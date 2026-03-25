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    Política

    PS se decanta por De Urresti en vez de Vodanovic para presidencia del Senado 2027

    Los senadores socialistas eligieron al representante de Los Ríos como su carta para encabezar la Cámara Alta el próximo año. La timonel del partido, en tanto, se quedará con las comisiones de Constitución y de Hacienda.

    Por 
    José Miguel Wilson
     
    David Tralma
    19 MARZO 2025 SENADOR ALFONSO DE URRESTI. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Con abrazos terminó la reunión de los senadores socialistas, pasado el mediodía de este martes, en que resolvieron “fraternalmente” nominar a Alfonso De Urresti como futuro presidente de la Cámara Alta.

    Según el acuerdo al que se llegó con la derecha -que le permitió a Paulina Núñez (RN) ser elegida presidenta del Senado-, a partir de marzo de 2027 la titularidad de la corporación debiera corresponder a un legislador de la bancada PS.

    Con 7 integrantes, hoy los socialistas son la bancada más grande de la oposición y la segunda, en general, de toda la Cámara Alta después de RN (actualmente con 10 miembros incluyendo a dos independientes).

    No obstante, la definición interna había provocado tensiones, ya que además de De Urresti, la presidenta del PS y senadora por El Maule, Paulina Vodanovic, también tenía aspiraciones de llegar a la testera.

    Finalmente, todo se zanjó este martes, en un encuentro privado que sostuvieron antes de almuerzo Alfonso de Urresti, Paulina Vodanovic y el jefe de bancada, Juan Luis Castro.

    El gesto de Vodanovic, sin embargo, será compensado en la bancada. La legisladora del Maule presidirá la comisiones de Hacienda y Constitución, las dos más importantes de la Cámara Alta en 2028.

    De todos modos, el acuerdo no sorprendió a los senadores socialistas. Esto porque, originalmente, en el comité PS había un criterio básico que indicaba que los cinco legisladores antiguos tenían cierta preferencia para presidir al Senado (Juan Luis Castro, Fidel Espinoza, Gastón Saavedra, además de De Urresti y Vodanovic).

    Ello dejaba automáticamente fuera de carrera a las recién asumidas, y exdiputadas, Daniella Cicardini y Danisa Astudillo.

    Entre todos ellos, De Urresti corría con cierto favoritismo por razones objetivas. Es el senador socialista más antiguo y es el único que se encuentra en su segundo mandato, por lo tanto, ya no podría ir a una reelección en los próximos comicios.

    Además, el representante de Valdivia pertenece al “lote” interno denominado “Grandes Alamedas”, que hoy cuenta con cuatro miembros en la bancada (Cicardini, Astudillo, Castro y el mismo De Urresti), la mayoría.

    Vodanovic, en cambio, representa al “Tercerismo”, otra facción del Partido Socialista, que hoy conduce a la tienda de París 873.

    La molestia inicial de la oposición

    La forma en la que el Partido Socialista pactó con la derecha y aseguró su lugar en la testera de la Cámara Alta incomodó en gran manera a las colectividades de izquierda y la DC.

    Así, por ejemplo, desde el Frente Amplio, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista reaccionaron con fuerte molestia cuando se concretó la negociación entre el oficialismo que sustenta al gobierno de José Antonio Kast con el Partido Socialista y el Partido Por la Democracia.

    La polémica generó el primer quiebre de la oposición en el Senado, el principal espacio que tendrá el sector para hacer frente a Kast, donde hay figuras como de Urresti, Vodanovic, Diego Ibáñez, Beatriz Sánchez, Pedro Araya, Karol Cariola, Claudia Pascual y Daniel Núñez.

    Más sobre:SenadoAlfonso de UrrestiPaulina VodanovicPartido SocialistaPS

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