“Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

Franco Parisi, el líder del Partido de la Gente y tercera mayoría en la reciente elección presidencial, ahondó en su parecer respecto de los dichos de Darío Quiroga, el jefe de campaña de la candidata Jeannette Jara.

Los dichos en cuestión corresponden a una etapa temprana de la campaña presidencial, cuando Quiroga conducía el podcast Ultrasolo. En ese espacio, específicamente en abril y junio, el analista político tildó a Franco Parisi como un candidato de ultraderecha, a la “estructura” del Partido de la Gente como “chanta” y “pobre” y además, se burló de que el nombre de la hermana -y ahora diputada electa- de Parisi, Zandra, se escribiera con Z y no con S. “No sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío. Pero se llama Zandra con Z”, sostuvo.

En el intertanto de la campaña de primera vuelta, no obstante, Quiroga ofreció disculpas a Zandra Parisi. Ahora, luego de que Jara pasara a segunda vuelta junto con el republicano José Antonio Kast ambos han reconocido que deben conquistar los más de dos millones de votos que obtuvo Parisi. Y además, en redes sociales han reflotado estas intervenciones pasadas de Quiroga.

DARIO QUIROGA

De hecho, la propia candidata fue consultada al respecto ayer durante un punto de prensa. “Lo primero que les puedo decir es que jamás van a ver un video de esa naturaleza en mi caso. No es mi estilo. No soy una persona que trata así a los demás. Lo segundo es que este video entiendo que es antiguo. Y lo tercero entiendo que al menos en el caso de Zandra Parisi se produjo una disculpa de parte de Darío, porque nosotros nos vimos en todos los debates y la verdad es que es una persona bien agradable y respetable como cada ciudadano o ciudadana puede haber en el país", dijo Jara.

“A mí nunca me gustan los dichos clasistas porque generalmente son las grandes mayoría las que se ven afectadas. Y eso me incluye porque en esta campaña también he vivido harto clasismo. Y es bien feo eso”, cerró la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana.

Con todo, uno de los aludidos, Franco Parisi, se refirió hoy a este episodio. En una entrevista concedida al Diario de Cooperativa, el fundador del PDG aseveró al respecto que “así nos trataron todos. Fachos y comunachos nos trataron así. Medios de comunicación nos trataron así. Grandes empresarios nos trataron así. Es verdad, así nos trataron.Así tratan a los mineros, así tratan a los cabros de los Uber, así tratan a los cabros de los tuning, así tratan a las mujeres cuidadoras. Esa es la verdad de fondo de la élite política de fachos y comunachos".

“Que digan de eso de mí me da lo mismo, pero que me toquen el PDG y me toquen a mi hermana es innecesario, pero él entendió, fue caballero, me pidió disculpas a mí y le pidió disculpas a mi hermana. Hizo lo correcto", reflexionó.

Junto con adelantar que permanecerá en Chile para contribuir en la conducción del PDG -que obtuvo 14 diputados en la elección parlamentaria- Parisi sinceró que le gustaría "ser asesor de los dos candidatos, decirles cómo hacerlo, pero no lo puedo hacer porque estoy muy dolido en todo el proceso.Pero creo que cualquiera de los dos puede ganar,aún cuando estadísticamente con ingeniería política, Kast ya está ganado (...) digo eventualmente. Pero creo que hay mucho por hacer y y Chile necesita tanto cariño, tantas cosas que son fáciles de hacer y los políticos no lo han visto hace rato".

Además, reiteró que el candidato a quien el PDG respalde en segunda vuelta será determinado mediante un plebiscito digital, al igual que en 2021 y matizó que lo ideal es que su programa de streaming Bad Boys cuente con la participación de los dos competidores de segunda vuelta. “Tienen que ser los dos o ninguno, porque si no es injusto". dijo. Jara manifestó su disponibilidad para asistir, dependiendo de asuntos de agenda y Kast sólo ha confirmado su participación para los debates de Anatel y Archi.