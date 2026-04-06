Arturo Squella informa que no es seguro que se ingrese esta semana al Congreso el Plan de Reconstrucción Nacional

Tras participar del comité político que se desarrolla cada lunes en el palacio de La Moneda, el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, informó que no existe aún claridad si el denominado Plan de Reconstrucción Naconal ingresará esta semana al Congreso, como estaba presupuestado.

“ Faltan algunos trámites todavía para poder presentar este proyecto tan importante para revitalizar la inversión y el crecimiento en Chile”, partió explicando el legislador.

Consultado directamente si el proyecto ingresará hoy, Squella puntualizó que: "Nos informó el vicepresidente de la República (Claudio Alvarado) hoy día de que faltan algunos trámites que hacer. No tengo claridad si estos van a alcanzar a hacerse dentro del día. Recuerden que esto tiene miradas distintas, todas en el contexto de la reactivación, pero por cierto que aplica digamos la mirada de más de una cartera y eso en definitiva pasa por tener reuniones que todavía no las han podido celebrar”.

Añadiendo que “así que no sabemos si es que va a entrar esta semana o si es que vamos a estar discutiendo durante la próxima semana lo mismo”.

Asimismo, el senador expuso que por estos días se estaría privilegiando las iniciativas legales y el debate en torno a la situación de violencia en los colegios.

“Si hay algo que hoy día está ocupando la atención de los legisladores y del gobierno es hacerse cargo respecto de las situaciones de violencia que se están viviendo en las aulas. Y por lo mismo tanto los representantes de los distintos partidos políticos y los ministros que participaron en el comité político coincidieron en darle celeridad al trabajo precisamente en esta materia”, explicó Squella.

Además, el timonel republicano fue consultado resopecto de si el Plan de Reconstrucción Nacional es muy distinto del que anunció el Presidente José Antonio Kast hace algunas semanas.

“Todo gira en torno a la reactivación económica que hoy día me da la impresión de que todo Chile comparte que es una urgencia. Más aún teniendo en vista la crisis por la cual nos encontramos atravesando a propósito del alza del valor del petróleo. Son medidas que apuntan a reactivar, a ser menos burocrático el desarrollo de una iniciativa de inversión”, dijo el senador.

También Squella manifestó que era muy dificil dividir el proyecto como lo están solicitando varios parlamentarios. “Es muy difícil porque desde el punto de vista de la idea machis que es la reactivación económica, todo necesariamente tiene que pasar bajo la mirada de Hacienda y desde ese punto de vista creo que lo más razonable y prudente es que quienes van a desarrollar precisamente el conocimiento específico de las materias, algunas de ellas bastante técnicas sean quienes puedan profundizar el trabajo artículo por artículo”, explicó.