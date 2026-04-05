Arrau afirma que no habrá despidos masivos en el MOP por recortes presupuestarios anunciados por el Ejecutivo

El ministro de Obras Públicas, Martin Arrau, sostuvo que no habrá despidos masivos en la cartera que encabeza en el marco del recorte de 3% del presupuesto anunciado por el gobierno de José Antonio Kast en todas las carteras.

Ante la consulta de un eventual despido masivo de funcionarios del MOP, Arrau sostuvo que “no, no hay tal cosa. No sé de dónde sale esa información. Lo que nosotros hemos planificado, efectivamente, son ciertos ajustes. Más bien donde está la inversión y ajustes en los otros ítems de soporte”.

Según detalló, el ministerio mantiene vigentes cerca de 3.500 contratos, la mayoría de ellos de largo plazo. Por eso, indicó que el margen de ajuste se ha buscado en espacios donde existen holguras presupuestarias.

“Lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, buscando estos espacios de proyectos que están demorados por otro tipo de causas (...) Y ahí es donde vamos a tener ese espacio para tener un ahorro fiscal, que es muy necesario para poder balancear las cuestas públicas y que el Estado de Chile deje de gastar más de lo que tiene, pero sin afectar la infraestructura pública”, indicó.

En ese sentido, el titular de Obras Públicas apuntó que la cartera ya había tenido una reducción de 17% en su presupuesto respecto del año anterior, a lo que ahora se sumaba una rebaja general de 3% anunciada, medida que ha provocado una serie de cuestionamientos en el mundo político.

Adicionalmente, anunció que la cartera está aplicando el ajuste sin comprometer el desarrollo de obras en ejecución. “No vamos a ver efectos concretos de obras que queden paralizadas, que estén hoy día construyéndose, por este ajuste que estamos realizando”, señaló Arrau.

Con todo, el secretario de Estado reiteró sus dichos. “Efectivamente estamos tomando medidas, pero no hay tal cosa como despidos masivos, ni ese tipo de títulos que se le quieren poner”, zanjó.