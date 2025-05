Ante críticas de Matthei: gobierno defiende que proyecto de aborto legal sí es una prioridad para el país

La jornada de este domingo la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, salió a responder las críticas emitidias por la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, al proyecto de aborto legal que ingresará el Ejecutivo la próxima semana.

“He viajado por muchas regiones, he conversado con mucha gente. Y lo que yo veo es que las prioridades son totalmente distintas. El orden, la seguridad, el control de la inmigración ilegal, poder llegar a fin de mes. Esos son los las prioridades de las chilenas y los chilenos hoy día. Perdónenme, pero el aborto no tiene nada que ver con los derechos de las mujeres”, comenzó señalando la exalcaldesa de Providencia.

A lo que agregó: “Esto es pura ideología, no tiene nada que ver con lo que las mujeres necesitan. Lo que yo hoy día veo es que las mujeres no tienen un lugar en la Junji donde llevar a sus niños, que no encuentran lugares en los pre-kinder, que no encuentran lugares para sus hijos en los colegios y para que hablar de las listas de espera”.

“Uno esperaría que el Presidente de la República ponga el dinero y la atención realmente ahí donde los chilenos lo necesitan”, finalizó al respecto.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Frente a estas declaraciones, la representante del gobierno respondió: “Por supuesto que podemos caminar y masticar chicle”.

En esa línea, explicó: “En paralelo al trabajo para esta iniciativa, estamos tramitando con urgencia el proyecto de ley sobre Sala Cuna. También estamos tramitando la sociedad conyugal y su reforma para que las mujeres casadas bajo esta figura, que son el 53% de las mujeres casadas, dejen de ser discriminadas para trámites básicos en los que tengan que pedir autorización”.

“Y por supuesto que ya tenemos resultados en varias de las leyes que hemos ya aprobado previamente, como lo dimos a conocer esta semana en cuanto a la ley Papito Corazón, que ya lleva 2.500 millones de dólares recaudados a beneficio de los niños y niñas a quienes se les debían las pensiones”, agregó.

Luego, sobre el punto específico de las prioridades de las mujeres en el país, Orellana defendió que “con el sustento en el Sistema Internacional de Derechos Humanos y en la propia historia de nuestro país, que tuvo aborto por causales legales más amplias que las tres causales entre 1934 y 1989″, el gobierno puede señalar que sí es una prioridad.