SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Alessandri y descuelgues por Kast: “A algunos les gusta subirse al barco por las encuestas, más que por convicción”

El diputado UDI asegura que Evelyn Matthei todavía puede remontar y, en ese sentido, destaca el rol de Juan Sutil y Juan Antonio Coloma en el comando. Además, recalca que "sería bueno" que la abanderada garantice el apoyo a Kast en una eventual segunda vuelta.

Por 
Rocío Latorre
 
Pedro Rosas

Aunque la primera semana de agosto, el diputado Jorge Alessandri (UDI) aseguró que “estoy seguro y no me cabe duda que ella está dispuesta a un sacrificio muy grande por Chile”, deslizando que Evelyn Matthei podría bajarse de la contienda electoral, en esta entrevista, el parlamentario sostiene que se refería a “la decisión valiente justamente es ir a la elección, no bajarse”. En ese sentido, plantea que la candidatura de la exalcaldesa puede repuntar. Acá sus razones.

Matthei no logra despegar en las encuestas. ¿A qué lo atribuye?

La campaña empezó hace 10 días, esta es una carrera larga y el mensaje tiene que llegarles a los jóvenes, a los distintos segmentos socioeconómicos. La candidata no solamente está recorriendo el país, está mostrando su equipo económico, está mostrando su plan de gobierno.

Pero hasta ahora, ¿por qué a Kast le ha ido mejor?

El gran salto de Kast se da cuando aparece Kaiser y Kast toma una muy buena decisión; en vez de ir a pelear ese nicho más extremo, se modera, se modera en el discurso, en la cantidad de veces que habla en la semana, en la forma de responder, incluso algunas propuestas quedan de lado en su programa.

¿Pero por qué ser moderado le funciona, y a Matthei, que es más moderada que él, no?

Es la tercera candidatura presidencial de Kast, se han ido afinando las propuestas, se ha ido afinando el modo, y hay mucha gente desesperada con la delincuencia, con la migración y con la crisis laboral y, por alguna razón, ven en Kast más esos rasgos. El tema es que la emergencia puede durar seis meses, pero después también hay que gobernar.

Pero diferenciarse de Kast no convence a todos. ¿Es buena estrategia?

No funcionó la estrategia si la elección fuera este domingo. Pero quedan 80 días para pasar el mensaje y recorrer el país con nuestros equipos. Nuestro objetivo principal es sacar a Chile de esta crisis y si la persona que pasa a segunda vuelta es Kast, nosotros ese día debiéramos estar todos a disposición.

Pero Matthei no ha querido comprometer su apoyo en segunda vuelta. ¿Debería hacerlo?

A mí no me cabe duda que vamos a estar todos detrás. Así como no me cabe duda de que si es Matthei quien pasa, gente como Carter, Codina, van a estar también acá.

¿Pero Matthei debería decirlo?

Si no lo ha dicho directamente, por supuesto que sería bueno. Ahora, yo estoy seguro de que si ella no va a segunda vuelta y la papeleta dice Kaiser-Jara, va a votar Kaiser.

¿Está de acuerdo con lo que dijo Rodrigo Galilea, de que no sabrían si se sumarían a un gobierno de Kast?

En una cosa estoy de acuerdo, que no somos lo mismo: son proyectos políticos diferentes. Otra cosa distinta es decir que los equipos no van a estar a disposición. Estoy seguro de que todos van a estar para colaborarle al presidente que venga de nuestro sector.

Hace algunas semanas el comando echó a andar una reestructuración que incluye a Juan Sutil y a Juan Antonio Coloma. El primero volvió a abrir un flanco con el tema de la dictadura, mientras el segundo no ha podido contener los descuelgues del sector. ¿Qué evaluación tiene de esa dupla?

Le dio un vuelco muy positivo al comando, le puso fuerza y coordinación. Los dos tienen una tremenda experiencia: Coloma, en el tema político, y Sutil, en la organización, en la visión de país. De ahí empieza a salir el programa y salen estas propuestas de metas concretas, a diferencia de los programas de los otros candidatos.

¿A qué cree que responden los descuelgues?

Matthei también ha tenido sectores de centro que se le han ido sumando, pero efectivamente hay más personas que de Chile Vamos o ligadas a Chile Vamos, como Fontaine y otros, que se van identificando más con esa candidatura.

¿Cómo vio el descuelgue de los exsubsecretarios y del exministro Rodrigo Álvarez? Es la primera figura cercana a la UDI en respaldar a Kast...

Para hablar de desembarco, esa persona tiene que estar embarcada primero. Estas son personas que yo nunca he visto en el comando de Matthei. Por lo tanto, en el caso de Rodrigo Álvarez, él no había tomado una decisión de a quién apoyar, y la está tomando ahora.

