SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Durante el lanzamiento de su campaña en Temuco, la carta republicana sostuvo que, en su gobierno, se combatirá de manera "frontal" el terrorismo para "recuperar la libertad" de la zona.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
El candidato republicano dio a conocer el plan ante cientos de adherentes en Temuco.

El candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, dio a conocer este jueves un plan de cinco puntos para enfrentar los hechos de violencia y el terrorismo que afectan a la Región de la Araucanía.

Durante el lanzamiento oficial de su campaña en Temuco, ante cientos de adherentes el exdiputado sostuvo que, en su gobierno, “las cosas van a cambiar, porque vamos a recuperar la libertad” de la región.

Para esto, agregó, “vamos a proponer un nuevo plan, no un plancito, un plan fuerte, potente: ‘Araucanía Libre’, y ese plan lo vamos a llevar adelante con decisión, con coraje”, sostuvo en medio de los aplausos de sus seguidores.

“Vamos a hacer todo lo necesario para recuperar la libertad de la Araucanía”, sostuvo el republicano antes de presentar los cinco ejes de la iniciativa.

Las medidas

“La primera medida es el combate frontal al terrorismo”, sostuvo Kast. “Y vamos a ocupar todas las medidas administrativas, legales, constitucionales, tecnológicas, de inteligencia y de fuerza que sean necesarias para derrotar ese flagelo cobarde”.

Agregó que la segunda medida, es una “recuperación territorial integral”, que, de acuerdo al republicano, busca que todo el territorio de la región vuelva a estar bajo el control del Estado, para evitar que, por ejemplo, nadie ocupe un terreno a punta de violencia o que existan zonas donde ni siquiera puede ingresar la fuerza policial.

En tercer lugar, prometió “justicia y reparación para las víctimas”, con el fin de proteger y entregar justicia a quienes se han visto afectados por el terrorismo en la zona.

“Vamos a reparar a las víctimas, vamos a proteger a los testigos. Nunca más queremos ver a un abogado de la defensoría pública pidiendo las listas de los testigos protegidos”, sostuvo. “La persona que se atreva a denunciar va a tener la protección total del Estado”, aseveró.

Como cuarto punto, señaló “recuperar el progreso perdido”, para lo cual, afirmó Kast, “se necesita seguridad”. Al respecto, indicó que “debemos recuperar cada centro comunitario, cada cuartel de Carabineros, cada posta, cada centro que ellos hayan destruido, porque el Estado tiene que estar presente. Y el Estado se hace presente siempre, no cuando algunos quieren”, relevó.

Para finalizar, indicó que buscará reinstalar a la Araucanía como “motor del desarrolló agrícola de Chile”.

“En todo Chile se hablaba de que la Región de la Araucanía era el ‘granero de Chile’, y vamos a recuperar ese granero de Chile, donde uno podía sembrar tranquilo, cosechar tranquilo, sin pagar peajes a nadie”, destacó.

El documento

El plan de Kast fue compartido, además, a través de un documento que releva los cinco ejes. Esto, bajo el título “AraucaníaLibre — ¡Basta de violencia, volvamos al orden!“.

El texto enumera las medidas:

1.⁠ ⁠Combate frontal al terrorismo

La prioridad presidencial será eliminar la violencia terrorista de la Araucanía. Vamos a usar todas las herramientas constitucionales, legales y administrativas; toda la inteligencia y la tecnología; toda la fuerza, los recursos para erradicar el terrorismo de la región.

2.⁠ ⁠Recuperación territorial integral

Vamos a recuperar cada espacio de territorio y la Constitución, la ley y el Estado de Derecho tendrán plena vigencia en toda la región, sin excepción.La Macrozona Sur volverá a estar bajo control del Estado. Nadie puede creerse dueño de un territorio a punta de violencia.

3. Seguridad y justicia para las víctimas

Vamos a proteger y reparar a las víctimas del terrorismo. Indemnización, protección de testigos y apoyo integral a quienes el Estado abandonó.

4. Recuperar el progreso perdido

Luego de décadas de abandono, la Araucanía se volverá a levantar. Impulsaremos un plan público privado para levantar cuarteles, postas, escuelas y centros comunitarios; reconstruir los caminos, reforzar la capacidad hídrica y consolidar la conectividad digital.

5. Araucanía, motor del desarrollo agrícola de Chile

La región volverá a ser una potencia agroalimentaria y una fuente de desarrollo económico y de turismo. Con más seguridad, vamos a recuperar las inversiones y la confianza en el desarrollo agroindustrial para la región.

Más sobre:Elecciones 2025José Antonio KastAraucaníaplanAraucanía Libreterrorismo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital: “Tenpo está en vías de convertirse en un banco digital, y ya estamos viendo formas de trabajar en conjunto”

Enel escala conflicto con minera de Sergio Weinstein y denuncia “irregularidades” en peritaje geológico

Mercado sube proyecciones de PIB e inversión para 2025 y 2026: expertos lo atribuyen al ciclo electoral

Aseguradoras aumentaron un 10% sus ventas en el primer semestre, pero disminuyeron sus utilidades

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

2.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

3.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

4.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

5.
Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Pablo Alborán programa segunda fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Cómo funciona el Pase Cultural de $50 mil para pagar entradas al cine, teatro, libros y más

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”
Chile

Jara dice que polémica por demora en entrega de programa se debe a un “enredo comunicacional” y afirma que nuevas propuestas se presentarán como “anexo”

“Araucanía Libre”: Kast da a conocer plan de 5 puntos para eliminar la violencia en la región

Ausencias, críticas a Jara y “terrorismo” en La Araucanía marcan cumbre agrícola entre Kast y Kaiser

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación
Negocios

Autor de polémico informe del BC sobre empleo defiende “robustez” metodológica y el momento de su publicación

Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital: “Tenpo está en vías de convertirse en un banco digital, y ya estamos viendo formas de trabajar en conjunto”

Enel escala conflicto con minera de Sergio Weinstein y denuncia “irregularidades” en peritaje geológico

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña
Tendencias

La NASA confirma que lanzará una misión tripulada a la Luna: cuándo y cómo será la hazaña

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana
El Deportivo

En vivo: Universidad de Chile enfrenta a Alianza Lima por un boleto a la semifinal de la Copa Sudamericana

La formación de la U que buscará asegurar una millonaria cifra ante Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Buscan hacer historia: la formación confirmada de los Cóndores para la revancha ante Samoa

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca
Cultura y entretención

Teatro Finis Terrae estrena “Bodas de sangre” de Federico García Lorca

Serie chilena Vencer o Morir logra nominación al Emmy Internacional

Leonardo DiCaprio y su elogiada nueva cinta: “Adoro los filmes con una gran profundidad conceptual”

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro
Mundo

El regreso de Kamala Harris: La excandidata presidencial demócrata se desmarca de Biden durante la promoción de su libro

El triple asesinato transmitido por Instagram que remece a Argentina

Radiografía a las visas H-1B y su controversial tarifa de 100 mil dólares

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?