Ante tensión por dichos de Landerretche: Mulet afirma que todos los sectores tuvieron “responsabilidad” en el estallido social

Siguen los coletazos por las palabras del economista que integra el comando de Carolina Tohá, Óscar Landerretche (PS), quien acusó que el Frente Amplio (FA) podría “convertir el país en un maldito infierno y quemar iglesias” en un eventual nuevo gobierno de derecha.

Sus palabras se dieron a propósito del estallido social, momento donde el partido del Presidente Gabriel Boric fue uno de los más críticos con el gobierno de Sebastián Piñera.

Las palabras de Landerretche tensionaron el ambiente de las primarias presidenciales, donde Tohá se enfrentará a Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC) y Jaime Mulet (FRVS), para definir al abanderado del oficialismo.

En ese marco, el diputado y candidato del FRVS,Jaime Mulet, aseguró en diálogo con radio Duna, que todos los sectores políticos tuvieron “algún grado de responsabilidad en las causas que originan el estallido social”.

“Chile a propósito del estallido social vivió obviamente una situación extraordinaria, dramática, compleja, donde todos tenemos algún grado de responsabilidad en las causas que originan el estallido y en cómo se manejó esto, incluso el mismo estallido y lo posterior”, afirmó.

En esa línea, el candidato desdramatizó las tensiones de las primarias y afirmó que su postura está orientada a “mirar hacia adelante”.

“En ese sentido creo que han habido cambios bien significativos”, aseveró, valorando declaraciones que el propio Boric ha hecho sobre la materia.

Sobre esos “cambios”, el aspirante a La Moneda destacó que “ ha habido un avance y una reflexión más profunda en sectores que fueron muy duros en ese momento y que de alguna manera toleraron o no fueron categóricos en rechazar la violencia que ocurrió en algunos espacios de las protestas de octubre”.

Mulet aseguró que él no “acepta” la violencia “como método de acción política”. “Nunca la he aceptado la verdad y siempre la he rechazado, pero hay que entender que el estallido tiene sus causas y que se producen situaciones aberrantes", indicó.

Si bien, el candidato manifestó que “no justifica” los hechos de violencia ocurridos durante el estallido, reconoció que “puede ser” que esté compitiendo con gente que piensa distinto.