Pero es un dirigente asociado a su partido, de ADN UDI. ¿No ve un síntoma mayor?

Efectivamente, son ex Chile Vamos y son personas muy valiosas, pero Álvarez dejó la UDI hace 10 años. Ahora, por supuesto que hay que hacer un esfuerzo para que esto no ocurra y motivarlos de vuelta.

¿Falta lealtad en el sector?

A algunos les gusta subirse al barco por los resultados de las encuestas más que por convicción.

Se está viendo algo similar a lo que ocurrió con Sichel, en 2021. ¿Cómo se sobrevive así hasta noviembre?

De los descuelgues, yo he escuchado que se cambian de un candidato a otro, pero no he escuchado ningún descuelgue que diga, ‘yo no creo en la dureza de las medidas de la seguridad, yo no creo que estemos en una crisis laboral’. Entonces, descuelgue ideológico no tenemos ninguno.

Pero optan por otro liderazgo, que es peor…

A la centroderecha le hace falta creerse un poco el cuento. Por primera vez desde el 90 los candidatos de derecha duplican en intención de voto a la candidata presidencial de la izquierda.

Usted mismo deslizó en Sin Filtro, en una entrevista, que Matthei podría hacer un gesto.

No, lo que yo decía es que ‘estoy seguro que ama a Chile, estoy seguro que va a tomar la decisión valiente’. La decisión valiente justamente es ir a la elección, es no bajarse. Porque había algunos que planteaban la baja en ese momento y la decisión difícil para el político es ir, no restarse, no bajarse. Y esa frase en Sin Filtro la entendieron muy bien los políticos que tienen claro cuál es el sacrificio, que es la primera vuelta.

Más sobre:Jorge AlessandriUDIEvelyn MattheiLa TerceraElecciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Afganistán: más de 800 muertos por terremoto en el este del país

Menor de 16 años muere tras ser baleado en Pudahuel: otro joven de 19 años también resultó herido

Qué es NanoBanana, el modelo “más avanzado” para imágenes de IA de Google

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

El mal momento de Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

Denzel Washington: “En esta etapa de mi carrera sólo me interesa trabajar con los mejores”

4.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

5.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 1 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

Menor de 16 años muere tras ser baleado en Pudahuel: otro joven de 19 años también resultó herido
Chile

Menor de 16 años muere tras ser baleado en Pudahuel: otro joven de 19 años también resultó herido

Fiscalía advierte: Calisto y Pulgar no recuperarían fuero parlamentario en caso de ser elegidos al Senado

Presidente de la Cámara y ministra Lobos fijan cita crucial para destrabar reforma de voto obligatorio

Ipom de septiembre: economistas ven que techo del PIB 2025 estará entre 2,5% y 2,75% y leve alza en inflación
Negocios

Ipom de septiembre: economistas ven que techo del PIB 2025 estará entre 2,5% y 2,75% y leve alza en inflación

Fontaine defiende propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast: “Es una mejora de la reforma, no es un cambio”

Acusa que los números “no nos dan”: vocero económico de Matthei apunta a Kast por propuesto ajuste fiscal de US$6.000 millones

Qué es NanoBanana, el modelo “más avanzado” para imágenes de IA de Google
Tendencias

Qué es NanoBanana, el modelo “más avanzado” para imágenes de IA de Google

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

“No estás loco”: ChatGPT aumentó la paranoia de un hombre que terminó por matar a su madre y suicidarse

Aníbal Mosa y la muerte de hincha en el Monumental: “Carabineros tenía la palabra final y decidieron que continuara el partido”
El Deportivo

Aníbal Mosa y la muerte de hincha en el Monumental: “Carabineros tenía la palabra final y decidieron que continuara el partido”

La crítica de Michael Clark tras el Superclásico: “Se debió suspender; murieron tres personas en seis meses en este estadio y no pasa nada”

Alexis Sánchez viaja a España para fichar por el Sevilla

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Maximiliano del Río, director de Lollapalooza Chile: “Las bandas legendarias pueden volver a estar en el festival”
Cultura y entretención

Maximiliano del Río, director de Lollapalooza Chile: “Las bandas legendarias pueden volver a estar en el festival”

Green Day en Chile: la patineta eterna

He visto a todos caer: un relato de Jaime Bayly

Afganistán: más de 800 muertos por terremoto en el este del país
Mundo

Afganistán: más de 800 muertos por terremoto en el este del país

El mal momento de Karim Khan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional

Mario Álvarez, abogado mexicano: “La reforma judicial es un capricho del presidente López Obrador y es una soberana tontería”

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”