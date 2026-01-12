Aspirantes a ministros, exautoridades y un personal trainer: el variopinto desfile en la OPE de Kast

Desde que a mediados de diciembre José Antonio Kast se instaló en “La Moneda chica”, día a día la casona de La Gloria 88 se ha transformado en el lugar de paso de diversas exautoridades, parlamentarios, abogados, economistas , entre otros, que asisten a veces tan solo por minutos para sostener reuniones con el equipo del presidente electo.

Se trata, dicen fuentes de la oficina de Kast, de encuentros principalmente de “rutina”, en los que se abordan temas que van desde lo programático hasta materias más sectoriales, del funcionamiento de las distintas ramas del Estado, o solamente cosas más operativas. En algunos de los casos, no esconden que quienes participan de esas citas podrían probablemente asumir algún cargo de segunda línea en el gobierno.

La nómina es grande y considera desde figuras públicas hasta personas ligadas al mundo privado, lejos de ser reconocidas. El movimiento en el inmueble parte cerca de las nueve de la mañana y suele extenderse hasta más allá de las siete de la tarde.

Tan solo durante la mañana de este lunes, por ejemplo, llegaron hasta la casona el exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien se reunió con el futuro ministro de esa cartera, Claudio Alvarado, y también María Paz Arzola, investigadora del Centro de Estudios Libertad y Desarrollo y principal carta para asumir el Ministerio de Educación.

También, cerca del mediodía ingresó al inmueble la exatleta nacional Natalia Ducó, quien podría asumir en Deportes, y horas antes hizo lo propio la exsubsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia.

La semana pasada se repitieron este tipo de visitas, sobre todo de exautoridades. Durante el miércoles, una de las que asistió fue la exministra de Deportes Cecilia Pérez (RN), quien se reunió con Pedro Lea-Plaza, asesor de Kast cargo de coordinar las nóminas de nombres para los cargos más técnicos del Ejecutivo y excandidato a alcalde por Lo Barnechea.

Unas horas antes, ese mismo día, el exconsejero y vicepresidente del Banco Central, Pablo García, había llegado hasta el lugar para sostener una reunión con el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. García actualmente preside la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), por lo que a la salida afirmó que en la cita se abordó solamente el rol de es organismo en la futura administración.

Un día antes, en tanto, quien también se había dejado ver en la OPE fue la exministra de Bienes Nacionales de Sebastián Piñera, Catalina Parot, quien prefirió mantener en reserva su llegada y con quienes se reunió.

Durante el jueves también llegaron otras exautoridades, como las exsubsecretarias de la Niñez Carol Bown -hoy alcaldesa de San Miguel- y Blanquita Honorato, quienes sostuvieron una reunión programática en la materia.

También lo hizo la exministra Ena von Baer, quien como presidenta de la Fundación Luksic sostuvo un encuentro con distintos integrantes de la OPE como de los equipos programáticos, María Jesús Wulf y Beatriz Hevia.

En las semanas previas también se ha podido ver a otras exautoridades, como el exministro de Educación Raúl Figueroa, y el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Weber, quien sostuvo una reunión con Quiroz, y el exsubsecretario de Salud Luis Castillo.

A ellos también se suman las visitas habituales de parlamentarios del Partido Republicano, que han asistido principalmente a reuniones programáticas y de coordinación para distintos temas en el Congreso. Entre ellos, Juan Irarrázaval, Agustín Romero, Benjamín Moreno y Álvaro Carter. Otros, como lo hizo por ejemplo el miércoles pasado el diputado José Carlos Meza junto a la diputada Stephanie Jeldrez, solo pasan a saludar.

Pero no todas son caras conocidas. A los mencionados también se suman personas ligadas al mundo privado, principalmente abogados, economistas y empresarios, que día a día se aparecen por la casona ubicada en Las Condes. Algunos de ellos, más de una vez a la semana y para concretar reuniones con el círculo más íntimo de Kast, ya sea Lea-Plaza o el principal coordinador de la instalación de gobierno, Alejandro Irarrázaval.

Durante el viernes, por ejemplo, uno de los que llegaron a “La Moneda chica” fue Rodrigo Pérez Stiepovic, abogado cercano a Kast desde sus años en la Universidad Católica y hoy gerente legal de Colbún, quien llegó a reunirse con el excandidato a la Municipalidad de Lo Barnechea.

El martes de esta semana, por ejemplo, también asistió el economista Carlos Gómez, quien colaboró con el equipo económico durante la campaña y también se reunió con Lea-Plaza.

Habitualmente, otro de los que acude a la OPE es el empresario e ingeniero civil Andrés Serra, hoy miembro de la gerencia de la Clínica Indisa, y quien, según fuentes de republicanos, ha estado colaborando con Quiroz. A Serra lo une una larga amistad con Kast, que lo ha llevado a acompañarlo en distintas instancias desde 2016.

Se ha visto también en más de una ocasión a Pilar Hazbún, coordinadora del programa legislativo de LyD. La directora de estudio de Idea País y exintegrante del comando de Evelyn Matthei, Magdalena Vergara, también ha llegado varias veces hasta “La Moneda chica”, principalmente por reuniones programáticas.

Fuera de ese mundo, otra de las visitas que ha llegado en más de una ocasión a la casona de La Gloria es el productor ejecutivo del Festival de Viña y encargado de entretenimiento en la productora Bizarro, Daniel Merino, quien desde la campaña presidencial que colabora con Kast en el área de producción.

El personal trainer del republicano, Alex Wiesner, fundador de los gimnasios Energy Club, también se ha dejado ver por la OPE durante los últimos días, en medio de la instalación de un gimnasio dentro de la casona, para el que durante la semana pasada llegaron distintas máquinas de ejercicio.