Álvaro Elizalde: “Quiero ser categórico, la elección presidencial está abierta”

La tarde del martes 4 el entonces ministro Segpres, Álvaro Elizalde (PS), estaba en el Congreso, en Valparaíso, cuando recibió un llamado del Presidente Gabriel Boric. -Me dijo que quería hablar conmigo y me vine a Santiago, recuerda Elizalde.

Horas después fue nombrado ministro del Interior, el tercero de la administración del Mandatario -después de Izkia Siches y Carolina Tohá-, el primer socialista y el único hombre.

Su debut estuvo lejos de ser tranquilo en materia de seguridad, incluida una visita a un carabinero en el hospital. ¿Cuál es su diagnóstico de la crisis de seguridad que vive el país?

La crisis de seguridad empezó antes de que el Presidente Boric asumiera. Lo que hubo en Chile antes fue un deterioro creciente de las estadísticas respecto de los crímenes, particularmente los más graves, acompañado de una crisis migratoria. Lo que ha hecho el gobierno es impulsar iniciativas con el objeto de generar mayores estándares de seguridad y se han adoptado múltiples medidas. Quien cree que hay un atajo en materia de seguridad está profundamente equivocado. Lo que ha habido bajo el gobierno del Presidente Boric es una actualización que nos permite contar con mejores herramientas y eso se expresa, además, en un aumento presupuestario muy superior a lo que hubo en administraciones anteriores. Pero esta es una tarea que continúa.

¿En qué estadio de la crisis estamos?

Cuando el Presidente Boric inició su mandato el país estaba patas para arriba. No sólo en materia de seguridad pública, sino que también respecto de las cuentas fiscales, había desencuentro político y social. Una primera tarea fue generar una estabilización que haga posibles transformaciones profundas para construir un Chile más justo. En el ámbito económico, que ha permitido volver a crecer; en el ámbito fiscal, restableciendo los equilibrios; en el ámbito social, a través de la reforma de pensiones, y en el ámbito de la seguridad pública, el gobierno está comprometido con la protección integral de las chilenas y chilenos. Nos hemos hecho cargo de temores e incertezas que afectan a todos nuestros compatriotas en su vida cotidiana. Ahora, las respuestas que hemos dado han sido muy ambiciosas y no ha sido fácil, pero lo hemos dicho con claridad, el mandato del Presidente Boric vence el 11 de marzo del año 2026 y el gobierno va a gobernar hasta el último día.

Uno de los pasivos de este gobierno parece ser el tema de la crisis de seguridad y va a ser el elemento principal de la campaña presidencial que se comienza a desarrollar...

El primer llamado que haría es actuar con responsabilidad en esta materia. Energía y decisión para avanzar en las medidas comprometidas, pero también responsabilidad en el debate democrático. Las elecciones generan un clima donde algunos actores pueden sentirse tentados de sacar provecho de corto plazo respecto de desafíos que tiene el país. Pero aquí lo que necesitamos es acuerdos sustantivos para seguir avanzando. Nuestros dichos se traducen en acciones. Lo que hemos visto de parte de otros sectores políticos es una retórica vinculada a la seguridad sin un compromiso concreto. Sé que las comparaciones son odiosas, pero les puedo señalar que en los cuatro años del gobierno anterior el presupuesto de seguridad creció el 0,2%. En lo que va de este año, en lo que va de este gobierno, hemos superado el 15%. Es un dato evidente. Hay un sector político que tiene una retórica vinculada a la seguridad, pero que en cuyo mandato se profundizó la crisis migratoria.

¿Se refiere la derecha?

Sí.

Para poner las cosas por su nombre...

Sectores importantes de la oposición. Y por tanto, con resultados que fueron bastante lamentables. Históricamente, hay sectores políticos por los cuales la seguridad ha estado, desde el punto de vista discursivo, más presente que en otros. Pero las acciones demuestran la diferencia.

Todo es resultado -en todo caso- de un giro político del gobierno...

Todos los gobiernos enfrentan desafíos que no necesariamente formaron parte del debate de la campaña presidencial que los antecedió. La Presidenta Bachelet tuvo que enfrentar el desafío de la crisis subprime, el Presidente Piñera tuvo que hacerse cargo de la reconstrucción tras un terremoto y el Presidente Boric ha tenido que enfrentar esta crisis de seguridad que se originó mucho antes y los indicadores dan cuenta de una mejoría en todos los aspectos. Ahora la pregunta es: ¿Podemos dar por cumplida la meta? Por cierto, que tenemos que seguir esforzándonos y vamos a continuar con la senda de trabajo durante el último año.

¿Cuánto cambió la hoja de ruta en seguridad?

Ustedes hacían referencia antes que el gobierno mutó. Bueno, mutó para hacerse cargo en materia de seguridad de un desafío ciudadano enorme, y creo que eso hay que valorarlo. La ministra Tohá desde el primer día que llegó al gobierno puso énfasis en materia de seguridad.

El problema nunca fue la ministra Tohá...

