un rol fundamental, apoyando públicamente a sus cartas. Ese es el caso del jefe comunal de Recoleta, Fares Jadue (PC), quien en diálogo con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, defiende que la candidata Jara sería la mejor opción.

“Está dando la cara, está en la calle, está hablando con la gente, está recogiendo los temas más sensibles y está planteando un programa que está muy pensado hoy día en lo que a la ciudadanía le es más urgente”, sostuvo.

Distinta es su opinión sobre el candidato Kast, a quien incluso acusó de poner en riesgo la democracia con sus ideas.

“Yo creo que estamos en una era, en un tiempo donde efectivamente retroceder en algunas cosas pone en riesgo la democracia , pero sobre todo la pone en riesgo cuando no se es transparente a la ciudadanía”, sostuvo.

En esa línea, planteó: “Yo de todas maneras creo que Kast no habla... no es un político que hable a la ciudadanía de manera honesta. Yo no creo que Kast sea un político que comunica honestamente, porque uno no puede cambiar, darse tantas volteretas en tan poco tiempo respecto de convicciones que tiene y que las ha dicho firme”.

A modo de ejemplo, planteó que “ recortar derechos sociales es un peligro para la democracia, porque cuando usted va poniéndole atajo a las aspiraciones ciudadanas, ocurre lo que ocurrió el 19 de octubre: que hay acumulación de rabia, acumulación de frustración, que la ciudadanía empieza a percibir de maneras muy concretas que las desigualdades estructurales se le vienen encima y el Estado no hace nada".

En ese sentido, señaló que el candidato estaría manteniendo un “comportamiento consecuente” a cuando era parlamentario.