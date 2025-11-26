Alejandra Krauss y gesto de Frei con Kast: “Si viaja a la China comunista, a lo mejor adopta definiciones distintas”

Alejandra Krauss, nexo entre la Democracia Cristiana y el comando de Jeannette Jara, se refirió a la reunión que la directiva falangista va a sostener este miércoles, a propósito del gesto que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle hizo en favor de la candidatura de José Antonio Kast.

El abanderado republicano fue recibido por el exmandatario DC y se fotografiaron juntos, a 20 días del balotaje, causando revuelo en el mundo político.

Consultada por la posibilidad de que Frei Ruiz-Tagle sea expulsado, Krauss, que es la secretaria nacional del partido, precisó que “no corresponde a la mesa nacional esas definiciones“ y que cualquier tipo de sanción es materia de ”los organismos correspondientes que tienen que ver en el ámbito disciplinario".

En esa línea, explicó que evaluarán “poner los antecedentes a disposición del Tribunal Supremo” y “citar a una reunión al expresidente”.

Krauss también abordó la posibilidad de un encuentro del exgobernante con Jeannette Jara.

“Son definiciones que él debe adoptar, a un ex jefe de Estado nadie le puede imponer, muy por el contrario. Pero si viaja a la China comunista, a lo mejor adopta definiciones distintas”, dijo.

Respecto a la reunión, indicó que fue citada “para responder a los más de 25.000 militantes que están desconcertados y en consecuencia requieren de definiciones”.

En esa línea, dijo que quieren “resolver pensando en el país, pensando en las definiciones que la Democracia Cristiana ha adoptado en los órganos que correspondan y por sobre todo pensando en el futuro de la Democracia Cristiana y del país”.