Llevar adelante esta agenda en materia de seguridad fue bajo el liderazgo del Presidente Boric y decisiones que tomó el Presidente de la República. La seguridad ha sido una prioridad. Le sugiero escuchar con atención los discursos pronunciados por el director saliente de Carabineros y por el nuevo director de Carabineros en la ceremonia de cambio de mando institucional, donde se hace referencia al compromiso del gobierno en materia de seguridad. Les sugiero lo que los representantes de las policías han señalado en todas las comisiones a las cuales han sido convocadas al Congreso Nacional para reflexionar en esta materia. Hay sectores de la oposición que tienen una retórica muy agresiva en materia de seguridad, pero sin acciones concretas y, por el contrario, de parte del gobierno del Presidente Boric ha habido acciones sistemáticas con el objeto de sacar adelante esta agenda.

De pasar de la refundación a estas acciones que señala...

El gobierno se ha hecho cargo de los desafíos del país y ha tenido la capacidad para hacer de las prioridades ciudadanas las prioridades gubernamentales, y no el último día, hay ya un tiempo bastante extenso y sistemático llevando adelante esta agenda.

Su desembarco en Interior es una vuelta larga. Cuando usted era presidente del PS se le impidió a su candidata la participación en las primarias y llegó a decir que se humilló al partido de Allende. ¿Cómo ha vivido esta travesía para ser ahora el jefe político?

El Presidente tuvo la valentía y el coraje de convocar a su gobierno a quienes no habían sido parte de su base de apoyo en la primera vuelta presidencial. Y lo digo porque fue una decisión que algunos en su momento pueden no haber comprendido ni apoyado, pero que, en primer lugar, permitió una ampliación de la base de sustentación de su gobierno y sumar nuevas voluntades en la perspectiva de proyectar más allá del gobierno una coalición amplia de todas las fuerzas progresistas sin exclusión de ninguna naturaleza.

¿Y su travesía personal, ministro?

No sé si ha habido una travesía. En ese episodio el Presidente fue muy deferente y no fue una decisión promovida por él. Me refiero en particular al veto respecto a quienes podían participar en la primaria. Fueron otros los actores y los dirigentes que realizaron ese veto. La decisión más importante es la que adoptó el Presidente, y por eso creo que es la que merece mayor valoración. Por cierto, quienes nos hemos sumado a este esfuerzo, bueno, siempre hemos tenido la disposición de contribuir en lo que sea necesario.

¿Cómo evalúa usted la existencia de dos almas del gobierno y las dificultades que ha habido para que se articulen en estos años?

No creo que existan dos almas, sino una diversidad de matices propios de una coalición amplia como la que sustenta al gobierno. Los gobiernos de coalición, por definición, implican que distintas fuerzas políticas concurran hacia un esfuerzo compartido. Digo que no comparto esta visión de las dos almas, porque creo que es una simplificación. Hay matices, hay diversidad de opinión en determinadas materias, pero hay también un conjunto de valores compartidos y, sobre todo, de objetivos comunes. Obviamente, dada la historia previa, este proceso ha requerido un esfuerzo adicional para generar confianza recíproca, pero que no es distinto de lo que ocurrió con las fuerzas democráticas para poner fin a la dictadura. El desafío es continuar con este proceso de convergencia hacia un esfuerzo compartido. Por eso me parece que tenemos que proyectar hacia el futuro la unidad amplia del progresismo sin exclusiones de ningún tipo.

¿Usted cree que esta convivencia tiene proyección?

Espero que así sea, porque tenemos que trabajar por la proyección de la unidad de las fuerzas progresistas y eso implica, en el caso de la opción presidencial, una primaria abierta, ciudadana, participativa, para arribar a un candidato, valga la redundancia, de unidad, y también una lista única parlamentaria.

Elizalde asumió esta semana como jefe del gabinete de ministros del Presidente Boric. Foto: Mario Tellez / La Tercera.

Lo que quedó en el reciente cambio de gabinete es una suerte de improvisación, con la Segpres que queda sin ministro titular...

A quien le corresponde convocar a las personas que puedan formar parte del mismo y evaluar su desempeño es al Presidente de la República. Lo que ocurrió esta semana es que la ministra Tohá tomó una decisión y el Presidente, en el marco de esa decisión, me convocó para desempeñar esta responsabilidad. En todo caso, lo que puedo señalar es que quien está subrogando en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia es una destacadísima profesional que no me cabe dudas que durante todo este tiempo va a desarrollar un trabajo excepcional, como ha sido siempre. Si hay una persona que es transversalmente valorada por todos los sectores parlamentarios es Macarena Lobos...

Por qué no la nombran, entonces.

Hay a la vista variables vinculadas a equilibrios, a incorporar a todos los actores que forman parte de la base de sustentación del gobierno, en fin, distintos elementos que tiene que tener a la vista el Presidente para tomar sus decisiones y tenemos que ser muy respetuosos de eso.

¿Ministro, ya tiene candidata a la Presidencia?

Entenderán que en esta función, en este cargo, tengo restricciones para hacer mayores pronunciamientos al respecto.

¿Se siente convocado por este llamado que hace la exministra Tohá cuando dice que le corresponde a su generación política asumir este desafío?

Por razones obvias, tengo la mejor opinión de la ministra Tohá, porque me tocó compartir con ella. Sé del enorme esfuerzo que hizo en materia de seguridad. Creo que muchas veces fue víctima de críticas infundadas, porque a veces hay quienes ven la seguridad desde el punto de vista electoral o se aproximan al desafío en materia de seguridad bajo la lógica de sacar ventajas políticas de corto plazo y no pensando lo que el país necesita. Creo que lo que hubo por parte de la ministra Tohá fue impulsar una agenda ambiciosa para efectos de contar con mejores herramientas para tener un país más seguro.

Usted dice que no se va a pronunciar, ¿esperaría que el resto del gabinete fuera prescindente respecto de la carrera presidencial oficialista?

Es que el gobierno debe estar concentrado en gobernar, y la coalición que forma parte de la sustentación del gobierno esperamos que genere las condiciones de unidad no sólo en el ámbito presidencial, sino también en una lista parlamentaria.

Espera de los candidatos oficialistas un discurso de continuidad, a pesar de la baja adhesión del gobierno ...

Cada candidato determina la forma en la cual va a ser el diseño de su campaña, pero este es un gobierno que ha tenido durante todo su mandato mayores niveles de apoyo que el gobierno que lo antecedió y un candidato del sector político de ese gobierno obtuvo la primera mayoría en la primera vuelta.

¿Se refiere a José Antonio Kast? Él se declaró opositor a Sebastián Piñera...

Era parte del sector político que apoyó al Presidente Piñera, pero al margen de ese debate, lo que le puedo señalar es que las encuestas hay que tenerlas a la vista, pero las decisiones se tienen que tomar sobre la base de convicciones y eso es valorado de manera más congruente por la ciudadanía.

¿El esfuerzo de conquistar de nuevo el poder no está un poco cuesta arriba?

No quisiera hacer una proyección respecto de lo que va a ocurrir con las encuestas en los próximos meses. Solo les puedo decir lo que he señalado y también que si analizan las encuestas, todos los gobiernos anteriores han tendido a aumentar su nivel de apoyo, y ya el cuarto año hay una apreciación con perspectiva de todo lo que se ha hecho. Pero la elección presidencial que viene es una elección sobre el futuro ...

Sobre todo cuando el pasado puede ser un peso...

No, lo digo porque cuando la gente vota lo hace respecto del futuro. Por cierto, que los antecedentes son relevantes, no me malinterpreten ni me lo saquen de contexto respecto de que es una excusa para la situación actual ni nada por el estilo.

¿Suscribe la idea de que el éxito de un gobierno se mide en si es capaz de dar continuidad a su sector en La Moneda?

El gobierno se mide en la medida en que las iniciativas impulsadas para mejorar la calidad de vida se hagan realidad y persistan en el tiempo. Ese es el éxito de un gobierno. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo por proyectar la coalición, y por eso es que creo que la unidad del progresismo es fundamental para ese desafío. El gobierno está preocupado de lo que viven los chilenos. Va a haber una elección democrática este año, el pueblo tendrá que decidir, seremos todos respetuosos de esa decisión, y los sectores de oposición harán un esfuerzo por ganar esa elección, el oficialismo hará un esfuerzo también por ganarla. Y respecto de la evaluación del gobierno del Presidente Boric, bueno, serán sus obras, las iniciativas que hemos impulsado lo que permitirá a los chilenos formarse una evaluación con la perspectiva que da el tiempo. Creo que la elección presidencial está abierta. En eso quiero ser categórico. Soy convencido de que la elección presidencial está abierta.

Una de sus últimas acciones como ministro Segpres fue ingresar las indicaciones a la reforma política. ¿Cómo va a enfrentar ese debate como jefe político?

Voy a seguir impulsando el debate en torno a las reformas políticas. Se presentó una indicación al proyecto del Senado este año y estamos trabajando en iniciativas de carácter legal complementarias

¿El objetivo de esa reforma?

Evitar la fragmentación y contribuir a que exista claridad respecto a lo que representan los distintos actores políticos, de manera tal que los partidos tengan capacidad para votar ordenadamente y así los ciudadanos y ciudadanas puedan distinguir lo que representan unos y otros.

¿Se refiere a órdenes de partidos y aspectos de esa naturaleza?

Está incorporado en las indicaciones que presentamos este año y también vamos a modernizar todos los procedimientos de constitución de partidos políticos.

¿Y el umbral?

Nosotros no vamos a innovar respecto al umbral que actualmente existe en la legislación vigente.

La ministra de Defensa, Maya Fernández, enfrentará una acusación constitucional por la frustrada venta al gobierno de la casa de Allende. ¿Cómo ve ese escenario?

El gobierno informó que no continuaría con el proceso de adquisición. La acusación constitucional es inconducente y, al igual que en otros casos, implica una distracción de las labores legislativas.